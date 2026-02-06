Radni Targówka za Mostem Krasińskiego. W opozycji tylko Żoliborz

Radni Targówka jednogłośnie poparli wpisanie do planów miejskich budowy Mostu Krasińskiego i dopuszczenia na nim ruchu samochodowego.



O Moście Krasińskiego radni Targówka dyskutowali na nadzwyczajnej sesji rady dzielnicy, zwołanej na czwartek, 5 lutego.

Radni Targówka za Mostem Krasińskiego

Rajcowie jednogłośnie poparli stanowisko, w którym domagają się, by most został wpisany do dokumentów strategicznych miasta: Strategii #Warszawa2040+ oraz Planu Ogólnego m.st. Warszawy. Za przyjęciem takiego stanowiska głosowało 19 radnych, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, jedna osoba nie zagłosowała.

„Radni Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Obywatelskiej wbrew fatalnej polityce transportowej Rafała Trzaskowskiego żądają mostu z indywidualnym ruchem samochodowym na co najmniej jednym pasie” – ogłosił.

Jak dodał, Most Krasińskiego jest niezwykle ważny dla Targówka, poprawi skomunikowanie dzielnicy z Warszawą, odciąży ruch lokalny i skróci codzienne dojazdy do pracy, szkół i instytucji publicznych.