Ulice Warszawy będę inteligentniejsze

Obserwujący ruch w Warszawie widzą go czasie rzeczywistym. Umozliwia to szybką reakcję operatora
Nowy system, który będzie obsługiwany przez firmę Yunex przez najbliższe sześć lat za kwotę ponad 223,5 mln zł, wykorzysta m.in. sztuczną inteligencję (AI), aby dynamicznie dostosowywać sygnalizację świetlną i priorytetowo traktować komunikację publiczną.
Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski, podkreślił, że bezpieczeństwo jest priorytetem, o czym świadczy uruchomienie dodatkowych 164 mln złotych w zeszłym roku na poprawę bezpieczeństwa, w tym doświetlenie przejść dla pieszych. Podpisanie nowej umowy na jeszcze bardziej nowoczesny i inteligentny system zarządzania ruchem wpisuje się w tę strategię.
Operator systemu może oglądać ruch nawet na 50 skrzyzówaniach
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem nie jest w Warszawie nowością. Jego historia sięga 2008 roku, kiedy to obejmował zaledwie 37 skrzyżowań. Pierwotnym celem było usprawnienie ruchu w centrum miasta. Obecnie system zarządza już niemal 500 skrzyżowaniami i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem na największych ciągach komunikacyjnych. Oznacza to, że ZSZR kontroluje ponad połowę wszystkich sygnalizacji świetlnych w stolicy, a jego zasięg ma być stopniowo rozszerzany.
Inteligentne sterowanie ruchem w ramach nowej umowy opiera się na kilku kluczowych elementach:
Dotychczas ZSZR dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Nowy system idzie o krok dalej – ma samodzielnie reagować na przypadkowe zdarzenia na drogach i podpowiadać operatorom optymalne rozwiązania. Zgodnie ze słowami Łukasza Puchalskiego, dyrektora ZDM, planowane jest stopniowe przejście na sterowanie całymi korytarzami drogowymi, a nie pojedynczymi skrzyżowaniami.
Ma to pomóc w lepszym rozładowywaniu korków, dopasowując cykle sygnalizacji i kierując ruch na alternatywne trasy. Mimo to, w Centrum Sterowania całą dobę czuwać będą operatorzy, którzy będą mogli reagować „ręcznie” w sytuacjach wyjątkowych.
Kluczowym filarem przyszłego rozwoju jest sztuczna inteligencja (AI). W ramach umowy operator ma opracować strategię rozwoju systemu z wykorzystaniem tej technologii. Jednym z planowanych narzędzi jest „cyfrowy bliźniak” – samoucząca się platforma, która będzie służyć do testowania, przewidywania i projektowania zmian w ruchu.
Dzięki zasilaniu danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, algorytm AI będzie analizował coraz więcej zdarzeń, co pozwoli mu na projektowanie coraz lepszych rozwiązań optymalizujących przepływ pojazdów.
Nowa umowa zakłada również stałą modernizację i rozbudowę infrastruktury systemu. Operator będzie miał za zadanie podłączać do ZSZR około 20 nowych skrzyżowań rocznie. W przeciwieństwie do poprzednich umów, tym razem operator musi stale unowocześniać sprzęt.
Planowane są następujące prace:
Inwestycja w nowoczesny i inteligentny Zintegrowany System Zarządzania Ruchem ma na celu poprawę komfortu podróżowania, rozładowanie korków i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników stołecznej komunikacji.