Życie Warszawy

Warszawa zapewnia karmę dla kotów wolno żyjących

Publikacja: 26.11.2025 16:30

Foto: Marek Obremski

M.B.
Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy podpisało wieloletnie umowy na zakup karmy dla kotów wolno żyjących. Ruszył pierwszy cykl wydawania ponad 27 ton pożywienia.

Nowe umowy obowiązują do 30 września 2027 r., a wykonawcą dostaw została firma ANBI Sp. z o.o. z Warszawy. Kontrakt gwarantuje stabilne i systematyczne wsparcie dla społecznych opiekunów, którzy na co dzień dbają o koty wolno żyjące na terenie miasta.

Ruszyło wydawanie karmy

Miasto zaplanowało przekazywanie karmy w 8 cyklach, z których pierwszy rozpoczął się 24 listopada. W jego ramach społeczni opiekunowie, zarejestrowani w urzędach dzielnic, otrzymają łącznie około 27 143 kg karmy mokrej i suchej. Program zapewnia regularne i bezpłatne wsparcie osobom, które pomagają utrzymywać stabilną populację kotów i ograniczać liczbę gryzoni w mieście.

Koty wolno żyjące ważnym elementem ekosystemu

Warszawa od lat rozwija działania na rzecz zwierząt bytujących na wolności. Koty pełnią istotną funkcję w ograniczaniu populacji gryzoni, dzięki czemu ich obecność wpływa pozytywnie na warunki sanitarne w mieście. Wspieranie ich opiekunów jest stałym elementem polityki ochrony środowiska realizowanej przez stolicę.

Program wydawania karmy to jedno z kluczowych działań, które wzmacniają dobrostan zwierząt i pomagają utrzymać równowagę przyrodniczą w zurbanizowanej przestrzeni Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

© Copyright by GREMI MEDIA SA

