Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) ogłosił znaczące przekształcenia w organizacji ruchu na Mokotowie. Działania stanowiące integralną część procesu wdrażania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), mają dwojaki cel: z jednej strony uporządkować przestrzeń miejską, z drugiej zaś – zwiększyć dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców i osób odwiedzających dzielnicę. Choć wprowadzanie SPPN często budzi kontrowersje, ZDM podkreśla, że jest to również okazja do stworzenia zupełnie nowej infrastruktury postojowej.
Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest kluczowym mechanizmem, który ma poprawić sytuację parkingową. ZDM jasno wskazuje, że SPPN skłania kierowców do krótszego postoju w jej granicach, a tym samym generuje większą rotację na zajmowanych miejscach. W efekcie, kierowcom znacznie łatwiej znaleźć wolne miejsce. Dodatkowo, system płatnego postoju z założenia ma zachęcać do rozważenia przesiadki z prywatnego samochodu do komunikacji publicznej. Co istotne, w ramach SPPN miejsca nie są tylko „uwalniane” poprzez większą rotację, lecz są również tworzone zupełnie nowe.
Najbardziej jaskrawym przykładem realizacji tych założeń jest ulica Wołoska, na odcinku między ulicami Woronicza a skrzyżowaniem z Kulskiego i Madalińskiego, gdzie na fragmentach jezdni wyłączonych z ruchu powstały nowe miejsca postojowe.
W ramach zmian w organizacji ruchu zlikwidowano dotychczasowe prawe pasy ruchu na wspomnianych odcinkach. Działanie to miało dwojakie konsekwencje: z jednej strony pozwoliło na uspokojenie ruchu na ulicy, wpisując się w cel poprawy bezpieczeństwa. Z drugiej strony, w miejscu wyłączonych z ruchu pasów powstały nowe miejsca postojowe. ZDM podkreśla, że nowo utworzone miejsca znacznie bardziej przysłużą się kierowcom.
Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych. Zlokalizowano je w precyzyjnie określonych punktach, co pozwala na uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie legalnych miejsc postojowych.
Nowe zatoki postojowe pojawiły się w następujących lokalizacjach:
• Po stronie zachodniej: między ulicami Kulskiego a Dąbrowskiego.
• Po stronie wschodniej: między ulicami Woronicza a Wołoską 44.
• Po stronie wschodniej: między adresami Wołoską 58/62 a Odyńca.
• Po stronie wschodniej: między ulicami Odyńca a Wiktorską.
Wprowadzone zmiany ściśle towarzyszące wdrażaniu SPPN, mają służyć trzem nadrzędnym celom: uporządkowaniu przestrzeni, poprawie bezpieczeństwa oraz wyznaczeniu legalnych miejsc postojowych. Zarząd Dróg Miejskich wyraźnie zaznacza, że takie podejście do organizacji ruchu pozwala często na wyznaczenie zupełnie nowych miejsc parkingowych.
Ulica Wołoska stanowi tym samym modelowy przykład tego, jak likwidacja niegdyś intensywnie użytkowanych pasów ruchu może przełożyć się na wymierne korzyści dla kierowców poszukujących postoju.