Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów metodą na pracownika banku

Stołeczni policjanci przerwali działalność grupy oszustów działających metodą na podszywacza. Trzej mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku w trakcie próby wypłaty pieniędzy wyłudzonych od mieszkanki Warszawy.



Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że w Warszawie działa grupa osób wyłudzająca pieniądze od nieświadomych ofiar.

Ofiarą oszustwa padła kobieta, do której zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku. Foto: policja

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z przestępstwa. Do zdarzenia miało dojść w jednym z oddziałów bankowych na terenie Ochoty.

Zasadzka w placówce bankowej

Policjanci zorganizowali na miejscu zasadzkę. Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 22-letni mężczyzna, który pojawił się w banku, aby podjąć gotówkę w kwocie 21 tys. zł. Pieniądze te trafiły na konto zaledwie chwilę wcześniej.

