Tymczasowe zamknięcie Bramy Straceń. Historyczny obiekt przechodzi remont

Od 27 listopada Brama Straceń znajdująca się na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej będzie nieczynna
Z informacji przekazanych przez muzeum wynika, że Brama Straceń może być zamknięta przez około dwa tygodnie. „Najbliższą bramą, z której można skorzystać, aby dotrzeć do Muzeum X Pawilonu, jest Brama Bielańska – dostępna dla pieszych i samochodów. Na teren Cytadeli Warszawskiej można wejść także Bramą Żoliborską oraz Bramą Nowomiejską. O ponownym otwarciu Bramy Straceń poinformujemy niebawem, gdy tylko zakończą się prace” – czytamy w komunikacie wydanym przez muzeum.
Brama Straceń to historyczny obiekt znajdujący się na terenie dawnej Cytadeli Warszawskiej – jednego z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej z epoki zaborów. Cytadela została wzniesiona na skarpie warszawskiej po upadku powstania listopadowego – jako centralny element sieci obiektów obronnych powstałych w ramach tzw. Twierdzy Warszawa. Stacjonowały w niej rosyjskie wojska.
W jednym z budynków na terenie twierdzy, tzw. X Pawilonie, znajdowało się centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według danych szacunkowych przez więzienie przewinęło się około 40 tysięcy osób – członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych, zwłaszcza powstania styczniowego, działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 roku, uczestników manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych, działaczy różnych organizacji politycznych i społecznych itp. Tysiące osób wywieziono stąd w głąb Rosji na katorgę bądź zesłanie.
Z X Pawilonem łączy się droga straceń prowadząca przez Bramę Straceń na stoki Cytadeli, gdzie znajdowały się miejsca egzekucji. Przy Bramie Straceń znajduje się symboliczny cmentarz osób straconych na stokach Cytadeli.
Obecnie na terenie Cytadeli mają swoje siedziby: Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (oddział Muzeum Niepodległości) i Muzeum Katyńskie.