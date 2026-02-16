-9.8°C
Życie Warszawy
Jest decyzja w sprawie nocnej sprzedaży alkoholu. Dzielnice zmienią zdanie?

Publikacja: 16.02.2026 07:40

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w

Jeśli przepisy wejdą w życie, alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych w godz. 22-6

Foto: Adobe Stock

rbi
Władze Koalicji Obywatelskiej zdecydowały już, jak mają zagłosować dzielnicowi radni tej partii w sprawie nocnej prohibicji. Czy samorządowcy zmienili zdanie? „Absolutnie nie” – zapewnia jeden z nich.

Rada Warszawy przegłosowała dwa projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczy opinii w sprawie wprowadzenia na terenie m.st. Warszawy ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli zakazu sprzedaży w alkoholu w nocy w sklepach i na stacjach benzynowych. Zakaz miałby obowiązywać w godz. 22-6 w całym mieście oprócz Lotniska Chopina.

Drugi z nich dotyczy ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Warszawy. Zmniejsza on całkowitą liczbę zezwoleń w ogóle, ale zwiększa w gastronomii – tam przeniosą się zezwolenia ze sklepów.

Dzielnice o zakazie nocnej sprzedaży alkoholu

Problem w tym, że radni dzielnic już wypowiadali się w tej kwestii w zeszłym roku. 14 rad dzielnic było przeciw temu pomysłowi, a tylko 4 za. Były to: Śródmieście, Ochota, Bielany i Praga-Północ. Ostatecznie wprowadzono pilotaż programu w dwóch dzielnicach (Śródmieście i Praga-Północ), a problemy związane z nadmiernym spożyciem przeniosły się na dzielnice ościenne. Co ciekawe, przeciwko nocnej prohibicji wystąpili głównie radni Koalicji Obywatelskiej, mimo że autorem jednego z dwóch projektów uchwał w tej sprawie był wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W większości dzielnic KO ma samodzielną większość, więc rady zaopiniowały nowe przepisy negatywnie.

Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwc
nocna prohibicja
Wrca sprawa nocnego zakazu sprzedaży alkoholu. Radni znów zapytają dzielnice

Radni otrzymali więc do zaopiniowania uchwałę, którą już wcześniej opiniowali. Jedyną ważną zmianą w niej jest wyłączenie ze strefy zakazu sklepów znajdujących się na Lotnisku Chopina.

– Mówimy, że ratusz zrobił nam reasumpcję – komentują dzielnicowi radni. – Ten termin, dobrze znany głównie z głosowań sejmowych pod przywództwem pani marszałek Witek, zawitał teraz do Warszawy – dodają.

Nowe wytyczne w sprawie nocnej prohibicji

Problem w tym, że pojawiły się nowe wytyczne. Tym razem radni Koalicji Obywatelskiej mają poprzeć nowe przepisy. „Zapadła już decyzja w tej sprawie i jest prośbą o opinię pozytywną” – napisał na wewnętrznym czacie jeden z prominentnych działaczy KO.

Czy to oznacza, że radni zmienią zdanie? – Absolutnie nie – zapewnia jeden z nich. – Jeśli ktoś był za zakazem to nadal za nim będzie, a jeśli ktoś był przeciwko to też zdania nie zmienił. Problem w tym, że nasze zdanie się nie liczy. Jesteśmy tylko maszynką do głosowania tak jak każe partia. Jeśli ktoś się wyłamie, będzie miał kłopoty – dodaje.

Radni planują wprowadzić zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście
nocna prohibicja
Podsumowanie programu „Bezpieczna Noc”. Incydenty przeniosły się

Pikanterii dodaje fakt, że uchwały rad dzielnic są zupełnie nieistotne. To głos doradczy, który radni Warszawy mogą wziąć pod uwagę, lecz mogą też go zupełnie zignorować. – Nasze głosowania będą więc pełniły funkcję dekoracyjną – twierdzą radni. – Decyzję w tej sprawie podejmie więc Rada Warszawy, choć jedynie teoretycznie, bo tam radni mają tyle samo swobody co my, czyli nic. Zdecyduje więc góra, a „nasi” to przyklepią – dodają.

Jeśli tak będzie rzeczywiście, zakaz zacznie działać najpóźniej od czerwca. Alkohol w godz. 22-6 będzie można wówczas kupować tylko w punktach gastronomicznych.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

