Świąteczna podróż w czasie dobiega końca. Przedostatni weekend z retro iluminacją w Warszawie

Nostalgiczna podróż. Co musisz zobaczyć przed demontażem?

Tegoroczna koncepcja artystyczna była hołdem dla estetyki lat 50. i 60. ubiegłego wieku, co nadało Warszawie niezwykłego, sentymentalnego charakteru. Spacerowicze, którzy w ten weekend wybiorą się na plac Pięciu Rogów, będą mogli po raz ostatni sfotografować się przy świetlnych instalacjach przypominających dawne saturatory wody sodowej czy sklepowe wagi odważnikowe, które dla wielu starszych mieszkańców są żywym wspomnieniem lat dzieciństwa.

Na Trakcie Królewskim wzrok przyciągają także inne relikty techniki, takie jak podświetlane telefony z tarczą oraz kultowe telewizory Belweder. Nawet dekoracje zawieszone na latarniach zostały przemyślane tak, by imitować staromodne bombki w kształcie muchomorów, szklane kryształy wyjęte z babcinych kredensów oraz imitacje papierowych łańcuchów, co tworzy spójną i ciepłą opowieść o dawnej Warszawie.

Motoryzacyjne legendy i filmowy ślad Wokulskiego

Niezwykłą atrakcją, która stała się motywem przewodnim wielu pamiątkowych fotografii, są świetlne modele legend polskiej motoryzacji. Na szlaku spacerowym można napotkać sylwetkę kultowej Syrenki oraz retro motocykla Ryś, które idealnie wpisują się w klimat tamtej epoki.

Tegoroczna edycja została wzbogacona o jeszcze jeden, wyjątkowy element o charakterze scenograficznym. Mowa o Sklepie Wokulskiego, który stanął na Krakowskim Przedmieściu jako część dekoracji z planu filmowego ekranizacji „Lalki”. Ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności, ten unikatowy pawilon zdecydowano się pozostawić na miejscu do końca sezonu. Wystawy w jego oknach, nawiązujące do wielkiej powieści Bolesława Prusa, stanowią literacko-filmowe dopełnienie świątecznego szlaku i będą dostępne dla zwiedzających tylko do połowy lutego.

Spacerownik po rozświetlonych zakątkach miasta

Aby w pełni wykorzystać ten przedostatni weekend, warto zaplanować trasę obejmującą nie tylko główną oś Traktu Królewskiego, Nowego Światu i ulicy Świętokrzyskiej, ale także mniejsze uliczki Starego i Nowego Miasta. Blask iluminacji wypełnia w tym roku ulice Piwną, Świętojańską, Freta oraz okolice Barbakanu, tworząc kameralną atmosferę sprzyjającą rodzinnym spacerom.

Z myślą o najmłodszych na trasie przygotowano również podświetlane retro karuzele i zabawki, które pozwalają dzieciom poczuć magię rozrywki sprzed kilku dekad. To ostatni moment, by poczuć ten jedyny w swoim rodzaju klimat, zanim ekipy techniczne rozpoczną demontaż wielokilometrowych łańcuchów świateł i pożegnają świat retro w Warszawie.