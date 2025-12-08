ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Zakupione Solarisy Urbion 18 będą napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6
Zamówione autobusy spełniają rygorystyczne standardy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP), koncentrując się na komforcie, bezpieczeństwie i dostępności. Pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej.
W trosce o pasażerów z niepełnosprawnościami, nowe Solarisy będą posiadać szereg udogodnień, w tym:
Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, autobusy zostaną wyposażone w blokady alkoholowe dla kierowców. Aby ograniczyć zużycie energii, na dachu pojazdów zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.
Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, podkreśliła znaczenie zakupu: „Flota autobusów z logo Warszawskiego Transportu Publicznego powiększy się o 120 przegubowców. Kolejna partia nowoczesnych pojazdów to większa wygoda i bezpieczeństwo naszych pasażerów.”
Nowe Solarisy mają służyć nie tylko codziennemu transportowi, ale także zwiększeniu bezpieczeństwa zbiorowego w stolicy. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych, autobusy będą mogły być wykorzystane do ewakuacji i transportu osób, w tym również w pozycji leżącej.
W tym celu każdy z pojazdów będzie wyposażony w specjalne systemy mocowania dla czterech noszy, które również dostarczy producent.
Zamówienie na 120 pojazdów to efekt przetargu ogłoszonego w sierpniu. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, po 60 pojazdów każda. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach.
Całkowity koszt zakupu nowych autobusów wynosi 324 miliony złotych. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskich Zakładom Autobusowym. Dostawy mają potrwać od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku.