Nowa hala sportowa przy stadionie Syrenki. Ruszył przetarg Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska ogłosiła przetarg na budowę nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej na Polu Mokotowskim. Inwestycja realizowana przy stadionie Syrenka ma stać się nowym centrum aktywności fizycznej dla studentów oraz mieszkańców stolicy.



Projekt obejmuje budowę areny dla 1650 widzów, strzelnicy podziemnej oraz zaplecza dydaktycznego dla Studium Wychowania Fizycznego – poinformował portal urbanity.pl.

Szczegóły postępowania przetargowego

Procedura wyboru wykonawcy dla nowej hali sportowej już trwa a firmy mają czas na zgłoszenia do 22 stycznia 2026 roku. Zamówienie jest realizowane w formule zaprojektuj i buduj, co oznacza, że wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i przeprowadzenie prac budowlanych.

Zgodnie z harmonogramem, całe przedsięwzięcie ma zostać ukończone w ciągu 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Pierwsze osiem miesięcy kontraktu zostanie przeznaczone na prace projektowe. Obecne postępowanie dotyczy wyłącznie pierwszej fazy rozbudowy kompleksu sportowego Politechniki Warszawskiej.

Plan umiejscowienia hali sportowo-rekreacyjnej przy stadionie "Syrenki" Foto: mat. pras.

Lokalizacja i charakterystyka obiektu

Nowa hala powstanie przy ulicy Henryka Albera 2, w sąsiedztwie klubu Stodoła oraz obiektów Szkoły Głównej Handlowej. Teren ten jest obecnie wykorzystywany jako zaplecze sportowe, obejmujące między innymi stadion lekkoatletyczny i korty tenisowe. Inwestycja wpisuje się w istniejącą infrastrukturę, zachowując fragmenty historycznej zabudowy, w tym część trybuny z lat pięćdziesiątych.