Radni Włoch apelują o wygodne przesiadki do metra. Jest projekt stanowiska

„ Rada Dzielnicy Włochy wychodzi z inicjatywą, aby lokalizacja stacji Ursus Północny znajdowała się w okolicach stacji PKP Ursus Północny tak, aby stacja kolejowa stała się miejscem przesiadki dla mieszkańców gmin z obrzeży Warszawy” – takie stanowisko planują przyjąć radni tej dzielnicy.



Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Włochy radni będą debatować m.in. nad stanowiskiem dotyczącym lokalizacji planowanej stacji metra w Ursusie. Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Gdzie wybudować stację metra w Ursusie?

„Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pozytywnie przyjęła informację o przyznaniu nowych środków finansowych w wysokości 21 milionów złotych na wstępne przygotowanie projektu rozszerzenia linii M2 ze stacji technicznej Karolin do Ursus Niedźwiadek” – czytamy w projekcie stanowiska..

Jak dodają radni, rozszerzenie linii M2 jest ważnym elementem poprawy jakości komunikacji miejskiej tej części Warszawy, która dynamicznie rozwija się i jest chętnie wybierana jako miejsce do zamieszkania przez młode pokolenie Warszawiaków.

„Dlatego też Rada Dzielnicy Włochy wychodzi z inicjatywą, aby lokalizacja stacji Ursus Północny znajdowała się w okolicach stacji PKP Ursus Północny tak, aby stacja kolejowa stała się miejscem przesiadki dla mieszkańców gmin z obrzeży Warszawy, jak też dla wszystkich osób zainteresowanych” – napisali.