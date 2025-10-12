Prawda o spalinach w Warszawie. Ruszyły zdalne pomiary emisji. Jakie auta są pod lupą?

Metodologia badań

Badania prowadzone są z wykorzystaniem metody teledetekcji, czyli przy pomocy specjalnej wiązki światła. Urządzenia pomiarowe, umieszczone na poboczach dróg, działają na zasadzie „bramki”. Lokalizacja stanowisk pomiarowych została celowo dobrana tak, by objąć zarówno miejsca w granicach SCT, jak i poza nią.

System działa w pełni automatycznie. W momencie, gdy pojazd przejeżdża obok stanowiska, urządzenie w ułamku sekundy rejestruje skład spalin. Kluczowe substancje poddawane analizie to pyły zawieszone oraz dwutlenek azotu. Równocześnie z pomiarem system zapisuje dane pozwalające na identyfikację rodzaju pojazdu (w tym modelu), co umożliwia późniejszą dokładną analizę, łączącą stopień zanieczyszczenia z konkretnym typem samochodu.

Jak opisuje Auto Świat, stanowisko pomiarowe jest oznakowane słupkami i tablicą z napisem „zdalne pomiary emisji spalin”. W jego skład wchodzi furgon drogowców oraz samochód firmy wykonującej pomiary, do którego podłączone są dwa urządzenia rejestrujące i kamera.

Mandaty wyłącznie za złamanie przepisów SCT

Kierowcy obawiający się, że zdalne pomiary mogą skutkować karami finansowymi, mogą odetchnąć z ulgą. Jak stanowczo podkreśla ZDM, pomiary mają wyłącznie charakter badawczy i analityczny. Maciej Dziubiński w rozmowie z portalem Auto Świat zapewnił, że dane te „nie są w żaden sposób wykorzystywane do bieżącej działalności SCT – na ich podstawie nie będą wystawiane mandaty”.

Faktyczna kontrola przestrzegania przepisów Strefy Czystego Transportu odbywa się w inny sposób. Do tego celu przeznaczone są mobilne kamery Straży Miejskiej, które skanują tablice rejestracyjne pojazdów. Dopiero w przypadku wykrycia nieprawidłowości, funkcjonariusze zatrzymują kierowcę do weryfikacji. Wówczas może zostać nałożony mandat karny w wysokości 500 złotych z art. 96c Kodeksu wykroczeń.

Reklama Reklama

Zdrowie publiczne w europejskim kontekście

Dane uzyskane ze zdalnych pomiarów stanowią punkt wyjścia dla analityków. Pomiary pomogą uchwycić składowe chemiczne spalin, dzięki czemu naukowcy będą mogli ocenić wpływ transportu na zdrowie mieszkańców.

Jak wskazuje Kaylin Lee, badaczka z ICCT, nowa runda testów „nie tylko pozwoli nam uzyskać wgląd w funkcjonowanie SCT, ale także umożliwi wykorzystanie danych do określenia potencjalnych korzyści zdrowotnych dla mieszkańców miasta.”

Warszawa, stawiając na zdrowie publiczne, podąża śladem innych europejskich metropolii, takich jak Londyn, Bruksela czy Paryż, gdzie rozwiązania stref czystego transportu funkcjonują już od dłuższego czasu.