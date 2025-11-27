Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Historyczny obiekt przechodzi remont

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie nieczynna z powodu prac remontowych. Oznacza to, że ruch pieszy tą drogą będzie wstrzymany.



Z informacji przekazanych przez muzeum wynika, że Brama Straceń może być zamknięta przez około dwa tygodnie. „Najbliższą bramą, z której można skorzystać, aby dotrzeć do Muzeum X Pawilonu, jest Brama Bielańska – dostępna dla pieszych i samochodów. Na teren Cytadeli Warszawskiej można wejść także Bramą Żoliborską oraz Bramą Nowomiejską. O ponownym otwarciu Bramy Straceń poinformujemy niebawem, gdy tylko zakończą się prace” – czytamy w komunikacie wydanym przez muzeum.

Czym jest Brama Straceń?

Brama Straceń to historyczny obiekt znajdujący się na terenie dawnej Cytadeli Warszawskiej – jednego z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Cytadela została wzniesiona na skarpie warszawskiej po upadku powstania listopadowego – jako centralny element sieci obiektów obronnych powstałych w ramach tzw. Twierdzy Warszawa. Stacjonowały w niej rosyjskie wojska.

W jednym z budynków na terenie twierdzy, tzw. X Pawilonie, znajdowało się centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według danych szacunkowych przez więzienie przewinęło się około 40 tysięcy osób – członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego, działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 roku, uczestników manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych, działaczy różnych organizacji politycznych i społecznych itp. Tysiące osób wywieziono stąd w głąb Rosji na katorgę bądź zesłanie.

Z X Pawilonem łączy się droga straceń prowadząca przez Bramę Straceń na stoki Cytadeli, gdzie znajdowały się miejsca egzekucji. Przy Bramie Straceń znajduje się symboliczny cmentarz osób straconych na stokach Cytadeli.