Przejrzeli go na Roentgena. 19-latek zatrzymany z marihuaną

Policjanci z Ursynowa zatrzymali 19-latka, który posiadał przy sobie ukrytą w bluzie marihuanę. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, a za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu teraz do 3 lat więzienia.



Do zdarzenia doszło około godziny 00:30 w nocy na ulicy Roentgena. Funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego zwrócili uwagę na młodego mężczyznę, którego zachowanie wydało im się podejrzane.

Choć 19-latek początkowo twierdził, że nie ma przy sobie żadnych zabronionych substancji, mundurowi postanowili przeprowadzić szczegółową kontrolę.

W kieszeni bluzy zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli hermetycznie zgrzany pakiet foliowy z suszem roślinnym. Foto: policja

Narkotyki ukryte w kieszeni

Podejrzenia policjantów szybko się potwierdziły. W kieszeni bluzy zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli hermetycznie zgrzany pakiet foliowy z suszem roślinnym. Badanie narkotestem wykazało, że zabezpieczona substancja to marihuana. Mężczyzna został natychmiast przewieziony do komisariatu, gdzie policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego podjęli dalsze kroki procesowe.