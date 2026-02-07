Mistrzowie Sportu Warszawy 2025. Kto został zwycięzcą plebiscytu?

Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XXVI Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025. Zwycięzców wybierali internauci i kapituła konkursowa.



Oba głosowania wygrała Iga Świątek. Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy, trenerzy oraz osoby i inicjatywy, które na co dzień wkładają całe serce w rozwój sportu w stolicy.

– Warszawa od lat jest miastem sportu – miastem, które nie tylko kibicuje, ale przede wszystkim tworzy warunki do rozwoju talentów: od najmłodszych adeptów po mistrzów aren międzynarodowych. Dzisiejsi laureaci pokazują, że inwestycja w sport to inwestycja w charakter, zdrowie i wspólnotę – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Laureaci Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy 2025

Wyboru spośród zgłoszeń dokonała Kapituła Plebiscytu, w której zasiadają wybitne postacie polskiego sportu: Dorota Idzi, Robert Korzeniowski, Łukasz Szeliga, Teresa Sukniewicz-Kleiber oraz Otylia Jędrzejczak.

Przewodniczący Kapituły, Tomasz Majewski, podkreślił znaczenie rzetelnej pracy gremium:

– Co roku staramy się wybrać sportowców, którzy nie tylko zdobywają medale, ale też swoją postawą inspirują innych i wspierają rozwój sportu w Warszawie. To dla nas ogromny zaszczyt – powiedział.