Modernizacja stacji Ursus Północny. Od Wigilii dwa perony dostępne dla pasażerów

W ciągu 6 miesięcy przystanek Ursus Północny przeszedł kompleksową przebudowę
Od 24 grudnia pociągi ponownie zatrzymują się przy obu peronach – także przy peronie nr 1 w kierunku Ożarowa Mazowieckiego.
Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, w ciągu 6 miesięcy przystanek przeszedł kompleksową przebudowę. Podróżni korzystają już z: dwóch nowych, wygodnych peronów, wiat, ławek i gablot informacyjnych oraz bezpiecznych dojść – schodów i pochylni od strony Ursusa i Włoch.
- Przystanek Warszawa Ursus Północny to istotny punkt komunikacyjny w warszawskim węźle kolejowym, zapewniający szybki dojazd do centrum miasta. W ciągu doby zatrzymuje się tu 45 par pociągów – mówi Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
Zasadnicze prace zostały zakończone, roboty wykończeniowe potrwają do końca I kw. 2026 r. W tym czasie powstaną dojścia od strony stacji Warszawa Gołąbki i docelowe ogrodzenie. Zamontowany zostanie nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoring.
- Zależy nam na tym, aby kolej przyciągała kolejnych pasażerów. Modernizacja przystanku Warszawa Ursus Północny to kolejny, konsekwentny krok w stronę lepszych połączeń kolejowych w obrębie stołecznego węzła. To także przykład, że nie tylko przebudowa wielkich stacji ma znaczenie – na pozytywną zmianę wpływają również modernizacje mniejszych punktów, które stanowią ważne ogniwo w układzie komunikacyjnym – mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych S.A.
Przebudowa przystanku Warszawa Ursus Północny, realizowana przez firmę Primost Południe, jest dofinansowana ze środków KPO w ramach projektu „Poprawa infrastruktury pasażerskiej na wybranych obiektach aglomeracji warszawskiej poprzez modernizację peronów oraz zabudowę Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”.