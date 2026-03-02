Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Stolica Polski dominuje w sektorze usług nowoczesnych, przyciągając globalnych inwestorów dostępem do talentów i wysoką jakością życia. W mieście działa już 418 centrów usług, zatrudniających ponad 111 tysięcy specjalistów.



Warszawa zajmuje obecnie pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby centrów biznesowych oraz wielkości zatrudnienia. Z najnowszego raportu przygotowanego przez ABSL we współpracy z partnerami wynika, że miasto skupia niemal jedną czwartą wszystkich pracowników tego sektora w Polsce.

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO (Business Process Outsourcing), IT (Information Technology) czy R&D (Research and Development) wzrosło o ponad 66 proc., co pokazuje ogromną skalę rozwoju lokalnego rynku.

50 tys. absolwentów zasila każdego roku warszawski rynek pracy

Wiedza i specjalizacja zamiast prostych procesów

Charakter warszawskiego sektora usług przechodzi wyraźną transformację. Proste zadania są zastępowane przez zaawansowane operacje wymagające specjalistycznej wiedzy. Obecnie niemal 60 proc. procesów realizowanych w stolicy opiera się na unikalnych kompetencjach, co jest wynikiem lepszym niż średnia dla całego kraju.

Szczególnie dynamicznie rośnie rola sektora IT – od 2015 roku udział zatrudnienia w centrach technologicznych niemal się podwoił. Lokalne oddziały coraz częściej pełnią funkcję centrów doskonałości w takich dziedzinach jak finanse, bankowość czy nauki przyrodnicze.