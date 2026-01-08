Radni Włoch apelują o wygodne przesiadki do metra. Jest projekt stanowiska

Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Włochy radni będą debatować m.in. nad stanowiskiem dotyczącym lokalizacji planowanej stacji metra w Ursusie. Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.
„Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pozytywnie przyjęła informację o przyznaniu nowych środków finansowych w wysokości 21 milionów złotych na wstępne przygotowanie projektu rozszerzenia linii M2 ze stacji technicznej Karolin do Ursus Niedźwiadek” – czytamy w projekcie stanowiska..
Jak dodają radni, rozszerzenie linii M2 jest ważnym elementem poprawy jakości komunikacji miejskiej tej części Warszawy, która dynamicznie rozwija się i jest chętnie wybierana jako miejsce do zamieszkania przez młode pokolenie Warszawiaków.
„Dlatego też Rada Dzielnicy Włochy wychodzi z inicjatywą, aby lokalizacja stacji Ursus Północny znajdowała się w okolicach stacji PKP Ursus Północny tak, aby stacja kolejowa stała się miejscem przesiadki dla mieszkańców gmin z obrzeży Warszawy, jak też dla wszystkich osób zainteresowanych” – napisali.
Radni tłumaczą też, że dodatkowa lokalizacja jest podyktowana względami demograficznymi, gdyż za kilka lat, po uregulowaniu własności gruntów na terenach Pól Karolińskich, będą pojawiały się nowe zabudowy mieszkaniowe, których mieszkańcy chętnie będą korzystać z dostępu do metra. Infrastruktura transportu publicznego powinna wyprzedzać rozwój mieszkalnictwa, tak jak miało to miejsce w przypadku rozwoju Ursynowa po otwarciu kolejnych stacji M1 w stronę Kabat.
„Proponujemy, aby jedno z wejść do metra Ursus Północny było dostępne dla mieszkańców Włoch od strony ulicy Cykady-Pola Karolińskie na działce, która posiada już w MPZP przeznaczenie 18KD-KM - tereny komunikacji miejskiej” – czytamy w stanowisku.
Radni tłumaczą też, że pojawienie się stacji metra w tej części dzielnicy Włochy będzie dodatkowym impulsem do rozwoju terenów poprzemysłowych, ale poprawi również komunikację mieszkańców okolicznych osiedli, w szczególności Zielonej Italii czy Ogrodów Włochy, z innymi częściami Warszawy.
„Rozwój linii metra M2 jest istotnym elementem obecnie konsultowanej Strategii Rozwoju Warszawy 2040+, a nasze stanowisko jest podkreśleniem jak ważna jest rozbudowa linii w stronę Włoch i Ursusa” – napisali pomysłodawcy stanowiska.