Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci. Zapłacą o połowę mniej

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących w poszczególnych dzielnicach
Prawo do dopłaty przysługuje mieszkańcom Warszawy prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Wysokość przyznanego zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50 proc. miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.
Ten rodzaj wsparcia udzielany jest w ramach działań określanych przez Urząd m.st. Warszawy jako Warszawska Pomoc Osłonowa. W tej formie funkcjonuje ona od stycznia 2022 r. Wcześniej, do 31 stycznia 2021 r. pomoc skierowana była do rodzin wielodzietnych.
Osoby, które chcą starać się o zasiłek celowy przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za śmieci, powinny zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkają.
Od 1 października 2024 r. w Warszawie obowiązują niższe niż do tej pory stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wynosi 91 zł. Z kolei mieszkańcy bloków (zabudowy wielolokalowej) płacą 60 zł miesięcznie. Dodatkowo mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują, że kompostują odpady w przydomowym kompostowniku, mogą liczyć na 9 zł ulgi. Wysokość opłaty spada wtedy do 82 zł
Wprowadzenie tej obniżki w opłatach za śmieci to efekt nadwyżki, jaka powstała w budżecie Warszawy w poprzednich latach. Tymczasem zgodnie z przepisami obowiązującymi samorządy, system odbioru odpadów powinien się samofinansować, a jego koszty bilansować. To znaczy, że miasta i gminy nie powinny wydawać na ten cel innych środków niż te, które pochodzą z opłat wnoszonych przez mieszkańców. Jednak wpływy z tych opłat nie powinny być wyższe niż wydatki – a tak przez jakiś czas było w Warszawie. Dlatego miasto musiało wprowadzić obniżkę. Początkowo niższe stawki miały obowiązywać przez rok (do 30 września 2025 r.). W międzyczasie okres obniżki został wydłużony do końca marca 2026 r. Wszystko wskazuje jednak na to, że po tym terminie miasto wróci do poprzednich stawek.
Zgodnie z projektem budżetu na przyszły rok stawki za odbiór śmieci wrócą do poziomu sprzed 1 października 2024 r. Opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wyniesie 107 zł miesięcznie (lub 98 zł, jeśli ktoś zdecyduje się na kompostowanie), zaś dla gospodarstw domowych w blokach – 85 zł miesięcznie.
Władze Warszawy uzasadniają to m.in. tym, że środki pochodzące z nadwyżek budżetowych zostały już w całości przeznaczone na pokrycie deficytu powstałego w zawiązku z czasowym obniżeniem stawek opłat dla mieszkańców. Cały czas pozostaje też aktualne pytanie o to, jaki wpływ na koszty funkcjonowania gminnych systemów odbioru odpadów będzie miał system kaucyjny. Z jednej strony powinien on zmniejszyć ilość śmieci, z drugiej – nie wiadomo, czy nie spowoduje zwiększenia koszów (ponieważ z systemu zniknie przynajmniej część odpadów, które da się przetworzyć, pozostaną te, które trzeba zagospodarować inaczej – na przykład w spalarniach). Podczas dyskusji nad projektem przyszłorocznego budżetu i planem powrotu do wcześniejszych stawek opłat za śmieci radni opozycyjni zarzucali władzom Warszawy, że podwyżka nie jest koniecznością, a pochodną ich słabego zarządzania całym systemem. Podnoszono m.in., że miejska spalarnia odpadów jest zbyt mała w stosunku do potrzeb.