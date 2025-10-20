4.5°C
1015.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawa Ursus Północny z nowym peronem, ale z utrudnieniami

Publikacja: 20.10.2025 15:55

Na odnowionym peronie, który zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą podróż, znajdą się jeszcze tymcz

Na odnowionym peronie, który zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą podróż, znajdą się jeszcze tymczasowe zadaszenie i ogrodzenie.

Foto: mat. pras.

M.B.
Pasażerowie pociągów zyskali odnowiony peron nr 2 na przystanku Warszawa Ursus Północny, który znacząco poprawi komfort podróżowania. Równocześnie z jego otwarciem, 20 października 2025 roku, rozpoczyna się kolejny etap modernizacji, który przyniesie czasowe utrudnienia.

Od poniedziałku, 20 października 2025 roku, pasażerowie mogą korzystać z wyremontowanego peronu nr 2 na przystanku Warszawa Ursus Północny. Odnowiony peron zapewnia bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże.

Choć tymczasowo wyposażony jest w prowizoryczne zadaszenie i ogrodzenie, do końca roku planowane jest zamontowanie nowych wiat i ławek. W pełni nowoczesny charakter przystanek zyska w I kwartale 2026 roku, gdy pojawi się system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz nowe oznakowanie.

Zamknięcie przejścia pod torami i zmiany w dostępie

W związku z kontynuacją prac, od 20 października planowane jest zamknięcie przejścia pod torami od strony ul. Posagu 7 Panien. Utrudnienie potrwa około 4 tygodni. W tym okresie pasażerowie proszeni są o korzystanie z alternatywnej trasy – dostępny będzie przejazd pod torami wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 r.

Największe utrudnienia: Zmiany w kursowaniu pociągów

Kluczowe zmiany dla podróżnych związane są z rozpoczęciem prac rozbiórkowych peronu nr 1. W związku z tym, w okresie od 4 listopada do 3 grudnia 2025 r., zamknięty zostanie tor nr 1 na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki.

Reklama
Reklama

Utrudnienia w tym czasie obejmą:

  • Odwołanie 10 pociągów Kolei Mazowieckich kursujących z/do Ożarowa Mazowieckiego.
  • Przekierowanie 16 pociągów na trasę okrężną przez Warszawę Główną Towarową, z pominięciem przystanków: Warszawa Włochy, Warszawa Ursus Północny i Warszawa Gołąbki.
  • Skrócenie trasy 1 pociągu, który zakończy bieg na stacji Warszawa Główna (z pominięciem stacji: Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle, Stadion, Wschodnia).
Polecane
Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych
parkowanie
Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Dodatkowe utrudnienia w listopadzie i grudniu

Należy zwrócić uwagę także na dodatkowe, krótsze okresy zmian:

  • 26 października – 13 grudnia 2025 r.: pociągi jadące w kierunku Błonia nie będą się zatrzymywać na przystanku Warszawa Ursus Północny.
  • 8 grudnia – 12 grudnia 2025 r.: całkowite wyłączenie przystanku – pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Ursus Północny w obu kierunkach.

W tym drugim okresie odwołanych zostanie 6 pociągów z/do Ożarowa Mazowieckiego oraz 3 pociągi z/do Błonia, a 5 pociągów pojedzie trasą okrężną, pomijając Ursus Północny, Włochy i Gołąbki.

Reklama
Reklama
Polecane
Problem braku zainteresowania nowym obiektem PKP nie umknął uwadze lokalnym politykom
parkowanie
Dlaczego parking przy Dworcu Wschodnim stoi pusty?

Zakończenie prac i wizja nowoczesnego przystanku

Zakończenie wszystkich robót modernizacyjnych planowane jest na II kwartał 2026 roku. Po tym czasie pasażerowie zyskają dwa w pełni nowoczesne perony, wyposażone w zadaszenia, ławki, monitoring, tablice informacyjne i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Przebudowane zostaną także dojścia do przystanku – nowe pochylnie ułatwią dostęp od strony ul. Szamoty (Ursus) i ul. Cykady (Włochy).

Szczegółowe i aktualne rozkłady jazdy oraz informacje o utrudnieniach znajdują się w Portalu Pasażera.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Już od najbliższego weekendu zaplanowano zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy
dojazd na cmentarze

Zmiany drogowe przed Wszystkich Świętych 2025 w Warszawie

Skutkiem zamknięcia ulicy Dewajtis będzie całkowite odcięcie dojazdu do Uniwersytetu Kardynała Stefa
utrudnienia

Montują progi zwalniające na Dewajtis. Ulica zamknięta przez tydzień

Problem braku zainteresowania nowym obiektem PKP nie umknął uwadze lokalnym politykom
parkowanie

Dlaczego parking przy Dworcu Wschodnim stoi pusty?

Drogowcy zajmą dwa pasy jezdni w kierunku Raszyna
remont

Od poniedziałku zwężona Aleja Krakowska

Tramwaje Warszawskie zadeklarowały wykonanie powtórnej analizy środowiskowej
Tramwaj na Gocław

Władze deklarują ponowne analizy, radni stawiają warunki. Mieszkańcy: „To mordowanie natury”

Dotychczas nieprzejezdna i zarośnięta dziką zielenią ulica, została przekształcona w tzw. woonerf
przebudowa

Brandysa woonerfem, na Hübnera bezpieczniej i zielono

Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych
parkowanie

Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Pod koniec marca 2026 r. będzie można polecieć Warszawy do Bratysławy
samolot

Wizz Air otwiera nowe połączenie z Warszawy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama