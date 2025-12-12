6.4°C
Życie Warszawy

Kiedy koniec męki kierowców na S7? GDDKiA o pracach na odcinku Płońsk-Warszawa

Publikacja: 12.12.2025 16:30

Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach S7?

Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach S7?

Foto: GDDKiA

Anna Rogalska
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, na jakim etapie są prace na przebudowywanym odcinku drogi krajowej S7 z Płońska do Warszawy. Możliwe, że trasa główna zostanie udostępniona kierowcom jeszcze w tym roku.

Przebudowywany fragment obejmujący 35 km drogi krajowej nr 7 został podzielony na trzy kontrakty, obejmujące odcinki Czosnów - Modlin, Załuski - Modlin oraz Płońsk Południe - Załuski. Prace polegają na rozbudowie istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej.

Przebudowa S7 na północ od stolicy. Co się dzieje na odcinku Płońsk-Czosnów?

Jak informuje GDDKiA, 24 października 2025 r. oddano do użytkowania 9,7 km od Czosnowa do Modlina. Odcinek ten ma dwie jezdnie po trzy pasy ruchu. 

Nadal trwają prace na dwóch fragmentach drogi: pomiędzy węzłami Płońsk Południe - Załuski (12,9 km) oraz Załuski - Modlin (12 km).

„Obecnie układana jest nawierzchnia, a także wykonywane są prace brukarskie. Toczą się też roboty mostowe, jak i te związane z przebudową kolizji z urządzeniami podziemnymi. Trwa również budowa ekranów akustycznych oraz montaż ich wypełnienia” - informuje GDDKiA.

Procentowe zaawansowanie prac określono na: 

  • odcinek Płońsk Południe - Załuski: 88 proc.  
  • odcinek Załuski - Modlin: 96 proc. 
Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach?

W przypadku obu kontraktów konieczne było podpisanie aneksów wydłużających czas na zakończenie prac. W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin mija w marcu 2026 r., a dla środkowego odcinka Załuski – Modlin był to sierpień 2025 r. Rozpatrywane są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie prac lub dodatkowych środków finansowych.

Mimo to, jak twierdzi GDDKiA, są szanse, że kierowcy pojadą nowym odcinkiem w ciągu najbliższych tygodni.

„Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku” – informuje GDDKiA.

Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 1,2 mld zł. 

Co dalej planują drogowcy? Kiedy ruszy przebudowa fragmentu S7 Czosnów – Warszawa?

W przyszłym roku mają ruszyć prace na kolejnym 9-kilometrowym odcinku między Czosnowem a Kiełpinem. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace będą mogły rozpocząć się po jej uzyskaniu, w I kwartale 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Procedowane są jeszcze roszczenia wykonawcy dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. 

Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do Warszawy (12,9 km), przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. Odbiór dokumentacji planowany jest w II kwartale 2026 r. Odcinek będzie budowany przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w przetargu ogłoszonym po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID. 

Źródło: zyciewarszawy.pl

