S7 pod Warszawą: rusza kolejny etap prac między Czosnowem a Kiełpinem

Drogowcy rozpoczynają przygotowania do budowy kluczowego odcinka trasy S7. Prace startują 5 lutego od wycinki drzew w gminie Łomianki. To ważny krok w stronę domknięcia ekspresowego połączenia stolicy z Trójmiastem.



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła rozpoczęcie prac przygotowawczych na niemal 9-kilometrowym fragmencie drogi. Robotnicy pojawią się na terenie gminy Łomianki, gdzie zajmą się usuwaniem drzew znajdujących się między jezdnią główną a drogą równoległą do trasy krajowej nr 7.

Reklama Reklama

Działania zaplanowano w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwości dla podróżnych. Prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godz. 7-19. Na jezdni głównej wycinka odbędzie się poza porannym szczytem komunikacyjnym, jednak kierowcy powinni przygotować się na okresowe zawężenia drogi. Ten etap przygotowań ma potrwać do marca.

Tysiące nowych roślin zamiast wyciętych drzew

Inwestor deklaruje, że usunięcie roślinności zostanie zrekompensowane nowymi nasadzeniami. Zgodnie z planem, na tym odcinku pojawi się 692 drzew (ponad 500 liściastych i 165 iglastych) oraz niemal 4000 krzewów. Dodatkowym elementem zielonej infrastruktury będzie prawie 7800 roślin pnących, które zostaną posadzone wzdłuż ekranów przeciwhałasowych.

Trzy pasy ruchu i nowe węzły drogowe

Obecna trasa krajowa na odcinku Czosnów – Kiełpin zostanie gruntownie przebudowana. W miejsce dwóch pasów powstaną dwie jezdnie, z których każda będzie oferować trzy pasy ruchu. Inwestycja o wartości około 536 mln zł obejmuje również budowę trzech węzłów: Czosnów, Palmiry oraz Sadowa. Projekt przewiduje ponadto powstanie kładek dla pieszych i wiaduktów. Całość prac ma zostać sfinalizowana w maju 2027 roku.