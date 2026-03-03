Przejrzeli go na Roentgena. 19-latek zatrzymany z marihuaną

Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego podjęli dalsze kroki procesowe.
Do zdarzenia doszło około godziny 00:30 w nocy na ulicy Roentgena. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, którego zachowanie wydało im się podejrzane.
Choć 19-latek początkowo twierdził, że nie ma przy sobie żadnych zabronionych substancji, mundurowi postanowili przeprowadzić szczegółową kontrolę.
W kieszeni bluzy zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli hermetycznie zgrzany pakiet foliowy z suszem roślinnym.
Po zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego nastolatkowi przedstawiono zarzut posiadania środków odurzających. Zgodnie z polskim prawem za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
Całe postępowanie w tej sprawie toczy się pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.