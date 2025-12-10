Na lodowiec bezpośrednio z Warszawy

Maso Corto niewielka wioska w Południowym Tyrolu zaprasza na narty. 19 grudnia startują bezpośrednie loty z Lotniska Chopina, które pozwolą nam do niej sprawnie dotrzeć.



Narciarze z żalem patrzą na termometr i pluchę za oknem, a tymczasem 19 grudnia 2025 r. rusza szybkie połączenie dla polskich narciarzy, które pozwoli dotrzeć tam gdzie śnieg leży już od miesiąca. Firma SkyAlps otwiera bezpośrednie połączenie Warszawa - Bolzano.

148 euro kosztuje najtańszy bilet do Bolzano w jedną stronę w liniach SkyAlps

Lodowiec najbliższy sercu narciarza

Oznacza to, że po raz pierwszy z Polski będzie można dolecieć bez przesiadek prosto w serce Południowego Tyrolu. Lot zajmie nam około dwóch godzin. Samoloty startują w każdy piątek, zabierają 76 osób i będą kursować aż do 27 marca 2026 r.

Cena biletu zaczyna się od 148 euro w jedną stronę. Za przewóz kompletu: narty albo snowboard, buty i kask zapłacimy dodatkowo 55 euro. Oznacza to, że transport na zimowe wakacje będzie nas kosztował około 410 euro, czyli jakieś 1800 zł. Za tą kwotę Hochjoch (Schnalstal) staje się najłatwiej dostępnym lodowcem dla polskich narciarzy. Ośrodek narciarski Maso Corto może po raz pierwszy realnie zaistnieć na narciarskiej mapie Polski.