Życie Warszawy
Warszawiaki 2025. 9. edycja plebiscytu na „najlepsze w Warszawie”

Publikacja: 08.02.2026 15:42

wycięzcy ogłoszeni zostaną w 10 marca podczas uroczystej gali finałowej

wycięzcy ogłoszeni zostaną w 10 marca podczas uroczystej gali finałowej

W tym roku mieszkańcy Warszawy wybierają zwycięzców w 12 kategoriach, m.in. najciekawsze miejsca, wydarzenie, zdjęcie i tradycyjnie Warszawiaka Roku! Nowością są dwie kategorie: Rodzinne Miejsce Roku oraz E-Twórca Roku.

Plebiscyt Warszawiaki odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego. Na laureatów czekają statuetki zaprojektowane przez grafika Andrzeja Pągowskiego.

Plebiscyt Warszawiaki 2025

Swoje propozycje można było przesyłać do 2 lutego. Głosowanie finałowe trwa od 5 lutego do 3 marca. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną w 10 marca podczas uroczystej gali finałowej.

Wśród nominowanych do tej nagrody znaleźli się:

Agnieszka Sikora – dziennikarka, pedagożka resocjalizacyjna i działaczka społeczna. Założycielka Fundacji „po DRUGIE” i pierwszego w Polsce Domu dla Młodzieży. Pomaga młodym ludziom godnie wystartować w dorosłe życie.

Aleksander Małachowski (Hashtagalek) – fotograf, którego zdjęcia Warszawy robią furorę w sieci. W jego kadrach jest cisza, która mówi więcej niż słowa, a samą stolicę przedstawia w zupełnie nowym świetle.

Anna Żórawska – prezeska Fundacji „Kultura bez Barier”, ekspertka ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Tworzy most między światem sztuki a osobami z różnymi potrzebami. Jej praca sprawia, że kultura staje się dostępna dla wszystkich.

prof. Ewa Łętowska – prawniczka, sędzia i pierwsza w historii Rzeczniczka Praw Obywatelskich w Polsce. Niekwestionowany autorytet naukowy i społeczny, od lat związana z Warszawą. Jej życie i praca są świadectwem prawości, odwagi, godności i empatii.

Jan Emil Młynarski – muzyk, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista i popularyzator warszawskiego folkloru. Wraz z Warszawskim Combo Tanecznym i Jazz Bandem Młynarski–Masecki przywraca do życia repertuar przedwojennych orkiestr ulicznych.

Łukasz Ostoja-Kasprzycki – opowiadacz Warszawy, strażnik pamięci miasta i przewodnik sercem. Varsavianista, twórca projektu „PoWarszawsku”, autor i współautor publikacji oraz spacerowników. Pokazuje stolicę jako żywą historię zapisaną w ulicach, ludziach i codzienności.

Magdalena Różczka – aktorka i działaczka społeczna o ogromnej wrażliwości. Laureatka nagrody BohaterON 2025, zaangażowana na rzecz Powstańców Warszawskich. Założycielka Fundacji „Ukochani”, wspierającej dzieci w znalezieniu kochających rodzin zastępczych.

insp. Małgorzata Sokołowska – policjantka od 2005 roku, związana z Komendą Stołeczną Policji; W mediach społecznościowych prowadzi popularny profil „Z pamiętnika policjantki”, gdzie w przystępny sposób pokazuje realia służby i edukuje o bezpieczeństwie.

Mikołaj „Bagi” Bagiński – przedsiębiorca i influencer. Udowadnia, że życie jest szersze niż ekran telefonu i warto angażować się w to, co naprawdę ważne. Jego udział w „Tańcu z gwiazdami” pokazał, że autentyczność i styl działania przyciągają uwagę zarówno w mediach społecznościowych, jak i w telewizji.

prof. Mirosław Ząbek – wybitny neurochirurg, światowej klasy specjalista w zakresie małoinwazyjnej chirurgii mózgu i kręgosłupa. Lekarz i naukowiec od lat związany z Warszawą, pionier nowoczesnych metod leczenia chorób układu nerwowego w Polsce.

Głosować można też m.in. na wydarzenie roku. Wśród nominowanych znalazły się: Jarmark Warszawski pod PKiN, Noc Muzeów, ostatni koncert Quebonafide na PGE Narodowym, otwarcie „nowego” Dworca Zachodniego, otwarcie Placu Centralnego, otwarcie tarasu widokowego na Varso Tower, wizyta Roberta De Niro w Warszawie, XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, zakwitnięcie dziwidła olbrzymiego w Ogrodzie Botanicznym UW i zdjęcia do filmu „Lalka” na Krakowskim Przedmieściu.

Z kolei w kategorii „Kuchnia roku” do finału dostały się: Beef and Pepper, Bibenda, Different, Epoka, Miss Kimchi, OMA, Papapita, Przystanek Bemowo, Soul Kitchen i Yes Butcher.

Ochota z trzema nominacjami w plebiscycie Warszawiaki 2025

Po raz pierwszy w historii aż trzy nominacje w konkursie zdobyła Ochota.

– To wyjątkowy moment dla Ochoty. Trzy nominacje są dowodem na to, że oddolne działania, kultura i inicjatywy społeczne realizowane w naszej dzielnicy są zauważane i doceniane w skali całej Warszawy – podkreśla burmistrz tej dzielnicy Piotr Krasnodębski.

W kategorii „Inicjatywa Roku” znalazł się Street Art Start – projekt, który oddał przestrzeń publiczną w ręce młodych artystów i odmienił oblicze Ochoty. Murale powstałe w ramach akcji stały się rozpoznawalnym elementem dzielnicy, pokazując, że sztuka uliczna może być skutecznym narzędziem dialogu, integracji i realnej zmiany społecznej.

Głosować można też na festiwal OCHOTA x HIP-HOP „Bloki Startowe” – nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Warszawy i symboliczny powrót hip-hopu na Ochotę. Festiwal łączy klasykę polskiego rapu z kolejnymi pokoleniami dorastającymi w dzielnicy, budując most między jej historią a teraźniejszością. To początek nowej tradycji opartej na muzyce, autentyczności i wspólnocie.

Ochotę można też wybrać w kategorii „Dzielnica roku”. W tej kategorii rywalizują wszystkie dzielnice Warszawy.

Głosowanie trwa do 3 marca. Zarejestrowany użytkownik może oddać jeden głos dziennie w każdej kategorii. Formularz głosowania dostępny jest na stronie: www.warszawiaki.pl

Plebiscyt Warszawiaki został zainaugurowany w 2014 roku przez dziennikarza i miłośnika miasta Bartosza Kańtocha. Jego ideą jest docenianie ludzi, miejsc i inicjatyw działających na rzecz rozwoju Warszawy. Nominacje wyłoniła Kapituła Plebiscytu, w skład której weszli m.in.:

Bartosz Kańtoch, Małgorzata Szumowska, Tytus Brzozowski, Aleksandra Przerwa-Karśnicka, Rafał Dąbrowiecki, Radosław Gajda, Iza Kraj oraz Arkadiusz Pilarz.

