Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Szukanie publicznej toalety w stolicy stało się prostsze. Dzięki setkom nowych tabliczek z kodami QR, mieszkańcy i turyści mogą w kilka sekund sprawdzić na swoich smartfonach lokalizację najbliższego punktu WC w serwisie mapowym miasta.



Od kilku lat w Warszawie działa internetowy serwis mapowy z dedykowaną nakładką pokazującą ogólnodostępne toalety. Choć narzędzie jest pomocne, nie każdy wiedział o jego istnieniu lub potrafił szybko je odnaleźć w sieci.

Aby to zmienić, warszawskie Centrum Komunikacji Społecznej zainicjowało projekt nowego systemu oznakowania, który ułatwia dotarcie do celu bez konieczności wpisywania skomplikowanych haseł w wyszukiwarkę.

Szybki dostęp przez kod QR

Kluczowym elementem systemu są niewielkie tabliczki z napisem Mapa WC. Ich główną część zajmuje kod QR, który po zeskanowaniu aparatem telefonu automatycznie otwiera link do miejskiej mapy. Rozwiązanie to skraca czas wyszukiwania i jest intuicyjne nawet dla osób, które rzadko korzystają z oficjalnych portali urzędu miasta.