Życie Warszawy

Ulice Warszawy będę inteligentniejsze

Publikacja: 05.12.2025 15:30

Obserwujący ruch w Warszawie widzą go czasie rzeczywistym. Umozliwia to szybką reakcję operatora

Foto: ZDM

M.B.
Władze Warszawy, zmagając się z rosnącym natężeniem ruchu i korkami, inwestują w nowoczesne technologie. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) podpisał nową umowę na obsługę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR), który ma uczynić stołeczne ulice bezpieczniejszymi i bardziej płynnymi.

Nowy system, który będzie obsługiwany przez firmę Yunex przez najbliższe sześć lat za kwotę ponad 223,5 mln zł, wykorzysta m.in. sztuczną inteligencję (AI), aby dynamicznie dostosowywać sygnalizację świetlną i priorytetowo traktować komunikację publiczną.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem, o czym świadczy uruchomienie dodatkowych 164 mln złotych w zeszłym roku na poprawę bezpieczeństwa, w tym doświetlenie przejść dla pieszych. Podpisanie nowej umowy na jeszcze bardziej nowoczesny i inteligentny system zarządzania ruchem wpisuje się w tę strategię.

Operator systemu może oglądać ruch nawet na 50 skrzyzówaniach

Foto: ZDM

Rozwój i zasięg systemu ZSZR

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem nie jest w Warszawie nowością. Jego historia sięga 2008 roku, kiedy to obejmował zaledwie 37 skrzyżowań. Pierwotnym celem było usprawnienie ruchu w centrum miasta. Obecnie system zarządza już niemal 500 skrzyżowaniami i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem na największych ciągach komunikacyjnych. Oznacza to, że ZSZR kontroluje ponad połowę wszystkich sygnalizacji świetlnych w stolicy, a jego zasięg ma być stopniowo rozszerzany.

Operator będzie miał za zadanie podłączać do ZSZR około 20 nowych skrzyżowań rocznie.

Inteligentne sterowanie ruchem w ramach nowej umowy opiera się na kilku kluczowych elementach:

  • System sterowania ruchem drogowym: Sygnalizacja świetlna na każdym skrzyżowaniu korzysta ze specjalnych programów, które na bieżąco dostosowują się do zmian w natężeniu ruchu, wykorzystując dane spływające z detektorów, czujników i kamer.
  • System priorytetu dla komunikacji publicznej: Umożliwia wymianę informacji między sterownikami sygnalizacji a pojazdami publicznymi (np. tramwajami) na podstawie ich pozycji GPS, co pozwala na szybsze przejazdy.
  • System monitoringu wizyjnego: Obejmuje 240 kamer obrotowych na skrzyżowaniach, które na bieżąco rejestrują sytuację na ulicach.
  • System zarządzania tunelem Wisłostrady: Automatycznie wykrywa zdarzenia drogowe na podstawie obrazu z 80 kamer.
  • System gromadzenia danych o ruchu: Wykorzystuje 16 zdalnych stacji pomiarowych.
  • Informacja dla kierowców: Ostrzeżenia o utrudnieniach w ruchu są wyświetlane na tablicach zmiennej treści nad największymi ulicami.
  • Dodatkowe narzędzia: System informacji pogodowej, serwis internetowy (www.zszr.zdm.waw.pl) informujący o poziomie swobody ruchu, a także system symulacji ruchu drogowego.
Inteligentne sterowanie i rola sztucznej inteligencji

Dotychczas ZSZR dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Nowy system idzie o krok dalej – ma samodzielnie reagować na przypadkowe zdarzenia na drogach i podpowiadać operatorom optymalne rozwiązania. Zgodnie ze słowami Łukasza Puchalskiego, dyrektora ZDM, planowane jest stopniowe przejście na sterowanie całymi korytarzami drogowymi, a nie pojedynczymi skrzyżowaniami.

Ma to pomóc w lepszym rozładowywaniu korków, dopasowując cykle sygnalizacji i kierując ruch na alternatywne trasy. Mimo to, w Centrum Sterowania całą dobę czuwać będą operatorzy, którzy będą mogli reagować „ręcznie” w sytuacjach wyjątkowych.

Kluczowym filarem przyszłego rozwoju jest sztuczna inteligencja (AI). W ramach umowy operator ma opracować strategię rozwoju systemu z wykorzystaniem tej technologii. Jednym z planowanych narzędzi jest „cyfrowy bliźniak” – samoucząca się platforma, która będzie służyć do testowania, przewidywania i projektowania zmian w ruchu.

Dzięki zasilaniu danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, algorytm AI będzie analizował coraz więcej zdarzeń, co pozwoli mu na projektowanie coraz lepszych rozwiązań optymalizujących przepływ pojazdów.

Modernizacja i rozbudowa sieci

Nowa umowa zakłada również stałą modernizację i rozbudowę infrastruktury systemu. Operator będzie miał za zadanie podłączać do ZSZR około 20 nowych skrzyżowań rocznie. W przeciwieństwie do poprzednich umów, tym razem operator musi stale unowocześniać sprzęt.

Planowane są następujące prace:

  • Włączenie kluczowego korytarza: Do ZSZR zostanie włączony jeden z kluczowych korytarzy wiodących do centrum – aleja Niepodległości (wraz z zaprojektowaniem tam trasy rowerowej).
  • Modernizacja tunelu Wisłostrady: Modernizacji ulegną systemy bezpieczeństwa w tunelu Wisłostrady.
  • Wymiana sprzętu: Wymienione zostaną przestarzałe urządzenia na około 50 skrzyżowaniach, a także około 300 słupów, 30 km kabli i 720 automatycznych detektorów.
  • Rondo Zesłańców Syberyjskich: Przygotowany zostanie projekt dla ronda wprowadzający na stałe dwa pasy ruchu w tamtejszym tunelu – doraźne rozwiązanie, które dobrze się sprawdziło w okresie tymczasowym.
Inwestycja w nowoczesny i inteligentny Zintegrowany System Zarządzania Ruchem ma na celu poprawę komfortu podróżowania, rozładowanie korków i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników stołecznej komunikacji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

