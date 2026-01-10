-6.7°C
1004.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Fabryka narkotyków w Nieporęcie zlikwidowana. Policja przejęła 70 kg mefedronu

Publikacja: 10.01.2026 14:59

Około 70 kilogramów mefedronu zabezpieczyli policjanci z Nieporętu i Legionowa w wynajmowanym domu w

Około 70 kilogramów mefedronu zabezpieczyli policjanci z Nieporętu i Legionowa w wynajmowanym domu w Nieporęcie

Foto: Policja

Kacper Komaiszko
Zamiast pracowników budowlanych, w wynajętym domu pod Warszawą stanęła profesjonalna linia produkcyjna syntetycznych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 70 kg substancji 3-CMC, a 39-letni organizator procederu trafił do aresztu.

Dzięki precyzyjnym ustaleniom operacyjnym służb udało się zlikwidować laboratorium, które działało pod przykrywką najmu nieruchomości dla pracowników budowlanych. Na miejscu funkcjonariusze zastali nie tylko gotowy produkt o czarnorynkowej wartości liczonej w milionach złotych, ale także kompletną, działającą infrastrukturę chemiczną, która pozwalała na masowe wytwarzanie niebezpiecznych pochodnych mefedronu. Cała operacja zakończyła się całkowitym rozbiciem nielegalnego warsztatu i zatrzymaniem obywatela Armenii, który zarządzał tym procederem od kilku miesięcy.

Fabryka narkotyków w domniemanym hotelu robotniczym

Historia tego nielegalnego laboratorium rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, kiedy to 39-letni mężczyzna zgłosił się do mieszkańca Nieporętu z ofertą wynajmu domu. Argumentował on, że potrzebuje przestronnego lokum, w którym mogliby zamieszkać pracownicy jego firmy budowlanej. Właściciel posesji, nie podejrzewając podstępu, udostępnił budynek nowemu najemcy w październiku, wierząc, że nieruchomość posłuży za zwykłe kwatery pracownicze. Rzeczywistość okazała się jednak drastycznie inna, ponieważ w murach domu nigdy nie zamieszkała żadna ekipa budowlana. Zamiast łóżek i sprzętów domowych, wnętrza wypełniły się profesjonalną aparaturą chemiczną, a budynek został przekształcony w szczelnie odizolowane laboratorium produkujące znaczne ilości substancji psychotropowych.

Pomieszczenia gospodarcze były zastawione dziesiątkami niebieskich i białych kanistrów z odczynnikam

Pomieszczenia gospodarcze były zastawione dziesiątkami niebieskich i białych kanistrów z odczynnikami

Foto: Policja

Nalot policji i duszący zapach chemikaliów

Kiedy funkcjonariusze z komisariatu w Nieporęcie uzyskali informacje o możliwej produkcji narkotyków, natychmiast przystąpili do realizacji działań na terenie posesji. Już w momencie wejścia do wynajmowanego lokalu policjanci nie mieli wątpliwości, że ich podejrzenia były słuszne, gdyż w całym budynku unosił się charakterystyczny, niezwykle intensywny i duszący zapach substancji chemicznych. W jednym z głównych pomieszczeń mundurowi natknęli się na rozbudowaną aparaturę produkcyjną, która została wkomponowana w domową przestrzeń. W kolejnych pokojach przestępcy ustawili specjalistyczne namioty, wewnątrz których znajdowały się regały wypełnione kuwetami z brunatną cieczą oraz krystalizującą się substancją. Widok ten potwierdzał, że proces wytwarzania narkotyków odbywał się tam na skalę przemysłową.

Reklama
Reklama
Substancja znajdująca się w pojemnikach to mefedron (3CMC)

Substancja znajdująca się w pojemnikach to mefedron (3CMC)

Foto: Policja

70 kilogramów narkotykowej śmierci

Skala znaleziska wymagała zaangażowania ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, którzy po przyjeździe na miejsce przeprowadzili szczegółowe badania fizykochemiczne zabezpieczonych próbek. Specjaliści potwierdzili, że substancja znajdująca się w licznych pojemnikach to mefedron, znany w nomenklaturze medycznej jako 3-CMC. W trakcie wielogodzinnych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli kilkanaście beczek wypełnionych gotowym produktem oraz półfabrykatami, co po zsumowaniu dało imponującą masę blisko 70 kilogramów czystego narkotyku. Podczas przeszukania policjanci natrafili również na zapasy marihuany, których waga wynosiła 60 gramów, co stanowiło uzupełnienie nielegalnego arsenału znalezionego w domu.

Centralnym punktem fabryki były dwa ogromne reaktory ze stożkowymi dnem

Centralnym punktem fabryki były dwa ogromne reaktory ze stożkowymi dnem

Foto: Policja

Areszt i surowe konsekwencje dla producenta

Dzięki żmudnej pracy operacyjnej policjanci z Legionowa szybko ustalili, kto stoi za zorganizowaniem linii produkcyjnej i finalnie dotarli do 39-letniego obywatela Armenii. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Legionowie, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowych oraz posiadania środków odurzających. Materiał dowodowy zgromadzony przez śledczych był na tyle mocny, że sąd przychylił się do wniosku o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Na mocy wydanej decyzji podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy, a za popełnione przestępstwa grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na ulicach Warszawy pojawiły się ogrzewane namioty z ciepłymi napojami i specjalne autobusy
atak zimy

Na ulice wyjeżdżają nocne ogrzewalnie autobusowe

Po godzinie 15 wysłano 170 pospywarek na 1500 km ulic, którymi kursują autobusy
atak zimy

Posypywarki na ulicach. Milionowe kary ZOM za nierzetelne odśnieżanie

iIdustrialna przestrzeń o dużych przeszkleniach zapewnia komfort zakupów niezależnie od kaprysów pog
pchli targ

Warszawiacy pokochali garażówki. Kolejna szansa na skarby z odzysku

Kontrowersyjna reklama na elewacji oburzyła mieszkańców i skłoniła radnych do interwencji u konserwa
przestrzeń miejska

Różowy skandal na Saskiej Kępie. Kontrowersyjna reklama przyniesie zmiany w prawie?

Zarządzenie prezydenta określa podmioty, gdzie skazani mogą odpracowywać wyroki sądowe w wymiarze od
resocjalizacja

„Odróbki” w Warszawie. Tak skazani odpracowują swoje wyroki

Głównym bohaterem warszawskiego sukcesu w oczach dziennikarzy z Nowego Jorku stało się nowe Muzeum S
lista new york timesa

Amerykanie zachwyceni Warszawą. Stolica druga w światowym rankingu

Od 19 stycznia parking przy Urzędzie Dzielnicy Bielany będzie płatny
parkowanie

Kolejny urząd z płatnym parkingiem. Zmiany już w tym miesiącu

Policjantka z Wilanowa uratowała zestresowanego psa, biegnącego trasą S7 w sylwestrową noc
zwierze warszawskie

Jeden błąd od tragedii na S7. Uratowała go czujność policjantki

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama