Warszawa ma być jednym z pierwszych europejskich miast, które zastosują pilotażową instalację odzyskującą ciepło z metra za pomocą pomp ciepła, by zasilić miejską sieć ciepłowniczą.



W ramach II edycji Konkursu Innowacyjności w Veolii Energii Warszawa w 2021 roku projekt odzysku ciepła z tuneli warszawskiego metra zdobył Grand Prix i został włączony do programu projektów dotyczących źródeł odzysku ciepła w mieście. Jak informuje PAP, odzysk ciepła z metra jest brany pod uwagę na dwóch liniach – M2 oraz projektowanej M3.

Gdzie ma powstać pilotażowa instalacja?

Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego, poinformowała, że na drugiej linii metra instalacja pilotażowa ma zostać zainstalowana na stacji Bemowo. W tym przypadku trwa ostatni etap procedowania umowy między Metrem Warszawskim a Veolią przy współudziale Biura Infrastruktury Urzędu Miasta.

Natomiast co do linii trzeciej – trwają prace projektowe, a jednocześnie uzgadniane są kwestie związane z rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi przyszłej lokalizacji instalacji.

Jak działa odzyskiwanie ciepła z metra?

Dr inż. Piotr Ziętek z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, tłumaczyw wypowiedzi dla PAP, że odzyskiwanie ciepła z infrastruktury metra najczęściej polega na tym, by wykorzystać powietrze wentylacyjne z tuneli i stacji do zasilania pomp ciepła typu powietrze-woda. Urządzenia te mogą podnieść temperaturę pobranego ciepła na wyższy poziom i przekazać je do instalacji odbiorczej.