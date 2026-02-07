Mistrzowie Sportu Warszawy 2025. Kto został zwycięzcą plebiscytu?

Idze Świątek nagrodę wręczyła wiceprezydent Renata Kaznowska
Oba głosowania wygrała Iga Świątek. Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy, trenerzy oraz osoby i inicjatywy, które na co dzień wkładają całe serce w rozwój sportu w stolicy.
– Warszawa od lat jest miastem sportu – miastem, które nie tylko kibicuje, ale przede wszystkim tworzy warunki do rozwoju talentów: od najmłodszych adeptów po mistrzów aren międzynarodowych. Dzisiejsi laureaci pokazują, że inwestycja w sport to inwestycja w charakter, zdrowie i wspólnotę – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Wyboru spośród zgłoszeń dokonała Kapituła Plebiscytu, w której zasiadają wybitne postacie polskiego sportu: Dorota Idzi, Robert Korzeniowski, Łukasz Szeliga, Teresa Sukniewicz-Kleiber oraz Otylia Jędrzejczak.
Przewodniczący Kapituły, Tomasz Majewski, podkreślił znaczenie rzetelnej pracy gremium:
– Co roku staramy się wybrać sportowców, którzy nie tylko zdobywają medale, ale też swoją postawą inspirują innych i wspierają rozwój sportu w Warszawie. To dla nas ogromny zaszczyt – powiedział.
Najlepszy Sportowiec Roku
Iga Świątek – tenis ziemny
Krzysztof Chmielewski – pływanie, NCAA/IUKS Muszelka Warszawa
Pia Skrzyszowska – lekkoatletyka, AZS AWF Warszawa
Jakub Kochanowski – siatkówka, PGE Projekt Warszawa
Dominik Czaja – wioślarstwo, AZS AWF Warszawa
Konrad Domański – wioślarstwo
Piotr Płomiński – wioślarstwo, WTW
Ksawery Masiuk – pływanie, KS AZS UW
Sebastian Milewski – snooker, Billboard Warszawa
Jakub Kołodziejak – taekwon-do ITF, Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki Warszawa
Anna Gryc – lekkoatletyka, AZS AWF Warszawa
Zuzanna Lenkiewicz – szermierka, MUKS Victor
Sport bez Barier
Kinga Dróżdż – szermierka na wózkach, IKS AWF
Adrian Castro – szermierka na wózkach, IKS AWF
Klaudia Jarzewicz – pływanie, MKSN Mazowsze
Trener Roku
Jarosław Szymczyk – wioślarstwo, AZS AWF Warszawa
Osobowość Roku
Agata Załęcka – freediving, Quest Freediving Warszawa
– To wyróżnienie pokazuje, że sport naprawdę nie zna barier. Każdego dnia udowadniamy sobie i innym, że ograniczenia istnieją głównie w naszej głowie, a determinacja i pasja pozwalają je przekraczać – powiedziała Kinga Dróżdż.
Iga Świątek zdobyła także tytuł Medialnej Osobowości Roku, przyznany przez kapitułę dziennikarzy. Podczas gali wręczono również wyróżnienia specjalne:
Mecenasowie Sportu 2025: Totalizator Sportowy i Orlen
Wyróżnienie specjalne od Urzędu m.st Warszawy dla Wielkiej Warszawskiej, obchodzącej w tym roku 80. jubileusz
Nagroda Specjalna od Orlenu: Andrzej Pluta – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
Nagroda Specjalna od Totalizatora Sportowego: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki
Mieszkańcy Warszawy poprzez internetowe głosowanie wybrali swoich faworytów w trzech kategoriach:
Najpopularniejszy Sportowiec Roku – Iga Świątek,
Sportowa Drużyna Roku – Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A,
Sportowa Impreza Roku – Wybiegaj Krew i Szpik na PGE Narodowym 2025.
– Mieszkańcy Warszawy wspaniale wspierają swoje drużyny i sportowe inicjatywy. Czujemy, że nasza praca ma realny wpływ na sportową społeczność – podkreśliła Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.