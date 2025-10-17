11.8°C
1017.1 hPa
Życie Warszawy

Nowe miejsca parkingowe na Mokotowie. Powstały kosztem zwężenia ulicy

Publikacja: 17.10.2025 14:35

Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych

Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych

Foto: ZDM Warszawa

Kacper Komaiszko
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) wprowadził na Mokotowie gruntowne zmiany w organizacji ruchu. W efekcie zwiększono liczbę legalnych miejsc postojowych, co ma ułatwić kierowcom znalezienie wolnego postoju. Jednocześnie zwężono ulicę Wołoską z trzech do dwóch pasów.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie (ZDM) ogłosił znaczące przekształcenia w organizacji ruchu na Mokotowie. Działania stanowiące integralną część procesu wdrażania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN), mają dwojaki cel: z jednej strony uporządkować przestrzeń miejską, z drugiej zaś – zwiększyć dostępność miejsc parkingowych dla mieszkańców i osób odwiedzających dzielnicę. Choć wprowadzanie SPPN często budzi kontrowersje, ZDM podkreśla, że jest to również okazja do stworzenia zupełnie nowej infrastruktury postojowej.

Polecane
Termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został przesunięty
remonty
Wiadukt nad Paryską zabetonowany. Kiedy auta pojadą nową Trasą?

SPPN jako katalizator rotacji i nowych miejsc

Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest kluczowym mechanizmem, który ma poprawić sytuację parkingową. ZDM jasno wskazuje, że SPPN skłania kierowców do krótszego postoju w jej granicach, a tym samym generuje większą rotację na zajmowanych miejscach. W efekcie, kierowcom znacznie łatwiej znaleźć wolne miejsce. Dodatkowo, system płatnego postoju z założenia ma zachęcać do rozważenia przesiadki z prywatnego samochodu do komunikacji publicznej. Co istotne, w ramach SPPN miejsca nie są tylko „uwalniane” poprzez większą rotację, lecz są również tworzone zupełnie nowe.

Likwidacja pasów ruchu i uspokojenie Wołoskiej

Najbardziej jaskrawym przykładem realizacji tych założeń jest ulica Wołoska, na odcinku między ulicami Woronicza a skrzyżowaniem z Kulskiego i Madalińskiego, gdzie na fragmentach jezdni wyłączonych z ruchu powstały nowe miejsca postojowe.

W ramach zmian w organizacji ruchu zlikwidowano dotychczasowe prawe pasy ruchu na wspomnianych odcinkach. Działanie to miało dwojakie konsekwencje: z jednej strony pozwoliło na uspokojenie ruchu na ulicy, wpisując się w cel poprawy bezpieczeństwa. Z drugiej strony, w miejscu wyłączonych z ruchu pasów powstały nowe miejsca postojowe. ZDM podkreśla, że nowo utworzone miejsca znacznie bardziej przysłużą się kierowcom.

Reklama
Reklama
Polecane
Stanowisko pomiarowe jest oznakowane słupkami i tablicą z napisem „zdalne pomiary emisji spalin”
ochrona środowiska
Prawda o spalinach w Warszawie. Ruszyły zdalne pomiary emisji

Szczegółowy wykaz nowych zatok postojowych

Nowe miejsca postojowe na Wołoskiej zostały wyznaczone w formie zatok postojowych. Zlokalizowano je w precyzyjnie określonych punktach, co pozwala na uporządkowanie przestrzeni i wyznaczenie legalnych miejsc postojowych.

Nowe zatoki postojowe pojawiły się w następujących lokalizacjach:

• Po stronie zachodniej: między ulicami Kulskiego a Dąbrowskiego.

• Po stronie wschodniej: między ulicami Woronicza a Wołoską 44.

• Po stronie wschodniej: między adresami Wołoską 58/62 a Odyńca.

Reklama
Reklama

• Po stronie wschodniej: między ulicami Odyńca a Wiktorską.

Porządek i bezpieczeństwo w centrum uwagi

Wprowadzone zmiany ściśle towarzyszące wdrażaniu SPPN, mają służyć trzem nadrzędnym celom: uporządkowaniu przestrzeni, poprawie bezpieczeństwa oraz wyznaczeniu legalnych miejsc postojowych. Zarząd Dróg Miejskich wyraźnie zaznacza, że takie podejście do organizacji ruchu pozwala często na wyznaczenie zupełnie nowych miejsc parkingowych.

Ulica Wołoska stanowi tym samym modelowy przykład tego, jak likwidacja niegdyś intensywnie użytkowanych pasów ruchu może przełożyć się na wymierne korzyści dla kierowców poszukujących postoju.

Polecane
Wizualizacja parkingu w Rembertowie
PARKINGI
Warszawa będzie miała dwa nowe parkingi P+R. Gdzie i kiedy?
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Pod koniec marca 2026 r. będzie można polecieć Warszawy do Bratysławy
samolot

Wizz Air otwiera nowe połączenie z Warszawy

Termin zakończenia przebudowy praskiego odcinka Trasy Łazienkowskiej został przesunięty
remonty

Wiadukt nad Paryską zabetonowany. Kiedy auta pojadą nową Trasą?

Od 14 grudnia będzie więcej połączeń ze stolicy do dużych miast.
kolej

Więcej pociągów z Warszawy. Nowy rozkład jazdy na sezon 2025/2026

Do końca roku tramwajarzom zostały już tylko weekendowe wyłączenia ruchu na potrzeby prac utrzymanio
prace torowe

Tramwajowe remonty w Śródmieściu i na Pradze

„5 MIL. Bieg Dzielnicy Włochy” odbędzie się w niedzielę, 19 października
imprezy masowe

Zmiany w ruchu we Włochach i Rembertowie: Bieg „5 MIL” i RUNbertów przed nami

W nadchodzący weekend drogowcy będą pracowali na czterech ulicach
remont

Nowy asfalt na drogach w czterech dzielnicach

Niemal kilometrowa trasa powstanie po wschodniej stronie alei, łącząc rondo ONZ z aleją „Solidarnośc
z perspektywy siodełka

Nowa droga dla rowerów w al. Jana Pawła II

Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10, zapewnia realistyczne i bezpieczne war
z perspektywy siodełka

Ostatnia szansa na kartę rowerową w tym roku

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama