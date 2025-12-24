Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne dla pasażerów

Na przystanku Warszawa Ursus Północny zakończyły się zasadnicze prace modernizacyjne. Dla pasażerów oznacza to koniec utrudnień.



Od 24 grudnia pociągi ponownie zatrzymują się przy obu peronach – także przy peronie nr 1 w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.

Przebudowa przystanku Ursus Północny

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, w ciągu 6 miesięcy przystanek przeszedł kompleksową przebudowę. Podróżni korzystają już z: dwóch nowych, wygodnych peronów, wiat, ławek i gablot informacyjnych oraz bezpiecznych dojść – schodów i pochylni od strony Ursusa i Włoch.

- Przystanek Warszawa Ursus Północny to istotny punkt komunikacyjny w warszawskim węźle kolejowym, zapewniający szybki dojazd do centrum miasta. W ciągu doby zatrzymuje się tu 45 par pociągów – mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prace wykończeniowe na przystanku Ursus Północny

Zasadnicze prace zostały zakończone, roboty wykończeniowe potrwają do końca I kw. 2026 r. W tym czasie powstaną dojścia od strony stacji Warszawa Gołąbki i docelowe ogrodzenie. Zamontowany zostanie nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoring.