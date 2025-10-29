Odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3
W ramach II edycji Konkursu Innowacyjności w Veolii Energii Warszawa w 2021 roku projekt odzysku ciepła z tuneli warszawskiego metra zdobył Grand Prix i został włączony do programu projektów dotyczących źródeł odzysku ciepła w mieście. Jak informuje PAP, odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3.
Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, poinformowała, że na drugiej linii metra instalacja pilotażowa ma zostać zainstalowana na stacji Bemowo. W tym przypadku trwa ostatni etap procedowania umowy między Metrem Warszawskim a Veolią przy współudziale Biura Infrastruktury Urzędu Miasta.
Natomiast co do linii trzeciej – trwają prace projektowe, a jednocześnie uzgadniane są kwestie związane z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi przyszłej lokalizacji instalacji.
Dr inż. Piotr Ziętek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, tłumaczyw wypowiedzi dla PAP, że odzyskiwanie ciepła z infrastruktury metra najczęściej polega na tym, by wykorzystać powietrze wentylacyjne z tuneli i stacji do zasilania pomp ciepła typu powietrze-woda. Urządzenia te mogą podnieść temperaturę pobranego ciepła na wyższy poziom i przekazać je do instalacji odbiorczej.
– Wybudowanie instalacji do wykorzystania ciepła z powietrza wentylacyjnego z metra do zasilania w ciepło pobliskich budynków jest bardzo złożonym zadaniem inżynierskim, w którym wykorzystuje się innowacyjne technologie, na przykład pompy ciepła dużej mocy z ekologicznymi czynnikami roboczymi. Może się to przyczynić do zmniejszania emisji zanieczyszczeń dzięki ograniczeniu zużycia energii produkowanej w sposób tradycyjny – mówi Ziętek.
Ekspert wyjaśnia również, że temperatura w metrze jest stabilna i wysoka w ciągu roku, zimą nie spada bowiem poniżej 10 stopni, a w czasie upałów może przekraczać 25 stopni Celsjusza. Dlatego powietrze z metra wydaje się dobrym źródłem ciepła dla pomp, które są wydajniejsze i efektywniejsze, gdy temperatura dolnego źródła ciepła wzrasta.
Warto wspomnieć, że oprócz przekazywania ciepła, korzyścią jest też możliwość chłodzenia stacji metra. Schłodzone powietrze wentylacyjne przy odpowiednim rozprowadzeniu może bowiem obniżać temperaturę na stacji, co będzie szczególnie korzystne latem podczas upałów. Zastosowanie metody odzysku ciepła z infrastruktury metra pozwoli na zmniejszenie temperatury na peronach nawet o 4 stopnie Celsjusza, co – według eksperta – nie powinno wywołać znaczącego dyskomfortu w zimie, ale w lecie na pewno poprawi komfort cieplny na stacji.
Odzyskiwanie ciepła z metra nie jest aktualnie popularnym pomysłem, ale analizy i pierwsze instalacje powstają już nie tylko w Polsce, lecz także w Niemczech czy Szkocji.
Obecnie taka instalacja wykorzystywana jest między innymi w Londynie. Bunhill 2 Energy Centre zasila w ciepło między innymi 1350 budynków mieszkalnych i kilka budynków użyteczności publicznej.