Życie Warszawy

ZTM kupi 120 autobusów. To pojazdy podwójnego zastosowania

Publikacja: 08.12.2025 17:30

Zakupione Solarisy Urbion 18 będą napędzane silnikami diesla spełniającymi normę Euro 6

Foto: CeMi7

M.B.
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) w Warszawie podpisał umowę na zakup 120 nowych, 18-metrowych autobusów przegubowych. Pojazdy marki Solaris Urbino 18 zaczną pojawiać się na stołecznych ulicach w drugiej połowie 2026 roku.

Zamówione autobusy spełniają rygorystyczne standardy Warszawskiego Transportu Publicznego (WTP), koncentrując się na komforcie, bezpieczeństwie i dostępności. Pojazdy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację oraz nowoczesny system informacji pasażerskiej.

Wygoda i bezpieczeństwo w autobusie

W trosce o pasażerów z niepełnosprawnościami, nowe Solarisy będą posiadać szereg udogodnień, w tym:

  • Przyciski opisane alfabetem Braille’a.
  • System informujący kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich.
  • Funkcję tzw. przyklęku, czyli pochylania autobusu dla ułatwienia wsiadania.
  • Wyznaczone miejsca na wózki.
324 miliony złotych

wyniesie całkowity koszt zakupu nowych autobusów

Ponadto, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, autobusy zostaną wyposażone w blokady alkoholowe dla kierowców. Aby ograniczyć zużycie energii, na dachu pojazdów zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne.

Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, podkreśliła znaczenie zakupu: „Flota autobusów z logo Warszawskiego Transportu Publicznego powiększy się o 120 przegubowców. Kolejna partia nowoczesnych pojazdów to większa wygoda i bezpieczeństwo naszych pasażerów.”

Autobusy o podwójnym przeznaczeniu

Nowe Solarisy mają służyć nie tylko codziennemu transportowi, ale także zwiększeniu bezpieczeństwa zbiorowego w stolicy. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych sytuacji kryzysowych, autobusy będą mogły być wykorzystane do ewakuacji i transportu osób, w tym również w pozycji leżącej.

W tym celu każdy z pojazdów będzie wyposażony w specjalne systemy mocowania dla czterech noszy, które również dostarczy producent.

Szczegóły zamówienia i jego koszty

Zamówienie na 120 pojazdów to efekt przetargu ogłoszonego w sierpniu. Postępowanie zostało podzielone na dwie części, po 60 pojazdów każda. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Solaris Bus & Coach.

Całkowity koszt zakupu nowych autobusów wynosi 324 miliony złotych. Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskich Zakładom Autobusowym. Dostawy mają potrwać od drugiej połowy 2026 roku do 2027 roku.

© Copyright by GREMI MEDIA SA

