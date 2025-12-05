Ulice Warszawy będę inteligentniejsze

Władze Warszawy, zmagając się z rosnącym natężeniem ruchu i korkami, inwestują w nowoczesne technologie. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) podpisał nową umowę na obsługę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR), który ma uczynić stołeczne ulice bezpieczniejszymi i bardziej płynnymi.



Nowy system, który będzie obsługiwany przez firmę Yunex przez najbliższe sześć lat za kwotę ponad 223,5 mln zł, wykorzysta m.in. sztuczną inteligencję (AI), aby dynamicznie dostosowywać sygnalizację świetlną i priorytetowo traktować komunikację publiczną.

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem, o czym świadczy uruchomienie dodatkowych 164 mln złotych w zeszłym roku na poprawę bezpieczeństwa, w tym doświetlenie przejść dla pieszych. Podpisanie nowej umowy na jeszcze bardziej nowoczesny i inteligentny system zarządzania ruchem wpisuje się w tę strategię.

Operator systemu może oglądać ruch nawet na 50 skrzyzówaniach Foto: ZDM

Rozwój i zasięg systemu ZSZR

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem nie jest w Warszawie nowością. Jego historia sięga 2008 roku, kiedy to obejmował zaledwie 37 skrzyżowań. Pierwotnym celem było usprawnienie ruchu w centrum miasta. Obecnie system zarządza już niemal 500 skrzyżowaniami i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem na największych ciągach komunikacyjnych. Oznacza to, że ZSZR kontroluje ponad połowę wszystkich sygnalizacji świetlnych w stolicy, a jego zasięg ma być stopniowo rozszerzany.