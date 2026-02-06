Świąteczna podróż w czasie dobiega końca. Przedostatni weekend z retro iluminacją w Warszawie

Pokaz warszawskiej iluminacji świątecznej dobiega końca. W przyszłym roku zobaczymy zupełnie nowe dekoracje
Warszawa przygotowuje się do pożegnania z jedną z najbardziej charakterystycznych opraw świetlnych ostatnich lat. Nadchodzący weekend, między 6 a 8 lutego, będzie dla mieszkańców i turystów przedostatnią okazją, by zanurzyć się w świetlistej estetyce minionego stulecia. Choć kalendarzowa zima jeszcze trwa, czas ekspozycji tegorocznej iluminacji nieuchronnie dobiega końca. Już w połowie przyszłego tygodnia z przestrzeni miejskiej zaczną znikać instalacje, które przez ostatnie trzy sezony definiowały zimowy klimat stolicy, czyniąc z niej jeden z najjaśniejszych i najbardziej unikalnych punktów na mapie Europy.
Centralnym punktem, który niezmiennie od 3 grudnia przyciąga tłumy na Plac Zamkowy, pozostaje majestatyczna, 27-metrowa choinka. To multimedialne drzewko stanowi pokaz nowoczesnej technologii ukrytej pod tradycyjną formą, ponieważ do jego rozświetlenia wykorzystano ponad 40 tysięcy energooszczędnych diod LED RGB. Choinka stała się symbolem całego przedsięwzięcia, dając sygnał do uruchomienia całego systemu dekoracji w sercu miasta.
Warto jednak pamiętać, że obecny sezon ma charakter pożegnalny. Po wygaśnięciu kontraktu z dotychczasowym wykonawcą, firmą Multidekor, władze Warszawy zapowiedziały, że przyszły rok przyniesie zupełnie nowy projekt. Oznacza to, że obecna forma iluminacji przechodzi właśnie do historii i nigdy więcej nie pojawi się na ulicach w takim kształcie.
Tegoroczna koncepcja artystyczna była hołdem dla estetyki lat 50. i 60. ubiegłego wieku, co nadało Warszawie niezwykłego, sentymentalnego charakteru. Spacerowicze, którzy w ten weekend wybiorą się na plac Pięciu Rogów, będą mogli po raz ostatni sfotografować się przy świetlnych instalacjach przypominających dawne saturatory wody sodowej czy sklepowe wagi odważnikowe, które dla wielu starszych mieszkańców są żywym wspomnieniem lat dzieciństwa.
Na Trakcie Królewskim wzrok przyciągają także inne relikty techniki, takie jak podświetlane telefony z tarczą oraz kultowe telewizory Belweder. Nawet dekoracje zawieszone na latarniach zostały przemyślane tak, by imitować staromodne bombki w kształcie muchomorów, szklane kryształy wyjęte z babcinych kredensów oraz imitacje papierowych łańcuchów, co tworzy spójną i ciepłą opowieść o dawnej Warszawie.
Niezwykłą atrakcją, która stała się motywem przewodnim wielu pamiątkowych fotografii, są świetlne modele legend polskiej motoryzacji. Na szlaku spacerowym można napotkać sylwetkę kultowej Syrenki oraz retro motocykla Ryś, które idealnie wpisują się w klimat tamtej epoki.
Tegoroczna edycja została wzbogacona o jeszcze jeden, wyjątkowy element o charakterze scenograficznym. Mowa o Sklepie Wokulskiego, który stanął na Krakowskim Przedmieściu jako część dekoracji z planu filmowego ekranizacji „Lalki”. Ze względu na ogromne zainteresowanie publiczności, ten unikatowy pawilon zdecydowano się pozostawić na miejscu do końca sezonu. Wystawy w jego oknach, nawiązujące do wielkiej powieści Bolesława Prusa, stanowią literacko-filmowe dopełnienie świątecznego szlaku i będą dostępne dla zwiedzających tylko do połowy lutego.
Aby w pełni wykorzystać ten przedostatni weekend, warto zaplanować trasę obejmującą nie tylko główną oś Traktu Królewskiego, Nowego Światu i ulicy Świętokrzyskiej, ale także mniejsze uliczki Starego i Nowego Miasta. Blask iluminacji wypełnia w tym roku ulice Piwną, Świętojańską, Freta oraz okolice Barbakanu, tworząc kameralną atmosferę sprzyjającą rodzinnym spacerom.
Z myślą o najmłodszych na trasie przygotowano również podświetlane retro karuzele i zabawki, które pozwalają dzieciom poczuć magię rozrywki sprzed kilku dekad. To ostatni moment, by poczuć ten jedyny w swoim rodzaju klimat, zanim ekipy techniczne rozpoczną demontaż wielokilometrowych łańcuchów świateł i pożegnają świat retro w Warszawie.