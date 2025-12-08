Kolorowe fotele w warszawskich autobusach? Mają pomóc niepełnosprawnym.

Grupa radnych Warszawy domaga się radykalnej zmiany w oznaczaniu miejsc dla osób uprzywilejowanych w autobusach i tramwajach, proponując fotele w żywych kolorach z trwałymi piktogramami, by zapewnić seniorom i niepełnosprawnym lepszą widoczność. Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) ma jednak techniczne zastrzeżenia, twierdząc, że obecne rozwiązania są wystarczające i wdrażane są od 2023 roku.



Problemy z widocznością standardowych naklejek oznaczających miejsca dla osób uprzywilejowanych – czyli seniorów, osób z niepełnosprawnościami czy opiekunów z małymi dziećmi – stały się przedmiotem oficjalnej interwencji w stołecznym ratuszu. Radni zwrócili uwagę, że małe piktogramy, choć zgodne z regulacjami, są często umiejscowione w sposób, który nie pozwala szybko i skutecznie dostrzec tych kluczowych miejsc zarówno przez osoby uprzywilejowane, jak i przez pozostałych pasażerów. W związku z tym, do Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego wpłynęła formalna interpelacja, która ma na celu wprowadzenie rewolucji w estetyce i funkcjonalności warszawskiego taboru.

Nowa tapicerka w warszawskich autobusach?

Główny postulat stołecznych radnych sprowadza się do rozważenia instalacji w pojazdach foteli z inną tapicerką lub kolorem, na której nadrukowany bądź wyhaftowany zostałby piktogram, wyraźnie odróżniający miejsca uprzywilejowane od pozostałych siedzisk. Zmiany te miałyby być wdrażane zarówno w nowo kupowanym taborze – autobusach, tramwajach i wagonach metra – jak i stopniowo, w miarę dostępnych środków, podczas napraw i wymiany siedzisk w starszych, już użytkowanych pojazdach.

Wzorce ze Śląska. Czerwień z Katowic i żółć z Rybnika

W swojej argumentacji radni powołują się na przykłady z innych miast, szczególnie z Górnego Śląska, gdzie proponowane przez nich rozwiązania są już z powodzeniem stosowane. Do interpelacji załączono zdjęcia pokazujące, jak funkcjonuje to w Katowicach. Tamtejsze fotele uprzywilejowane charakteryzują się intensywną, czerwoną lub bordową tapicerką, która wyraźnie kontrastuje z tapicerką pozostałych miejsc. Co więcej, na oparciu tych siedzeń widoczny jest duży, kontrastowy, wyhaftowany piktogram, który dodatkowo wzmacnia ich czytelność.