Warszawa Ursus Północny z nowym peronem, ale z utrudnieniami

Pasażerowie pociągów zyskali odnowiony peron nr 2 na przystanku Warszawa Ursus Północny, który znacząco poprawi komfort podróżowania. Równocześnie z jego otwarciem, 20 października 2025 roku, rozpoczyna się kolejny etap modernizacji, który przyniesie czasowe utrudnienia.



Od poniedziałku, 20 października 2025 roku, pasażerowie mogą korzystać z wyremontowanego peronu nr 2 na przystanku Warszawa Ursus Północny. Odnowiony peron zapewnia bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże.

Choć tymczasowo wyposażony jest w prowizoryczne zadaszenie i ogrodzenie, do końca roku planowane jest zamontowanie nowych wiat i ławek. W pełni nowoczesny charakter przystanek zyska w I kwartale 2026 roku, gdy pojawi się system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz nowe oznakowanie.

Zamknięcie przejścia pod torami i zmiany w dostępie

W związku z kontynuacją prac, od 20 października planowane jest zamknięcie przejścia pod torami od strony ul. Posagu 7 Panien. Utrudnienie potrwa około 4 tygodni. W tym okresie pasażerowie proszeni są o korzystanie z alternatywnej trasy – dostępny będzie przejazd pod torami wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 r.

Największe utrudnienia: Zmiany w kursowaniu pociągów

Kluczowe zmiany dla podróżnych związane są z rozpoczęciem prac rozbiórkowych peronu nr 1. W związku z tym, w okresie od 4 listopada do 3 grudnia 2025 r., zamknięty zostanie tor nr 1 na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki.