11.1°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów metodą na pracownika banku

Publikacja: 02.03.2026 13:40

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z przestępstwa.

Foto: policja

M.B.
Stołeczni policjanci przerwali działalność grupy oszustów działających metodą na podszywacza. Trzej mężczyźni zostali zatrzymani na gorącym uczynku w trakcie próby wypłaty pieniędzy wyłudzonych od mieszkanki Warszawy.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji ustalili, że w Warszawie działa grupa osób wyłudzająca pieniądze od nieświadomych ofiar.

Ofiarą oszustwa padła kobieta, do której zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku.

Ofiarą oszustwa padła kobieta, do której zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku.

Foto: policja

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z przestępstwa. Do zdarzenia miało dojść w jednym z oddziałów bankowych na terenie Ochoty.

Zasadzka w placówce bankowej

Policjanci zorganizowali na miejscu zasadzkę. Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 22-letni mężczyzna, który pojawił się w banku, aby podjąć gotówkę w kwocie 21 tys. zł. Pieniądze te trafiły na konto zaledwie chwilę wcześniej.

Ofiarą oszustwa padła kobieta, do której zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku. Fałszywy konsultant przekonał pokrzywdzoną, że z jej rachunku dokonano przelewu bez jej zgody, co skłoniło ją do przekazania funduszy oszustom.

Reklama
Reklama
Okazało się, że dwaj mężczyźni w wieku 21 i 22 lat przyjechali pod placówkę wspólnie z zatrzymanym w

Okazało się, że dwaj mężczyźni w wieku 21 i 22 lat przyjechali pod placówkę wspólnie z zatrzymanym wewnątrz budynku kolegą. Wszyscy trzej to obywatele Ukrainy.

Foto: policja

Zatrzymanie wspólników i zarzuty

Niedaleko banku policjanci zatrzymali dwóch kolejnych członków grupy. Okazało się, że dwaj mężczyźni w wieku 21 i 22 lat przyjechali pod placówkę wspólnie z zatrzymanym wewnątrz budynku kolegą.

Polecane
Zamiast gotówki na koncie, doczekał się wizyty funkcjonariuszy, którzy zatrzymali go na gorącym uczy
bezpieczeństwo
Nieudany skok na bank w Wieliszewie. Zatrzymany przedsiębiorca

Wszyscy trzej to obywatele Ukrainy. Po zebraniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzuty doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, działając wspólnie i w porozumieniu.

Tymczasowy areszt dla podejrzanych

Sprawa trafiła do prokuratury, która złożyła wniosek o odizolowanie mężczyzn na czas trwania postępowania. Sąd przychylił się do tej argumentacji i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich trzech podejrzanych na okres trzech miesięcy. Za popełnione przestępstwo oszustwa odpowiedzą teraz przed sądem.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób
z perpsektywy siodełka

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku

Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem
bezpieczeństwo ruch drogowego

Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozst
społeczeństwo

Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Park handlowy "Świderek" powita klientów prawdopodobnie w IV kwartale tego roku.
biznes

Park handlowy w Otwocku przy S17. Czy zmieni lokalny rynek?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA