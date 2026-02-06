Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Radni Targówka w sprawie Mostu Krasińskiego byli jednomyślni
O Moście Krasińskiego radni Targówka dyskutowali na nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, zwołanej na czwartek, 5 lutego.
Rajcowie jednogłośnie poparli stanowisko, w którym domagają się, by most został wpisany do dokumentów strategicznych miasta: Strategii #Warszawa2040+ oraz Planu Ogólnego m.st. Warszawy. Za przyjęciem takiego stanowiska głosowało 19 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba nie zagłosowała.
„Radni Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej wbrew fatalnej polityce transportowej Rafała Trzaskowskiego żądają mostu z indywidualnym ruchem samochodowym na co najmniej jednym pasie” – ogłosił.
Jak dodał, Most Krasińskiego jest niezwykle ważny dla Targówka, poprawi skomunikowanie dzielnicy z Warszawą, odciąży ruch lokalny i skróci codzienne dojazdy do pracy, szkół i instytucji publicznych.
„Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy uważa, że celem powinna być realizacja trasy Mostu Krasińskiego jako inwestycji dobrze przygotowanej, społecznie akceptowalnej i realnie poprawiającej funkcjonowanie systemu transportowego miasta, z wyraźnymi korzyściami dla mieszkańców Targówka, Białołęki, Pragi-Północ i Żoliborza” – napisali radni w stanowisku.
W sprawie mostu wypowiedziała się wcześniej Rada Dzielnicy Białołęka. „Rada Dzielnicy Białołęka stoi na stanowisku, że budowa Mostu Krasińskiego w wariancie obejmującym linię tramwajową, bus-pas, infrastrukturę rowerową oraz ciągi piesze jest rozwiązaniem odpowiadającym na długofalowe potrzeby transportowe mieszkańców północnej części Warszawy” – czytamy w stanowisku radnych.
Przeciw mostowi są natomiast radni Żoliborza. Twierdzą, że wzmożony ruch przyczyni się do zablokowanie wąskich żoliborskich ulic i wpłynie negatywnie na kondycję przedwojennej zabudowy. Jednak przeciwko mostowi protestują tylko mieszkańcy tej dzielnicy.
Konsultacje nt. strategii miejskich kończą się w poniedziałek 9 lutego. Decyzję o tym, czy most zostanie do nich wpisany, podejmą ostatecznie władze miasta.