Inteligentniejszy, większy, nowocześniejszy? Nowy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem zaczął działać w Warszawie w 2008 roku. System obejmował wówczas 37 skrzyżowań. Celem było usprawnienie ruchu w centrum stolicy. W tym momencie liczy sobie już ponad 400 skrzyżowań i pozwala na dynamiczne sterowanie ruchem w największych arteriach miasta.
W tym roku kończy się dotychczasowa umowa na obsługę ZSZR. Drogowcy zaczęli więc poszukiwania operatora systemu na kolejne 6 lat. Nowa umowa ma na celu utrzymanie dotychczasowego systemu, ale także – a nawet przede wszystkim – jego rozwój.
„Niedawno otworzyliśmy oferty. Zgłosiła się jedna firma – Yunex z Warszawy – której oferta wynosi ponad 223,5 mln zł. To duża kwota i długoletnia umowa. Dlatego musimy teraz dokładnie przyjrzeć się przesłanej ofercie” – zapowiada Zarząd Dróg Miejskich.
Podstawą nowej umowy będzie kontynuacja funkcjonowania systemu, w którym funkcjonuje teraz 450 skrzyżowań znajdujących się przede wszystkim na głównych ciągach komunikacyjnych w Warszawie. Działający na nich adaptacyjny algorytm pozwala na realizację przemyślanej strategii sterowania ruchem w stolicy. „Chcemy przejść stopniowo na sterowanie całymi korytarzami zamiast pojedynczymi skrzyżowaniami” – zapowiadają drogowcy.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem pozwala m.in. rozładowywać korki poprzez dopasowywanie cyklów sygnalizacji, kierując za jej pomocą ruch na alternatywne trasy. Dotychczas system dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Teraz będzie również samodzielnie reagować na przypadkowe zdarzenia na drogach oraz podpowiadać optymalne rozwiązania. System będzie zyskiwał więcej informacji, ponieważ algorytm będzie „zasilany” danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, który zintegrowany zostanie z ZSZR.
Możliwa będzie również „ręczna” interwencja. W rozbudowanym Centrum Sterowania zasiadać będzie całodobowa obsada operatorów, którzy w razie potrzeby będą reagować na nagłe sytuacje na drogach. Wszelkie ingerencje – czy automatyczne, czy ręczne – będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na priorytet dla komunikacji miejskiej. Nowa umowa umożliwi też dynamiczną obsługę otoczenia Stadionu Narodowego w trakcie masowych imprez czy pozwoli na zaktualizowanie strategii objazdów tunelu Wisłostrady w razie awarii.
Dotychczas operator systemu utrzymywał ok. 1/3 skrzyżowań podłączonych do ZSZR. Pozostałe były utrzymywane na podstawie osobnych umów. Od 2026 roku się to zmieni. Powstanie nowy obszar konserwacji sygnalizacji obejmujący 480 skrzyżowań – z których znaczna większość jest włączona do ZSZR – w ciągu głównych korytarzy wjazdowych do Warszawy, które utrzymywać będzie operator systemu. Ponadto przejmie utrzymanie tuneli Wisłostrady i pod rondem Zesłańców Syberyjskich oraz urządzenia wspomnianego systemu APR – 127 punktów w całej Warszawie – oraz znaki zmiennej treści i totemy rowerowe.
Kolejnym filarem umowy będzie rozbudowa systemu. Wykonawca będzie podłączał do niego ok. 20 nowych skrzyżowań rocznie. Rozbuduje również system pomiarowy o kolejne 26 punktów. Będzie miał także za zadanie włączenie do ZSZR jednego z kluczowych korytarzy do centrum Warszawy – al. Niepodległości. W tym zaprojektowanie trasy rowerowej.
W ramach umowy operator będzie miał za zadanie opracować strategię rozwoju systemu, w tym potencjalne usprawnienia i nowe funkcje, które następnie zostaną ocenione i przetestowane. „Jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi, będziemy mogli wdrożyć je na stałe. Dziś ich przydatności nie jesteśmy w stanie ocenić… bo nikt ich nie stosuje. Nie mamy więc porównania, ale zobaczymy i zdecydujemy” – twierdzi ZDM.
Jedną z możliwych do wprowadzenia funkcji jest „cyfrowy bliźniak”. To platforma do przewidywania i projektowania zmian w ruchu. Niczym „wirtualna Warszawa”, na której można testować zmiany sygnalizacji. Co więcej – jest to samoucząca się platforma. Im więcej zdarzeń przeanalizuje, tym lepsze projekcje będzie przygotowywać. Wiąże się to z kolejną możliwą do wprowadzenia funkcją – analityką z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Ważna będzie tutaj dalsza integracja z już wdrożonymi systemami. Poza systemem APR możliwe będzie powiązanie ZSZR z m.in. pomiarami jakości powietrza. Dzięki temu w przypadku wysokiego zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze możliwe będzie np. kontrolowanie do niego dostępu kolejnych pojazdów.