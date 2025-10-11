Inteligentniejszy, większy, nowocześniejszy? Nowy Zintegrowany System Zarządzania Ruchem

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem pozwala m.in. rozładowywać korki poprzez dopasowywanie cyklów sygnalizacji, kierując za jej pomocą ruch na alternatywne trasy. Dotychczas system dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Teraz będzie również samodzielnie reagować na przypadkowe zdarzenia na drogach oraz podpowiadać optymalne rozwiązania. System będzie zyskiwał więcej informacji, ponieważ algorytm będzie „zasilany” danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu, który zintegrowany zostanie z ZSZR.

Możliwa będzie również „ręczna” interwencja. W rozbudowanym Centrum Sterowania zasiadać będzie całodobowa obsada operatorów, którzy w razie potrzeby będą reagować na nagłe sytuacje na drogach. Wszelkie ingerencje – czy automatyczne, czy ręczne – będą ukierunkowane w pierwszej kolejności na priorytet dla komunikacji miejskiej. Nowa umowa umożliwi też dynamiczną obsługę otoczenia Stadionu Narodowego w trakcie masowych imprez czy pozwoli na zaktualizowanie strategii objazdów tunelu Wisłostrady w razie awarii.

Dotychczas operator systemu utrzymywał ok. 1/3 skrzyżowań podłączonych do ZSZR. Pozostałe były utrzymywane na podstawie osobnych umów. Od 2026 roku się to zmieni. Powstanie nowy obszar konserwacji sygnalizacji obejmujący 480 skrzyżowań – z których znaczna większość jest włączona do ZSZR – w ciągu głównych korytarzy wjazdowych do Warszawy, które utrzymywać będzie operator systemu. Ponadto przejmie utrzymanie tuneli Wisłostrady i pod rondem Zesłańców Syberyjskich oraz urządzenia wspomnianego systemu APR – 127 punktów w całej Warszawie – oraz znaki zmiennej treści i totemy rowerowe.

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem

Kolejnym filarem umowy będzie rozbudowa systemu. Wykonawca będzie podłączał do niego ok. 20 nowych skrzyżowań rocznie. Rozbuduje również system pomiarowy o kolejne 26 punktów. Będzie miał także za zadanie włączenie do ZSZR jednego z kluczowych korytarzy do centrum Warszawy – al. Niepodległości. W tym zaprojektowanie trasy rowerowej.

W ramach umowy operator będzie miał za zadanie opracować strategię rozwoju systemu, w tym potencjalne usprawnienia i nowe funkcje, które następnie zostaną ocenione i przetestowane. „Jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi, będziemy mogli wdrożyć je na stałe. Dziś ich przydatności nie jesteśmy w stanie ocenić… bo nikt ich nie stosuje. Nie mamy więc porównania, ale zobaczymy i zdecydujemy” – twierdzi ZDM.

Reklama Reklama

Jedną z możliwych do wprowadzenia funkcji jest „cyfrowy bliźniak”. To platforma do przewidywania i projektowania zmian w ruchu. Niczym „wirtualna Warszawa”, na której można testować zmiany sygnalizacji. Co więcej – jest to samoucząca się platforma. Im więcej zdarzeń przeanalizuje, tym lepsze projekcje będzie przygotowywać. Wiąże się to z kolejną możliwą do wprowadzenia funkcją – analityką z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Ważna będzie tutaj dalsza integracja z już wdrożonymi systemami. Poza systemem APR możliwe będzie powiązanie ZSZR z m.in. pomiarami jakości powietrza. Dzięki temu w przypadku wysokiego zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze możliwe będzie np. kontrolowanie do niego dostępu kolejnych pojazdów.