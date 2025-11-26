Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących

Nowe umowy obowiązują do 30 września 2027 r., a wykonawcą dostaw została firma ANBI Sp. z o.o. z Warszawy. Kontrakt gwarantuje stabilne i systematyczne wsparcie dla społecznych opiekunów, którzy na co dzień dbają o koty wolno żyjące na terenie miasta.
Miasto zaplanowało przekazywanie karmy w 8 cyklach, z których pierwszy rozpoczął się 24 listopada. W jego ramach społeczni opiekunowie, zarejestrowani w urzędach dzielnic, otrzymają łącznie około 27 143 kg karmy mokrej i suchej. Program zapewnia regularne i bezpłatne wsparcie osobom, które pomagają utrzymywać stabilną populację kotów i ograniczać liczbę gryzoni w mieście.
Warszawa od lat rozwija działania na rzecz zwierząt bytujących na wolności. Koty pełnią istotną funkcję w ograniczaniu populacji gryzoni, dzięki czemu ich obecność wpływa pozytywnie na warunki sanitarne w mieście. Wspieranie ich opiekunów jest stałym elementem polityki ochrony środowiska realizowanej przez stolicę.
Program wydawania karmy to jedno z kluczowych działań, które wzmacniają dobrostan zwierząt i pomagają utrzymać równowagę przyrodniczą w zurbanizowanej przestrzeni Warszawy.