-7.6°C
1011.1 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Radni Włoch apelują o wygodne przesiadki do metra. Jest projekt stanowiska

Publikacja: 08.01.2026 09:45

Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Foto: UM Warszawa

rbi
„ Rada Dzielnicy Włochy wychodzi z inicjatywą, aby lokalizacja stacji Ursus Północny znajdowała się w okolicach stacji PKP Ursus Północny tak, aby stacja kolejowa stała się miejscem przesiadki dla mieszkańców gmin z obrzeży Warszawy” – takie stanowisko planują przyjąć radni tej dzielnicy.

Na najbliższej sesji Rady Dzielnicy Włochy radni będą debatować m.in. nad stanowiskiem dotyczącym lokalizacji planowanej stacji metra w Ursusie. Wydłużenie linii M2 do Ursusa zapowiedział prezydent Rafał Trzaskowski.

Gdzie wybudować stację metra w Ursusie?

„Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy pozytywnie przyjęła informację o przyznaniu nowych środków finansowych w wysokości 21 milionów złotych na wstępne przygotowanie projektu rozszerzenia linii M2 ze stacji technicznej Karolin do Ursus Niedźwiadek” – czytamy w projekcie stanowiska..

Jak dodają radni, rozszerzenie linii M2 jest ważnym elementem poprawy jakości komunikacji miejskiej tej części Warszawy, która dynamicznie rozwija się i jest chętnie wybierana jako miejsce do zamieszkania przez młode pokolenie Warszawiaków.

Polecane
O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
komunikacja szynowa
Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

„Dlatego też Rada Dzielnicy Włochy wychodzi z inicjatywą, aby lokalizacja stacji Ursus Północny znajdowała się w okolicach stacji PKP Ursus Północny tak, aby stacja kolejowa stała się miejscem przesiadki dla mieszkańców gmin z obrzeży Warszawy, jak też dla wszystkich osób zainteresowanych” – napisali.

Reklama
Reklama

Stacja metra przy przystanku Ursus Północny

Radni tłumaczą też, że dodatkowa lokalizacja jest podyktowana względami demograficznymi, gdyż za kilka lat, po uregulowaniu własności gruntów na terenach Pól Karolińskich, będą pojawiały się nowe zabudowy mieszkaniowe, których mieszkańcy chętnie będą korzystać z dostępu do metra. Infrastruktura transportu publicznego powinna wyprzedzać rozwój mieszkalnictwa, tak jak miało to miejsce w przypadku rozwoju Ursynowa po otwarciu kolejnych stacji M1 w stronę Kabat.

„Proponujemy, aby jedno z wejść do metra Ursus Północny było dostępne dla mieszkańców Włoch od strony ulicy Cykady-Pola Karolińskie na działce, która posiada już w MPZP przeznaczenie 18KD-KM - tereny komunikacji miejskiej” – czytamy w stanowisku.

Polecane
W ciągu 6 miesięcy przystanek Ursus Północny przeszedł kompleksową przebudowę
remont na torach
Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne

Radni tłumaczą też, że pojawienie się stacji metra w tej części dzielnicy Włochy będzie dodatkowym impulsem do rozwoju terenów poprzemysłowych, ale poprawi również komunikację mieszkańców okolicznych osiedli, w szczególności Zielonej Italii czy Ogrodów Włochy, z innymi częściami Warszawy.

„Rozwój linii metra M2 jest istotnym elementem obecnie konsultowanej Strategii Rozwoju Warszawy 2040+, a nasze stanowisko jest podkreśleniem jak ważna jest rozbudowa linii w stronę Włoch i Ursusa” – napisali pomysłodawcy stanowiska.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Brak popytu na podróże lotnicze do i z Radomia wyraźnie ogranicza zainteresowanie przewoźników
samolot

Warszawa-Radom. Skromna siatka połączeń LOT na lato 2026

Skrzyżowanie Ordona z Jana Kazimierza
ruch drogowy

Nowe światła na Woli poprawią bezpieczeństwo pieszych i usprawnią ruch

Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady
bezpieczeństwo ruch drogowego

Przetarg na odcinkowy pomiar prędkości w tunelu Wisłostrady

Nowe połączenia Warszawa-Kraków. Ruszają 5 stycznia
kolej

Zmiany na trasie Warszawa-Kraków już od 5 stycznia

Ozdobione bożonarodzeniowymi motywami pojazdy będą wozić pasażerów przynajmniej do 6 stycznia
tradycja

Świąteczne metro, tramwaj i autobus. Gdzie je spotkać 5 i 6 stycznia?

Współpraca połączy zastosowania cywilne i wojskowe w pozyskiwaniu przyszłych pracowników.
samolot

Innowacje wojskowe dla CPK. Spółka nawiązała współpracę z WAT

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy
drogi

Nowy etap budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej: Szansa na odciążenie stolicy

Docelowo na odcinku Warszawa Wawer – Otwock zaplanowano rozdzielenie ruchu pociągów dalekobieżnych o
remont na torach

Nadchodzi dwutygodniowe zamknięcie linii kolejowej Warszawa Wawer – Otwock

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama