Życie Warszawy
Warszawa finansuje kastrację i czipowanie pupili. Ruszyła nowa edycja programu

Publikacja: 02.03.2026 15:25

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają do międzynarodowej bazy SAFE-ANIMAL.

Foto: Adobe Stock

M.B.
Mieszkańcy stolicy mogą już korzystać z bezpłatnych zabiegów kastracji oraz elektronicznego znakowania swoich psów i kotów. Akcja potrwa do końca 2026 roku lub do momentu, gdy skończą się przeznaczone na ten cel fundusze.

W tegorocznym budżecie miasto zarezerwowało na ten cel 1,5 miliona złotych. Program jest częścią szerszej strategii opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ma na celu zapobieganie ich niekontrolowanemu rozmnażaniu. Skala działań prowadzonych od lat jest imponująca – tylko w latach 2012–2025 dzięki miejskiemu dofinansowaniu wykonano ponad 27 tysięcy operacji kastracji.

115 tys. zwierząt

zaczipowano w Warszawie od 2007 roku

Dlaczego warto zdecydować się na zabieg

Kastracja to bezpieczna metoda, która niesie ze sobą szereg korzyści zdrowotnych i behawioralnych. Specjaliści wskazują, że zabieg ten znacząco wydłuża życie czworonogów. Wśród najważniejszych zalet wymienia się:

  • zmniejszenie agresji oraz ryzyka ucieczek zwierząt w okresie rui,
  • wyeliminowanie zjawiska ciąży urojonej i nieplanowanych miotów,
  • ograniczenie ryzyka wystąpienia nowotworów narządów rodnych oraz chorób prostaty u samców.

Miasto nie pokrywa kosztów dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak EKG czy analiza krwi, ani ewentualnego leczenia powikłań.

Miasto finansuje pełną procedurę, która obejmuje badanie kwalifikacyjne, samą operację w narkozie, opiekę pooperacyjną do wybudzenia oraz niezbędne leki i wizyty kontrolne. Właściciel może zgłosić do programu maksymalnie dwa zwierzęta w ciągu roku.

Kto może skorzystać z darmowej kastracji

Program skierowany jest do osób mieszkających w Warszawie, które posiadają ważną Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. Aby pupil mógł zostać poddany zabiegowi, musi mieć ukończone 6 miesięcy życia, posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz przejść odrobaczenie. Niezbędne jest również wcześniejsze elektroniczne oznakowanie zwierzęcia.

Bezpłatne czipowanie dla bezpieczeństwa

Równolegle prowadzona jest akcja elektronicznego znakowania psów i kotów, która ma ułatwić odnalezienie zgubionych czworonogów. Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają do międzynarodowej bazy SAFE-ANIMAL. Od 2007 roku w Warszawie zaczipowano w ten sposób już ponad 115 tysięcy zwierząt.

Z darmowego czipowania mogą skorzystać właściciele zwierząt, które ukończyły 12. tydzień życia. W przypadku psów wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przy wizycie w lecznicy należy okazać dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający prawo do opieki nad pupilem.

Gdzie szukać pomocy

Zarówno kastracja, jak i znakowanie realizowane są w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie całego miasta. Właściciele mogą wybrać dowolną placówkę z listy przygotowanej przez Biuro Ochrony Środowiska, niezależnie od dzielnicy, w której mieszkają.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

