Wielka Fabryka Elfów na PGE Narodowym. Misja ratowania Świąt w Warszawie

Najważniejszym punktem programu jest uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem
Wraz z nadejściem późnej jesieni PGE Narodowy ponownie zamienia się w bajeczną krainę. Do stolicy powraca Wielka Fabryka Elfów – kultowe, interaktywne wydarzenie, które od lat stanowi obowiązkowy punkt na świątecznej mapie rodzin z całej Polski. W tym roku organizatorzy przygotowali zupełnie nową, pasjonującą opowieść, angażując najmłodszych do pomocy w kluczowej dla losów Świąt akcji. Magiczna podróż, która obejmuje przestrzeń o powierzchni niemal 2800 m2, potrwa tradycyjnie aż do początku stycznia.
Jak co roku, w Wielkiej Fabryce Elfów panuje świąteczny pośpiech i intensywny gwar. Elfy pracują bez wytchnienia, aby zdążyć z produkcją zabawek dla wszystkich dzieci, od najmłodszych po tych nieco starszych. Niestety, w samym środku gorączkowych przygotowań doszło do poważnego, nieoczekiwanego wypadku. Maszyna odpowiedzialna za produkcję Generała Tytusa, czyli najpopularniejszej zabawki w tym sezonie, uległa poważnej awarii. Czasu jest coraz mniej, a zagrożenie brakiem prezentów jest realne.
W tej kryzysowej sytuacji podjęto jedyną słuszną decyzję: powołano specjalny oddział ratunkowy. Dzielne dzieci, pod czujnym okiem i opieką wyznaczonego Elfa Przewodnika, wyruszają na najważniejszą w ich życiu misję – uratowanie Świąt. Ich celem jest, aby mali pomocnicy zdołali naprawić zepsutą maszynę i doprowadzić do tego, że wymarzone zabawki Generała Tytusa powstaną na czas i dotrą do swoich adresatów.
Wizyta w Fabryce to nie tylko bierne oglądanie dekoracji, lecz przede wszystkim dwugodzinna, wciągająca zabawa. Cała przygoda trwa około 120 do 150 minut, a wejścia dla kolejnych grup odbywają się co pół godziny. Po wstępnym przedstawieniu na scenie, dzieci zostają podzielone na mniejsze zespoły, liczące około 13 do 15 osób. To właśnie w tych kameralnych grupkach, prowadzone przez swojego Elfa Przewodnika, mali odkrywcy przejdą przez całość atrakcji.
Na trasie czeka na nich prawie dziesięć interaktywnych punktów, w których do wykonania będą mieli różnorodne zadania: od zabaw ruchowych i testów zręczności, przez zagadki logiczne, po edukacyjne wyzwania uczące współpracy i kreatywności. Ten model zabawy ma zapewnić płynność, bezpieczeństwo i maksymalne zaangażowanie każdego dziecka w ratowanie świątecznej atmosfery.
Wydarzenie jest dedykowane przede wszystkim dzieciom w wieku od trzech do dziesięciu lat, stanowiąc idealny pomysł na wycieczkę szkolną, przedszkolną, a także na wyjątkowe, rodzinne popołudnie. Organizatorzy przyjęli przejrzysty system biletowy: jeden bilet uprawnia do wejścia jedno dziecko i jednego opiekuna. Dla dodatkowych osób dorosłych, które chciałyby towarzyszyć pociechom w misji, istnieje możliwość dokupienia biletu za połowę ceny bezpośrednio w kasie w dniu zabawy.
Dla osób poszukujących idealnego prezentu lub chcących zagwarantować sobie wejście w konkretnym, wymarzonym terminie, dostępna jest opcja zakupu specjalnego vouchera. Warto pamiętać, że cena biletu jest zmienna (od około 70 do 100 złotych) i zależy od konkretnej daty oraz godziny wejścia.
Ostatnim, najważniejszym punktem programu, zwieńczającym pomyślnie zakończoną misję, jest uroczyste spotkanie ze Świętym Mikołajem. Zanim to nastąpi, mali pomocnicy mają również możliwość napisania własnego, osobistego listu do Mikołaja. Dzieci, które z sukcesem przyczyniły się do uratowania świątecznej produkcji, osobiście przekazują Mikołajowi radosną nowinę o naprawieniu maszyny i powstaniu Generała Tytusa na czas. W nagrodę za swój trud i poświęcenie, każde z nich otrzymuje dyplom oraz drobny upominek.
Wielka Fabryka Elfów to niepowtarzalna okazja, by na chwilę przenieść się do bajkowego świata, rozwinąć kreatywność i współpracę u dzieci, a przede wszystkim - wspólnie poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.