Testy w Warszawie i Londynie. Nowe narzędzie do analizy zabudowy miejskiej

Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej opracował innowacyjną metodę automatycznej klasyfikacji gęstości zabudowy miejskiej z wykorzystaniem mikrofalowych obrazów satelitarnych SAR (Synthetic Aperture Radar).

Metodyka wspierająca monitorowanie i planowanie rozwoju miast

Dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska z Wydziału Geodezji i Kartografii przy współpracy z Sandhim Wangiyaną z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych opracowali metodykę, która może wspierać monitorowanie i planowanie rozwoju miast.

– Głównym celem projektu było opracowanie metodyki do rozróżniania różnych typów zabudowy miejskiej – od obszarów o wysokiej gęstości zabudowy po tereny przemysłowe i zieleń miejską – opowiada dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska. – Badania przeprowadzono w dwóch europejskich metropoliach: Londynie i Warszawie, wybierając je ze względu na różnorodność struktur miejskich i topograficznych.

Systemy satelitarne SAR działają niezależnie od warunków pogodowych i oświetlenia, co stanowi znaczącą przewagę nad tradycyjnymi obrazami optycznymi. Zastosowano zaawansowane techniki przetwarzania obrazów, w tym analizę tekstur oraz algorytmy uczenia maszynowego. Istotne było wykorzystanie cech teksturalnych i wydobycie informacji o fizycznym charakterze obiektów.