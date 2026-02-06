1.1°C
Życie Warszawy
S7 pod Warszawą: rusza kolejny etap prac między Czosnowem a Kiełpinem

Publikacja: 06.02.2026 08:30

Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się między jezdnią główną a drogą równoległą do trasy krajowej nr 7

Foto: mat. pras.

M.B.
Drogowcy rozpoczynają przygotowania do budowy kluczowego odcinka trasy S7. Prace startują 5 lutego od wycinki drzew w gminie Łomianki. To ważny krok w stronę domknięcia ekspresowego połączenia stolicy z Trójmiastem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła rozpoczęcie prac przygotowawczych na niemal 9-kilometrowym fragmencie drogi. Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się między jezdnią główną a drogą równoległą do trasy krajowej nr 7.

Działania zaplanowano w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości dla podróżnych. Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 7-19. Na jezdni głównej wycinka odbędzie się poza porannym szczytem komunikacyjnym, jednak kierowcy powinni przygotować się na okresowe zawężenia drogi. Ten etap przygotowań ma potrwać do marca.

Tysiące nowych roślin zamiast wyciętych drzew

Inwestor deklaruje, że usunięcie roślinności zostanie zrekompensowane nowymi nasadzeniami. Zgodnie z planem, na tym odcinku pojawi się 692 drzew (ponad 500 liściastych i 165 iglastych) oraz niemal 4000 krzewów. Dodatkowym elementem zielonej infrastruktury będzie prawie 7800 roślin pnących, które zostaną posadzone wzdłuż ekranów przeciwhałasowych.

Trzy pasy ruchu i nowe węzły drogowe

Obecna trasa krajowa na odcinku Czosnów – Kiełpin zostanie gruntownie przebudowana. W miejsce dwóch pasów powstaną dwie jezdnie, z których każda będzie oferować trzy pasy ruchu. Inwestycja o wartości około 536 mln zł obejmuje również budowę trzech węzłów: Czosnów, Palmiry oraz Sadowa. Projekt przewiduje ponadto powstanie kładek dla pieszych i wiaduktów. Całość prac ma zostać sfinalizowana w maju 2027 roku.

Przedostatni element ekspresowej układanki

Odcinek Czosnów – Kiełpin to przedostatni brakujący fragment drogi ekspresowej S7 łączącej Warszawę z Gdańskiem. Do pełnego połączenia obu miast trasą szybkiego ruchu brakuje jeszcze tylko 13-kilometrowego odcinka Kiełpin – Warszawa. Ten ostatni etap jest obecnie w fazie projektowania i zakłada między innymi budowę tuneli pod terenem Bemowa i Bielan.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

