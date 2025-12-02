4.1°C
1021.6 hPa
Życie Warszawy

Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w stołecznym ratuszu

Publikacja: 02.12.2025 12:30

Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia ur

Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia urzędników i składki płacone od tych wynagrodzeń.

Foto: Adobe Stock

Robert Biskupski
W przyszłym roku na administrację w Warszawie z miejskiej kasy ma zostać wydane 2,78 mld zł. Wydatki na armię urzędników rosną – w 2025 r. kosztowali oni warszawskiego podatnika 2,45 mld zł, a w 2024 – 2,13 mld zł.

Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia urzędników i składki płacone od tych wynagrodzeń. Mają one kosztować 1,88 mld zł. Koszt realizacji działań statutowych urzędów jest już mniejszy – to 796,9 mln zł. Utrzymanie Rady Warszawy i 18 rad dzielnic pochłonie 26,1 mln zł, w tym „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – 22,3 mln zł.

Polecane
Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja
Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?

Drastyczny wzrost wydatków na promocję ratusza

Ciekawą pozycją jest „promocja jednostek samorządu terytorialnego”, która w tym roku wzrosła o prawie 40 proc. Na chwalenie się swoimi osiągnięciami warszawscy urzędnicy planują wydać w 2026 r. 73,9 mln zł. Dla porównania: w 2025 r. na promocję przeznaczono 51,2 mln zł, a w 2024 – 45,3 mln zł.

Utrzymanie warszawskiego ratusza i jego przybudówek w przyszłym roku będzie droższe niż wydatki na wszystkie szkoły podstawowe w mieście (2,74 mld zł), a urzędnicy łącznie zarobią więcej niż nauczyciele w tych szkołach (1,81 mld zł). Dużo tańsze jest też utrzymanie np. liceów ogólnokształcących, na które ratusz planuje wydać 1,13 mld zł.

Na chwalenie się swoimi osiągnięciami warszawscy urzędnicy planują wydać w 2026 r. 73,9 mln zł. 

Reklama
Reklama

Urzędnicy drożsi niż ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Na tle kosztów administracji blado wypada ochrona zdrowia w Warszawie, na którą urząd planuje przeznaczyć 306,5 mln zł (wynagrodzenia i składki mają kosztować 16,7 mln zł) czy kultura fizyczna, na którą przeznaczono 512,7 mln zł. Nie przewyższają ich nawet wydatki na warszawskie ogólnomiejskie inwestycje, na które zaplanowano na przyszły rok 2,06 mld zł.

Warszawski podatnik mniej zapłaci również za gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (1,97 mld) zł czy pomoc społeczną (1,29 mld zł).

Polecane
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski sprawuje nadzór nad działalnością zastępców prezydenta, sekreta
kadry
Bizancjum w ratuszu. Rafał Trzaskowski zatrudnił trzecią dyrektorkę-koordynatorkę

Jak komentują w kuluarach warszawscy radni, urząd miasta wciąż pęcznieje. – Dwór pełnomocników i dyrektorek koordynatorek musi kosztować – śmieje się jeden z nich.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki
konkurs architektoniczny

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy
handel

Multibrand Worldbox otworzył się w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu
gastronomia

Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Sprzedaż alkoholu / zdjęcie ilustracyjne
nocna prohibicja

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Wołominie. Radni zdecydowali

Można już zgłaszać pomysły do 13. edycji warszawskiego budżetu obywatelskiego
budżet obywatelski

Ważna wiadomość dla mieszkańców. Do wydania ponad 137 mln zł

Warto pamiętać, że do pensji urząd proponuje premie liczne dodatki, np. stażowy. Urzędnicy mogą licz
administracja

Rafał Trzaskowski dał podwyżki. Ile można zarobić w urzędzie?

Nowy plac zabaw dla dzieci na Targówku budzi skojarzenia z wybiegiem dla psów
przestrzeń miejska

Wygląd placu zabaw wzburzył. „Wygląda jak wybieg dla psów”

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Materiał Płatny

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama