Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Od kilku lat w Warszawie działa internetowy serwis mapowy z dedykowaną nakładką pokazującą ogólnodostępne toalety. Choć narzędzie jest pomocne, nie każdy wiedział o jego istnieniu lub potrafił szybko je odnaleźć w sieci.
Aby to zmienić, warszawskie Centrum Komunikacji Społecznej zainicjowało projekt nowego systemu oznakowania, który ułatwia dotarcie do celu bez konieczności wpisywania skomplikowanych haseł w wyszukiwarkę.
Kluczowym elementem systemu są niewielkie tabliczki z napisem Mapa WC. Ich główną część zajmuje kod QR, który po zeskanowaniu aparatem telefonu automatycznie otwiera link do miejskiej mapy. Rozwiązanie to skraca czas wyszukiwania i jest intuicyjne nawet dla osób, które rzadko korzystają z oficjalnych portali urzędu miasta.
Większość tabliczek ma kolor niebieski, co ułatwia ich identyfikację w przestrzeni miejskiej. Wyjątek stanowią obszary zabytkowe, takie jak Trakt Królewski czy Stare Miasto. Tam, ze względu na estetykę i ochronę krajobrazu, zastosowano oznaczenia w kolorze brązowym.
Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy. Wytypowano miejsca, w których ruch pieszy jest największy, skupiając się przede wszystkim na głównych arteriach komunikacyjnych. Tabliczki zamontowano głównie na latarniach ulicznych.
Zadbano o to, aby tablice znajdowały się na wysokości około 2,5 metra. Taka lokalizacja sprawia, że są one dobrze widoczne z oddali, a jednocześnie znajdują się w zasięgu obiektywu telefonu, co pozwala na bezproblemowe sczytanie kodu bez konieczności podchodzenia pod sam słup.
