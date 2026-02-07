-0.1°C
Życie Warszawy
Mistrzowie Sportu Warszawy 2025. Kto został zwycięzcą plebiscytu?

Publikacja: 07.02.2026 17:32

Idze Świątek nagrodę wręczyła wiceprezydent Renata Kaznowska

Foto: UM Warszawa

Robert Biskupski
Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XXVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025. Zwycięzców wybierali internauci i kapituła konkursowa.

Oba głosowania wygrała Iga Świątek. Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy, trenerzy oraz osoby i inicjatywy, które na co dzień wkładają całe serce w rozwój sportu w stolicy.

– Warszawa od lat jest miastem sportu – miastem, które nie tylko kibicuje, ale przede wszystkim tworzy warunki do rozwoju talentów: od najmłodszych adeptów po mistrzów aren międzynarodowych. Dzisiejsi laureaci pokazują, że inwestycja w sport to inwestycja w charakter, zdrowie i wspólnotę – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Laureaci Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025

Wyboru spośród zgłoszeń dokonała Kapituła Plebiscytu, w której zasiadają wybitne postacie polskiego sportu: Dorota Idzi, Robert Korzeniowski, Łukasz Szeliga, Teresa Sukniewicz-Kleiber oraz Otylia Jędrzejczak.

Przewodniczący Kapituły, Tomasz Majewski, podkreślił znaczenie rzetelnej pracy gremium:

– Co roku staramy się wybrać sportowców, którzy nie tylko zdobywają medale, ale też swoją postawą inspirują innych i wspierają rozwój sportu w Warszawie. To dla nas ogromny zaszczyt – powiedział.

Najlepszy Sportowiec Roku

Iga Świątek – tenis ziemny

Krzysztof Chmielewski – pływanie, NCAA/IUKS Muszelka Warszawa

Pia Skrzyszowska – lekkoatletyka, AZS AWF Warszawa

Jakub Kochanowski – siatkówka, PGE Projekt Warszawa

Dominik Czaja – wioślarstwo, AZS AWF Warszawa

Konrad Domański – wioślarstwo

Piotr Płomiński – wioślarstwo, WTW

Ksawery Masiuk – pływanie, KS AZS UW

Sebastian Milewski – snooker, Billboard Warszawa

Jakub Kołodziejak – taekwon-do ITF, Taewo Klub Wschodnich Sportów Walki Warszawa

Anna Gryc – lekkoatletyka, AZS AWF Warszawa

Zuzanna Lenkiewicz – szermierka, MUKS Victor

