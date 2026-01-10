Fabryka narkotyków w Nieporęcie zlikwidowana. Policja przejęła 70 kg mefedronu

Zamiast pracowników budowlanych, w wynajętym domu pod Warszawą stanęła profesjonalna linia produkcyjna syntetycznych narkotyków. Policjanci zabezpieczyli 70 kg substancji 3-CMC, a 39-letni organizator procederu trafił do aresztu.



Dzięki precyzyjnym ustaleniom operacyjnym służb udało się zlikwidować laboratorium, które działało pod przykrywką najmu nieruchomości dla pracowników budowlanych. Na miejscu funkcjonariusze zastali nie tylko gotowy produkt o czarnorynkowej wartości liczonej w milionach złotych, ale także kompletną, działającą infrastrukturę chemiczną, która pozwalała na masowe wytwarzanie niebezpiecznych pochodnych mefedronu. Cała operacja zakończyła się całkowitym rozbiciem nielegalnego warsztatu i zatrzymaniem obywatela Armenii, który zarządzał tym procederem od kilku miesięcy.

Fabryka narkotyków w domniemanym hotelu robotniczym

Historia tego nielegalnego laboratorium rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku, kiedy to 39-letni mężczyzna zgłosił się do mieszkańca Nieporętu z ofertą wynajmu domu. Argumentował on, że potrzebuje przestronnego lokum, w którym mogliby zamieszkać pracownicy jego firmy budowlanej. Właściciel posesji, nie podejrzewając podstępu, udostępnił budynek nowemu najemcy w październiku, wierząc, że nieruchomość posłuży za zwykłe kwatery pracownicze. Rzeczywistość okazała się jednak drastycznie inna, ponieważ w murach domu nigdy nie zamieszkała żadna ekipa budowlana. Zamiast łóżek i sprzętów domowych, wnętrza wypełniły się profesjonalną aparaturą chemiczną, a budynek został przekształcony w szczelnie odizolowane laboratorium produkujące znaczne ilości substancji psychotropowych.

Pomieszczenia gospodarcze były zastawione dziesiątkami niebieskich i białych kanistrów z odczynnikami Foto: Policja

Nalot policji i duszący zapach chemikaliów

Kiedy funkcjonariusze z komisariatu w Nieporęcie uzyskali informacje o możliwej produkcji narkotyków, natychmiast przystąpili do realizacji działań na terenie posesji. Już w momencie wejścia do wynajmowanego lokalu policjanci nie mieli wątpliwości, że ich podejrzenia były słuszne, gdyż w całym budynku unosił się charakterystyczny, niezwykle intensywny i duszący zapach substancji chemicznych. W jednym z głównych pomieszczeń mundurowi natknęli się na rozbudowaną aparaturę produkcyjną, która została wkomponowana w domową przestrzeń. W kolejnych pokojach przestępcy ustawili specjalistyczne namioty, wewnątrz których znajdowały się regały wypełnione kuwetami z brunatną cieczą oraz krystalizującą się substancją. Widok ten potwierdzał, że proces wytwarzania narkotyków odbywał się tam na skalę przemysłową.