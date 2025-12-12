odcinek Płońsk Południe - Załuski: 88 proc.

odcinek Załuski - Modlin: 96 proc.

Kiedy zakończenie prac na remontowanych odcinkach?

W przypadku obu kontraktów konieczne było podpisanie aneksów wydłużających czas na zakończenie prac. W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin mija w marcu 2026 r., a dla środkowego odcinka Załuski – Modlin był to sierpień 2025 r. Rozpatrywane są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie prac lub dodatkowych środków finansowych.

Mimo to, jak twierdzi GDDKiA, są szanse, że kierowcy pojadą nowym odcinkiem w ciągu najbliższych tygodni.

„Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, mobilizujemy wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku” – informuje GDDKiA.

Planowany całkowity koszt realizacji trzech odcinków drogi ekspresowej S7 Płońsk – Czosnów wynosi nieco ponad 2,8 mld zł. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 1,2 mld zł.

Reklama Reklama

Co dalej planują drogowcy? Kiedy ruszy przebudowa fragmentu S7 Czosnów – Warszawa?

W przyszłym roku mają ruszyć prace na kolejnym 9-kilometrowym odcinku między Czosnowem a Kiełpinem. Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace będą mogły rozpocząć się po jej uzyskaniu, w I kwartale 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Procedowane są jeszcze roszczenia wykonawcy dotyczące wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.

Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do Warszawy (12,9 km), przygotowywana jest dokumentacja projektowa na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. Odbiór dokumentacji planowany jest w II kwartale 2026 r. Odcinek będzie budowany przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w przetargu ogłoszonym po uzyskaniu przez GDDKiA decyzji ZRID.