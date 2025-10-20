Warszawa Ursus Północny z nowym peronem, ale z utrudnieniami

Na odnowionym peronie, który zapewni bezpieczniejszą i wygodniejszą podróż, znajdą się jeszcze tymczasowe zadaszenie i ogrodzenie.
Od poniedziałku, 20 października 2025 roku, pasażerowie mogą korzystać z wyremontowanego peronu nr 2 na przystanku Warszawa Ursus Północny. Odnowiony peron zapewnia bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże.
Choć tymczasowo wyposażony jest w prowizoryczne zadaszenie i ogrodzenie, do końca roku planowane jest zamontowanie nowych wiat i ławek. W pełni nowoczesny charakter przystanek zyska w I kwartale 2026 roku, gdy pojawi się system dynamicznej informacji pasażerskiej (SDIP) oraz nowe oznakowanie.
W związku z kontynuacją prac, od 20 października planowane jest zamknięcie przejścia pod torami od strony ul. Posagu 7 Panien. Utrudnienie potrwa około 4 tygodni. W tym okresie pasażerowie proszeni są o korzystanie z alternatywnej trasy – dostępny będzie przejazd pod torami wzdłuż al. 4 Czerwca 1989 r.
Kluczowe zmiany dla podróżnych związane są z rozpoczęciem prac rozbiórkowych peronu nr 1. W związku z tym, w okresie od 4 listopada do 3 grudnia 2025 r., zamknięty zostanie tor nr 1 na odcinku Warszawa Włochy – Warszawa Gołąbki.
Utrudnienia w tym czasie obejmą:
Należy zwrócić uwagę także na dodatkowe, krótsze okresy zmian:
W tym drugim okresie odwołanych zostanie 6 pociągów z/do Ożarowa Mazowieckiego oraz 3 pociągi z/do Błonia, a 5 pociągów pojedzie trasą okrężną, pomijając Ursus Północny, Włochy i Gołąbki.
Zakończenie wszystkich robót modernizacyjnych planowane jest na II kwartał 2026 roku. Po tym czasie pasażerowie zyskają dwa w pełni nowoczesne perony, wyposażone w zadaszenia, ławki, monitoring, tablice informacyjne i system dynamicznej informacji pasażerskiej. Przebudowane zostaną także dojścia do przystanku – nowe pochylnie ułatwią dostęp od strony ul. Szamoty (Ursus) i ul. Cykady (Włochy).
Szczegółowe i aktualne rozkłady jazdy oraz informacje o utrudnieniach znajdują się w Portalu Pasażera.