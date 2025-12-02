Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w stołecznym ratuszu

W przyszłym roku na administrację w Warszawie z miejskiej kasy ma zostać wydane 2,78 mld zł. Wydatki na armię urzędników rosną – w 2025 r. kosztowali oni warszawskiego podatnika 2,45 mld zł, a w 2024 – 2,13 mld zł.



Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia urzędników i składki płacone od tych wynagrodzeń. Mają one kosztować 1,88 mld zł. Koszt realizacji działań statutowych urzędów jest już mniejszy – to 796,9 mln zł. Utrzymanie Rady Warszawy i 18 rad dzielnic pochłonie 26,1 mln zł, w tym „świadczenia na rzecz osób fizycznych” – 22,3 mln zł.

Drastyczny wzrost wydatków na promocję ratusza

Ciekawą pozycją jest „promocja jednostek samorządu terytorialnego”, która w tym roku wzrosła o prawie 40 proc. Na chwalenie się swoimi osiągnięciami warszawscy urzędnicy planują wydać w 2026 r. 73,9 mln zł. Dla porównania: w 2025 r. na promocję przeznaczono 51,2 mln zł, a w 2024 – 45,3 mln zł.

Utrzymanie warszawskiego ratusza i jego przybudówek w przyszłym roku będzie droższe niż wydatki na wszystkie szkoły podstawowe w mieście (2,74 mld zł), a urzędnicy łącznie zarobią więcej niż nauczyciele w tych szkołach (1,81 mld zł). Dużo tańsze jest też utrzymanie np. liceów ogólnokształcących, na które ratusz planuje wydać 1,13 mld zł.