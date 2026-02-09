Wraca sprawa nocnej prohibicji. Radni znów spytają dzielnice o zdanie

Prezydent Trzaskowski zapowiedział, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwca 2026 r.
Radni Warszawy znów będą zajmować się wprowadzeniem nocnej zakazy sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i na stacjach benzynowych. Próbowali już to zrobić w zeszłym roku, kiedy to pod obrady trafiły dwa projekty: jeden przygotowany przez miejskich aktywistów, a drugi – przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.
Z powodu politycznych przepychanek pomiędzy warszawskimi władzami Koalicji Obywatelskiej a prezydentem Trzaskowskim tylko 4 z 18 dzielnic poparły wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu na ich terenie. Ostatecznie prezydent swój projekt wycofał, a przepisy przygotowane przez aktywistów przepadły w głosowaniu.
W zamian wprowadzono „pilotażowo” prohibicję w dwóch dzielnicach – w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Ratusz przygotował też program Bezpieczna Warszawa, który ma szerzej obejmować kwestie bezpieczeństwa.
Prezydent Trzaskowski zapowiedział jednak, że prohibicja w całej Warszawie zostanie wprowadzona do 1 czerwca 2026 r. – Prawdziwa debata nie dotyczy tego, czy to zrobić, tylko jak to zrobić w sposób jak najbardziej efektywny – tłumaczył. – Jeszcze kilka lat temu nie byłem zwolennikiem takich rozwiązań. Po pierwsze Polacy nie lubią zakazów, po drugie samo ograniczenie nie rozwiąże wszystkich problemów. Jednak teraz jesteśmy zdeterminowani, żeby taką decyzję podjąć.
Ostatecznie władze warszawskiej KO pogodziły się z prezydentem Trzaskowskim, więc powstał kolejny projekt uchwały wprowadzającej prohibicję.
Dodatkowo zakłada on, że ograniczeniem w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych nie będzie objęta część Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, obejmująca wolny obszar celny, do której dostęp mają odlatujący pasażerowie poddani kontroli bezpieczeństwa.
Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, „temat nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach (w tym na stacjach benzynowych) na terenie m.st. Warszawy konsultowany był z mieszkańcami w 2024 r. Mieszkańcy zgłaszali m.in. problemy związane z zakłócaniem ciszy nocnej i porządku publicznego, brakiem poczucia bezpieczeństwa oraz koniecznością częstego wzywania służb porządkowych. Podkreślano, że za wszystkimi uciążliwościami stoją często sklepy prowadzące całodobową sprzedaż napojów alkoholowych”.
Czy radni dzielnic tym razem wypowiedzą się za prohibicją? Wiele zależy od Koalicji Obywatelskiej, która rządzi większością warszawskich dzielnic. – Znów będziemy robić z gęby cholewę – martwi się jeden z dzielnicowych radych. – Najpierw uchwaliliśmy stanowisko, że chcemy prohibicji, potem byliśmy tej prohibicji przeciwni. Teraz znowu będziemy za. Nie wydaje mi się, żebyśmy w oczach mieszkańców wyglądali poważnie – dodaje.