Kod QR w sprawach niecierpiących zwłoki. Którędy do toalety?

Publikacja: 06.02.2026 10:30

Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy.

Foto: mat. pras.

M.B.
Szukanie publicznej toalety w stolicy stało się prostsze. Dzięki setkom nowych tabliczek z kodami QR, mieszkańcy i turyści mogą w kilka sekund sprawdzić na swoich smartfonach lokalizację najbliższego punktu WC w serwisie mapowym miasta.

Od kilku lat w Warszawie działa internetowy serwis mapowy z dedykowaną nakładką pokazującą ogólnodostępne toalety. Choć narzędzie jest pomocne, nie każdy wiedział o jego istnieniu lub potrafił szybko je odnaleźć w sieci.

Kluczowym elementem systemu są niewielkie tabliczki z napisem Mapa WC.

Aby to zmienić, warszawskie Centrum Komunikacji Społecznej zainicjowało projekt nowego systemu oznakowania, który ułatwia dotarcie do celu bez konieczności wpisywania skomplikowanych haseł w wyszukiwarkę.

Szybki dostęp przez kod QR

Kluczowym elementem systemu są niewielkie tabliczki z napisem Mapa WC. Ich główną część zajmuje kod QR, który po zeskanowaniu aparatem telefonu automatycznie otwiera link do miejskiej mapy. Rozwiązanie to skraca czas wyszukiwania i jest intuicyjne nawet dla osób, które rzadko korzystają z oficjalnych portali urzędu miasta.

Większość tabliczek ma kolor niebieski, co ułatwia ich identyfikację w przestrzeni miejskiej.

Foto: mat. pras.

Większość tabliczek ma kolor niebieski, co ułatwia ich identyfikację w przestrzeni miejskiej. Wyjątek stanowią obszary zabytkowe, takie jak Trakt Królewski czy Stare Miasto. Tam, ze względu na estetykę i ochronę krajobrazu, zastosowano oznaczenia w kolorze brązowym.

Gdzie szukać oznaczeń na ulicach

Nowe oznakowanie pojawiło się w 350 punktach na terenie całej Warszawy. Wytypowano miejsca, w których ruch pieszy jest największy, skupiając się przede wszystkim na głównych arteriach komunikacyjnych. Tabliczki zamontowano głównie na latarniach ulicznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

