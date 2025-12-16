Nowe Flirty w Kolejach Mazowieckich. Największa flota w Polsce coraz bliżej

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Zadowolenia z finalizacji umowy ramowej nie kryje również Robert Stępień, prezes zarządu i dyrektor generalny Kolei Mazowieckich.

– Cieszymy się z pełnej realizacji umowy ramowej na 75 pociągów Flirt. To ważny kamień milowy dla naszej spółki oraz kolejny krok w kierunku modernizacji floty. Zakup 64 jednostek uzyskał już dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, a o dodatkowe finansowanie dla pozostałych 11 będziemy się ubiegać – podkreślił prezes.

Nowe miejsca pracy w Siedlcach

Wszystkie zamówione pociągi powstaną w zakładzie Stadlera w Siedlcach, co ma istotne znaczenie dla lokalnej gospodarki. Produkcja realizowana jest przy udziale regionalnych partnerów i dostawców.

– Finalizacja całej umowy ramowej pozwala nam kontynuować rozwój działalności w Siedlcach i wzmacniać naszą obecność w regionie. Tylko w tym roku stworzyliśmy prawie 400 nowych miejsc pracy, a nasz zespół inżynierski liczy już 100 specjalistów – powiedział Radosław Banach, prezes Stadler Polska.

Firma zapowiada dalszą rekrutację, co czyni projekt jednym z najważniejszych przedsięwzięć przemysłowych w regionie.

Największa flota Flirtów w Polsce

Produkcja wcześniej zamówionych 64 pociągów FLIRT przebiega zgodnie z harmonogramem. Obecnie 25 jednostek znajduje się na różnych etapach produkcji, uruchamiania i testów homologacyjnych. Po zakończeniu dostaw Koleje Mazowieckie będą dysponować 146 pociągami FLIRT, co będzie największą flotą tego typu w Polsce.

Nowe pojazdy znacząco poprawią komfort podróży pomiędzy Warszawą a miastami regionu mazowieckiego. Jednostki osiągają prędkość do 160 km/h, zużywają mniej energii dzięki lekkiej aluminiowej konstrukcji i oferują nowoczesne wyposażenie, w tym:

klimatyzację,

monitoring wizyjny,

bezprzewodowy internet Wi-Fi,

system informacji pasażerskiej,

defibrylatory AED,

pełne dostosowanie do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Niemal 20 lat współpracy

Współpraca pomiędzy Stadler Polska a Kolejami Mazowieckimi trwa niemal 20 lat. Pierwsze pociągi Flirt trafiły na Mazowsze już w 2006 roku i do dziś obsługują połączenia regionalne, m.in. na trasie Warszawa – Siedlce. W latach 2020–2023 dostarczono 61 jednostek, a umowy podpisane w latach 2024–2025 przewidują dostawę kolejnych 75 nowoczesnych pociągów.

Inwestycja w nowy tabor to kolejny krok w stronę bezpiecznej, komfortowej i ekologicznej kolei na Mazowszu.