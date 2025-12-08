ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie podpisał umowę na zakup 120 nowych, 18-metrowych autobusów przegubowych. Pojazdy marki Solaris Urbino 18 zaczną pojawiać się na stołecznych ulicach w drugiej połowie 2026 roku.



Zamówione autobusy spełniają rygorystyczne standardy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP), koncentrując się na komforcie, bezpieczeństwie i dostępności. Pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej.

Wygoda i bezpieczeństwo w autobusie

W trosce o pasażerów z niepełnosprawnościami, nowe Solarisy będą posiadać szereg udogodnień, w tym:

Przyciski opisane alfabetem Braille’a.

System informujący kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich.

Funkcję tzw. przyklęku, czyli pochylania autobusu dla ułatwienia wsiadania.

Wyznaczone miejsca na wózki.

324 miliony złotych wyniesie całkowity koszt zakupu nowych autobusów

Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, autobusy zostaną wyposażone w blokady alkoholowe dla kierowców. Aby ograniczyć zużycie energii, na dachu pojazdów zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.