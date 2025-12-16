Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci. Zapłacą o połowę mniej

Warszawiacy o niższych dochodach mogą liczyć na dofinansowanie do kosztów odbioru śmieci. Wsparcie wypłacane jest w formie zasiłku celowego. Do kogo skierowana jest tzw. Warszawska Pomoc Osłonowa?



Prawo do dopłaty przysługuje mieszkańcom Warszawy prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto. Wysokość przyznanego zasiłku celowego będzie wynosić minimum 50 proc. miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

Reklama Reklama

Ten rodzaj wsparcia udzielany jest w ramach działań określanych przez Urząd m.st. Warszawy jako Warszawska Pomoc Osłonowa. W tej formie funkcjonuje ona od stycznia 2022 r. Wcześniej, do 31 stycznia 2021 r. pomoc skierowana była do rodzin wielodzietnych.

Osoby, które chcą starać się o zasiłek celowy przeznaczony na pokrycie kosztów opłat za śmieci, powinny zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy, w której mieszkają.

Warszawa wraca do stawek sprzed półtora roku

Od 1 października 2024 r. w Warszawie obowiązują niższe niż do tej pory stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej wynosi 91 zł. Z kolei mieszkańcy bloków (zabudowy wielolokalowej) płacą 60 zł miesięcznie. Dodatkowo mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy zadeklarują, że kompostują odpady w przydomowym kompostowniku, mogą liczyć na 9 zł ulgi. Wysokość opłaty spada wtedy do 82 zł