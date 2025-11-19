Pociąg Kolei Mazowieckich przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
W niedzielę w miejscowości Mika (powiat garwoliński, województwo mazowieckie) na trasie kolejowej Warszawa–Lublin maszynista pociągu Kolei Mazowieckich zauważył uszkodzone torowisko. Dzięki jego szybkiej i rozsądnej decyzji nie doszło do katastrofy, w której osoby znajdujące się w pociągu mogły odnieść obrażenia.
Policja informowała, że uszkodzenie torowiska zgłosił w niedzielę rano kierujący pociągiem. „Maszynista pociągu zgłosił telefonicznie nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej w rejonie miejscowości Życzyn, pow. garwoliński, w pobliżu stacji PKP Mika. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń” – brzmiał komunikat Komendy Wojewódzkiej Policji.
Po wstępnych oględzinach stwierdzono wówczas uszkodzenie fragmentu torowiska, które spowodowało zatrzymanie pociągu. Ze względów bezpieczeństwa ruch kolejowy w rejonie został czasowo wstrzymany, później, jak podała rzeczniczka PKP, pociągi wznowiły ruch po sąsiednim torze.
Jak poinformował premier Donald Tusk, „doszło do aktu dywersji”, a „eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy”. Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział, że zabezpieczono wiele dowodów.
– Ponad wszelką wątpliwość w tej sprawie możemy powiedzieć, że doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe – mówił.
Jak podkreślają służby, do tragedii nie doszło tylko dzięki szybkiej i prawidłowej reakcji maszynisty pociągu Kolei Mazowieckich jadącego z Warszawy do Dęblina. Kim jest człowiek, który nie dopuścił do katastrofy?
Mateusz Maciak ma 31 lat, w Kolejach Mazowieckich pracuje od 10 lat. Zaczynał jako konduktor, potem został kierownikiem pociągu. Od niemal 3 lat jako maszynista pełni służbę za nastawnikiem. Praca na torach w jego rodzinie jest tradycją. Jego tata jest również kolejarzem – to on zainteresował syna koleją.
Jak dowiedziało się „Życie Warszawy”, spółka Koleje Mazowieckie planuje odpowiednio wynagrodzić swojego pracownika. Nie zapadły jednak jeszcze żadne formalne decyzje co do rodzaju i wielkości takiej nagrody.