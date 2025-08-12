Wdrożenia doktoratów najlepiej idą Politechnice Warszawskiej

W tym roku – w dziewiątej już edycji „Doktoratu wdrożeniowego” – pozytywnie rozpatrzono 164 wnioski.

Doktoraty wdrożeniowe na warszawskich uczelniach

Doktoraty wdrożeniowe proponują również inne warszawskie uczelnie. Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie oferuje program doktoratów wdrożeniowych w ramach swojej Szkoły Doktorskiej. Program ten jest skierowany do osób, które chcą łączyć badania naukowe z praktycznym wykorzystaniem ich wyników w działalności przedsiębiorstw. Doktoranci realizują swoje projekty we współpracy z firmami, a ich rozprawy doktorskie muszą odnosić się do konkretnych problemów biznesowych lub ekonomicznych, co daje szansę na bezpośrednie wdrożenia. Podobnie jak w innych uczelniach, doktoranci w SGH pozostają zatrudnieni zarówno na uczelni, jak i w przedsiębiorstwie, co umożliwia im otrzymywanie dwóch źródeł finansowania. Poszczególne programy wdrożeniowe są też wspierane finansowo przez ministerialne granty.

Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) prowadzi doktoraty wdrożeniowe głównie w obszarze nauk medycznych i zdrowotnych. Ten rodzaj doktoratu jest coraz bardziej popularny w medycynie ze względu na potrzebę bezpośredniego przeniesienia wyników badań na praktykę kliniczną oraz rozwój nowych technologii medycznych. Doktoranci realizują swoje badania w ścisłej współpracy z podmiotami leczniczymi i przedsiębiorstwami medycznymi, co pozwala na szybkie zastosowanie innowacji w ochronie zdrowia. Praca doktorska musi mieć praktyczne odniesienie do działań firmy czy instytucji, a program zapewnia stałe wsparcie naukowe i finansowe przez okres trwania studiów doktoranckich.

Na Uniwersytecie Warszawskim (UW), w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, doktoraty wdrożeniowe realizowane są z naciskiem na ścisłe i przyrodnicze dziedziny nauki. Program umożliwia doktorantom pozostanie aktywnymi naukowcami i jednocześnie pracę w firmach, które bazują na innowacjach w różnych gałęziach przemysłu, w tym chemii, fizyce czy biotechnologii. UW wspiera współpracę promotorską zarówno ze strony uczelni, jak i przedsiębiorstwa, co sprzyja efektywnej realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych. Program ten jest dość elastyczny, umożliwiając dopasowanie harmonogramu prac doktorskich do potrzeb praktycznych firmy.

Uniwersytet SWPS w Warszawie również realizuje doktoraty wdrożeniowe, koncentrując się przede wszystkim na naukach społecznych i humanistycznych, ale także na obszarach interdyscyplinarnych, które mają zastosowanie w biznesie i instytucjach kultury. Doktoranci współpracują z firmami i instytucjami, realizując projekty naukowe, które mają realne przełożenie na praktykę społeczną lub rynkową. Uniwersytet SWPS korzysta z finansowania ministerialnego do wspierania takich doktoratów, a udział w programie pozwala na rozwijanie kariery naukowej i zawodowej równocześnie. Poza samym wsparciem finansowym ważny jest także mentoring ze strony uczelni i firm partnerskich.