Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 proc.
Warszawa zajmuje obecnie pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby centrów biznesowych oraz wielkości zatrudnienia. Z najnowszego raportu przygotowanego przez ABSL we współpracy z partnerami wynika, że miasto skupia niemal jedną czwartą wszystkich pracowników tego sektora w Polsce.
W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO (Business Process Outsourcing), IT (Information Technology) czy R&D (Research and Development) wzrosło o ponad 66 proc., co pokazuje ogromną skalę rozwoju lokalnego rynku.
Charakter warszawskiego sektora usług przechodzi wyraźną transformację. Proste zadania są zastępowane przez zaawansowane operacje wymagające specjalistycznej wiedzy. Obecnie niemal 60 proc. procesów realizowanych w stolicy opiera się na unikalnych kompetencjach, co jest wynikiem lepszym niż średnia dla całego kraju.
Szczególnie dynamicznie rośnie rola sektora IT – od 2015 roku udział zatrudnienia w centrach technologicznych niemal się podwoił. Lokalne oddziały coraz częściej pełnią funkcję centrów doskonałości w takich dziedzinach jak finanse, bankowość czy nauki przyrodnicze.
Kluczowym atutem Warszawy pozostaje dostęp do wykwalifikowanych kadr. Jako największy ośrodek akademicki w kraju, miasto oferuje dostęp do 258,5 tys. studentów kształcących się na 69 uczelniach.
Co roku rynek pracy zasilany jest przez ponad 50 tys. absolwentów, co pozwala firmom na stabilne planowanie dalszej ekspansji i budowanie zespołów opartych na młodych talentach.
Inwestorzy doceniają Warszawę nie tylko za infrastrukturę biurową, która przekroczyła już 6 mln mkw., ale także za warunki do życia. Stolica została wyróżniona przez magazyn Forbes jako jedno z miast przyszłości, doceniono ją również w zestawieniach The New York Times czy fDi Intelligence.
Wysokie oceny w kategoriach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zieleni sprawiają, że miasto skutecznie rywalizuje o kapitał z metropoliami Europy Zachodniej i Północnej. Obecnie w stolicy zainwestowały firmy z 35 państw, wśród których dominują podmioty z USA, Wielkiej Brytanii i Francji.