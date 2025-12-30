Nowa hala sportowa przy stadionie Syrenki. Ruszył przetarg Politechniki Warszawskiej

W sąsiedztwie klubu "Stodoła", nowej stołówki studenckiej SGH oraz stadionu Syrenki ma powstać hala sportowa zdolna pomieścić 1650 widzów
Projekt obejmuje budowę areny dla 1650 widzów, strzelnicy podziemnej oraz zaplecza dydaktycznego dla Studium Wychowania Fizycznego – poinformował portal urbanity.pl.
Procedura wyboru wykonawcy dla nowej hali sportowej już trwa a firmy mają czas na zgłoszenia do 22 stycznia 2026 roku. Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i buduj, co oznacza, że wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzenie prac budowlanych.
Zgodnie z harmonogramem, całe przedsięwzięcie ma zostać ukończone w ciągu 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Pierwsze osiem miesięcy kontraktu zostanie przeznaczone na prace projektowe. Obecne postępowanie dotyczy wyłącznie pierwszej fazy rozbudowy kompleksu sportowego Politechniki Warszawskiej.
Plan umiejscowienia hali sportowo-rekreacyjnej przy stadionie "Syrenki"
Nowa hala powstanie przy ulicy Henryka Albera 2, w sąsiedztwie klubu Stodoła oraz obiektów Szkoły Głównej Handlowej. Teren ten jest obecnie wykorzystywany jako zaplecze sportowe, obejmujące między innymi stadion lekkoatletyczny i korty tenisowe. Inwestycja wpisuje się w istniejącą infrastrukturę, zachowując fragmenty historycznej zabudowy, w tym część trybuny z lat pięćdziesiątych.
Głównym elementem pierwszego etapu, nazwanego Arena, będzie wielofunkcyjna hala sportowa. Obiekt pomieści trybuny dla 1650 osób oraz liczne sale treningowe przeznaczone do fitnessu, sportów walki i tańca. Dodatkowo przewidziano przestrzeń sportową o powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych.
W projekcie uwzględniono potrzeby Studium Wychowania Fizycznego, które zostanie przeniesione do nowego budynku z dotychczasowej siedziby w Domu Studenckim Riviera. W obiekcie znajdą się również strefy nauki dla studentów oraz kawiarnia. Unikalnym elementem infrastruktury będzie 50-metrowa strzelnica zlokalizowana w kondygnacji podziemnej.
Obsługę komunikacyjną zapewni garaż podziemny na 130 pojazdów oraz parkingi zewnętrzne, uwzględniające miejsca postojowe dla autokarów. Wokół budynku powstanie reprezentacyjny plac wejściowy, który ma zintegrować halę z przestrzenią Pola Mokotowskiego.
Budowa hali sportowo-widowiskowej to początek szerzej zakrojonych zmian w rejonie stadionu Syrenka. Choć obecny przetarg ogranicza się do pierwszego etapu, plany uczelni zakładają sukcesywną modernizację całego ośrodka. W przyszłości przewiduje się budowę nowego stadionu z sześciotorową bieżnią oraz dodatkowych hal treningowych ze ścianką wspinaczkową.
Docelowo kompleks może zostać wzbogacony o basen sportowy z częścią rekreacyjną oraz zaplecze gastronomiczne. Realizacja tych planów będzie jednak zależeć od postępów w finansowaniu kolejnych faz inwestycji oraz rozstrzygnięć przyszłych postępowań przetargowych.