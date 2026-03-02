Warszawa finansuje kastrację i czipowanie pupili. Ruszyła nowa edycja programu

Miasto finansuje pełną procedurę, która obejmuje badanie kwalifikacyjne, samą operację w narkozie, opiekę pooperacyjną do wybudzenia oraz niezbędne leki i wizyty kontrolne. Właściciel może zgłosić do programu maksymalnie dwa zwierzęta w ciągu roku.

Kto może skorzystać z darmowej kastracji

Program skierowany jest do osób mieszkających w Warszawie, które posiadają ważną Kartę Warszawiaka lub Kartę Młodego Warszawiaka. Aby pupil mógł zostać poddany zabiegowi, musi mieć ukończone 6 miesięcy życia, posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie oraz przejść odrobaczenie. Niezbędne jest również wcześniejsze elektroniczne oznakowanie zwierzęcia.

Warto pamiętać, że miasto nie pokrywa kosztów dodatkowych badań specjalistycznych, takich jak EKG czy analiza krwi, ani ewentualnego leczenia powikłań.

Bezpłatne czipowanie dla bezpieczeństwa

Równolegle prowadzona jest akcja elektronicznego znakowania psów i kotów, która ma ułatwić odnalezienie zgubionych czworonogów. Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają do międzynarodowej bazy SAFE-ANIMAL. Od 2007 roku w Warszawie zaczipowano w ten sposób już ponad 115 tysięcy zwierząt.

Z darmowego czipowania mogą skorzystać właściciele zwierząt, które ukończyły 12. tydzień życia. W przypadku psów wymagane jest aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Przy wizycie w lecznicy należy okazać dowód tożsamości oraz dokument potwierdzający prawo do opieki nad pupilem.

Gdzie szukać pomocy

Zarówno kastracja, jak i znakowanie realizowane są w wybranych lecznicach weterynaryjnych na terenie całego miasta. Właściciele mogą wybrać dowolną placówkę z listy przygotowanej przez Biuro Ochrony Środowiska, niezależnie od dzielnicy, w której mieszkają.