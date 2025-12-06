Coraz bliżej budowy mostu w Górze Kalwarii i przebudowy linii Czachówek – Pilawa

Pociągi pasażerskie pojadą szybciej na trasie między Czachówkiem a Pilawą, a w Górze Kalwarii powstanie nowy most kolejowy nad Wisłą. Spośród 9 złożonych ofert najkorzystniejszą jest ta firmy Budimex S.A. z partnerami.



Kryterium oceny ofert w przetargu na modernizację odcinka od stacji Czachówek Wschodni do Pilawy była zaproponowana całkowita cena brutto za wykonanie zadania.

Najkorzystniejsze oferty w przetargu na most w Górze Kalwarii

Najkorzystniejszą jest oferta firmy Budimex S.A. z partnerami Budimex Kolejnictwo S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. o wartości 1 346 366 285,28 zł brutto. Po zakończeniu procesu formalnego możliwe będzie podpisanie umowy.

Wykonawca przygotuje projekt wykonawczy i przeprowadzi prace budowlane. Modernizacja obejmie tory, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu na trasie znów pojadą pociągi pasażerskie z prędkością do 120 km/h. Z taką samą prędkością będą mogły kursować pociągi towarowe – linia od Skierniewic do Łukowa pełni rolę obwodnicy towarowej Warszawy.

Przebudowa trasy kolejowej między Czachówkiem a Pilawą

Kluczowym elementem inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego nad Wisłą w Górze Kalwarii. Obecna jednotorowa przeprawa zostanie zastąpiona dwutorową konstrukcją, co zwiększy przepustowość i zlikwiduje tzw. „wąskie gardło”.