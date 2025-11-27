1.6°C
1023.5 hPa
Życie Warszawy

Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Historyczny obiekt przechodzi remont

Publikacja: 27.11.2025 14:00

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będz

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie nieczynna

Foto: Jakub Ostałowski

Maria Krzos
Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie nieczynna z powodu prac remontowych. Oznacza to, że ruch pieszy tą drogą będzie wstrzymany.

Z informacji przekazanych przez muzeum wynika, że Brama Straceń może być zamknięta przez około dwa tygodnie. „Najbliższą bramą, z której można skorzystać, aby dotrzeć do Muzeum X Pawilonu, jest Brama Bielańska – dostępna dla pieszych i samochodów. Na teren Cytadeli Warszawskiej można wejść także Bramą Żoliborską oraz Bramą Nowomiejską. O ponownym otwarciu Bramy Straceń poinformujemy niebawem, gdy tylko zakończą się prace” – czytamy w komunikacie wydanym przez muzeum.

Czym jest Brama Straceń? 

Brama Straceń to historyczny obiekt znajdujący się na terenie dawnej Cytadeli Warszawskiej – jednego z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Cytadela została wzniesiona na skarpie warszawskiej po upadku powstania listopadowego – jako centralny element sieci obiektów obronnych powstałych w ramach tzw. Twierdzy Warszawa. Stacjonowały w niej rosyjskie wojska.

Polecane
Debata odbędzie się w Muzeum Historii Polski
10 grudnia
Czy służba Polaków w obcych mundurach to zdrada?

W jednym z budynków na terenie twierdzy, tzw. X Pawilonie, znajdowało się centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według danych szacunkowych przez więzienie przewinęło się około 40 tysięcy osób – członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego, działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 roku, uczestników manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych, działaczy różnych organizacji politycznych i społecznych itp. Tysiące osób wywieziono stąd w głąb Rosji na katorgę bądź zesłanie.

Z X Pawilonem łączy się droga straceń prowadząca przez Bramę Straceń na stoki Cytadeli, gdzie znajdowały się miejsca egzekucji. Przy Bramie Straceń znajduje się symboliczny cmentarz osób straconych na stokach Cytadeli.

Reklama
Reklama

Obecnie na terenie Cytadeli mają swoje siedziby: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) i Muzeum Katyńskie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Głównym celem pracy Sylwii Regulskiej jest odtworzenie utraconego portretu z maksymalną wiernością z
sztuka

Rekonstrukcja portretu Fryderyka Chopina

Kinu pod chmurką wyrośnie zimowa konkurencja - kino pod choinką
świąteczne atrakcje

Pierwsze w Polsce zimowe kino plenerowe zaprasza

Wojciech Bogumił Jastrzębowski był wybitnym naukowcem, wynalazcą i dydaktykiem, lecz także autorem p
historia

Żoliborz chce upamiętnić prof. Jastrzębowskiego. Co zrobił dla tej dzielnicy?

Krzesła radnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej były puste
polityka

Wiceburmistrz Pragi-Północ nie stracił stanowiska. Jak obroniła go koalicja?

Pogoda w weekend będzie zmienna. W stolicy pojawią sie rozpogodzenia
prognoza

Pogoda na weekend szykuje niespodzianki. W niedzielę mała zmiana

Jeśli zdecydujemy się rozpocząć dokarmianie, powinniśmy robić to regularnie aż do odwilży. Ptaki szy
zwierzę warszawskie

Jak dokarmiać ptaki zimą? Poradnik dla miłośników przyrody

Istniało prawdopodobieństwo zmieszania alkoholu i środków psychoaktywnych, dlatego na miejsce został
bezpieczeństwo

5 promili alkoholu i tajemnicze substancje w dłoniach

Nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych o najtragicznie
bezpieczeństwo

Noga z gazu, policjantom lżej. Ogólnopolska akcja „Prędkość”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama