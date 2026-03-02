11.1°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców. Marcowy program UrsynLab

Publikacja: 02.03.2026 12:55

Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców. Marcowy program UrsynLab

Foto: mat. pras.

M.B.
W marcu 2026 roku UrsynLab przygotował cykl darmowych szkoleń i konsultacji. Program obejmuje doradztwo prawne, podatkowe oraz warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji, skierowane do lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców.

UrsynLab stawia w tym miesiącu na praktyczną wiedzę, która pomoże w prowadzeniu firmy i odnalezieniu się w gąszczu przepisów. Wszystkie zaplanowane wydarzenia są bezpłatne, jednak chętni muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu się na wybrane terminy.

Prawo i podatki pod kontrolą ekspertów

Już 9 marca przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Macieja Kasperowicza. Spotkanie poświęcone będzie między innymi prawu pracy oraz różnym formom zatrudnienia w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei 23 marca ekspertka Aneta Nadolna doradzi w kwestiach księgowo-podatkowych, pomagając w wyborze formy opodatkowania czy planowaniu budżetu firmowego.

Ważnym punktem programu są dyżury urzędników. Osoby planujące założenie firmy mogą 17 marca skonsultować się z pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej. Natomiast 19 marca eksperci z Urzędu Skarbowego pomogą w rozliczeniu e-PIT za 2025 rok. Podatnicy otrzymają wsparcie przy składaniu formularzy oraz informacje o aktualnych zasadach rozliczeń. 27 marca odbędzie się również spotkanie informacyjne na temat systemu KSeF.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Nowoczesne technologie i sprawy społeczne

UrsynLab nie zapomina o rozwoju kompetencji cyfrowych. W dniach 19 i 26 marca odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji. Michał Domański pokaże osobom bez przygotowania technicznego, jak budować i wykorzystywać asystentów AI w codziennej pracy zawodowej bez konieczności programowania.

Polecane
W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku
Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Dla osób zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych przygotowano spotkanie z ekspertami ZUS. 25 marca będzie można dowiedzieć się więcej o ustalaniu uprawnień do świadczeń, ich waloryzacji oraz zasadach dorabiania do emerytury czy renty. Spotkania odbywają się w różnych salach na terenie urzędu, w zależności od wybranego tematu i terminu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Szeroki wybór asortymentu może być inspiracją dla osób poszukujących nieszablonowych upominków
do 28 lutego

Unikatowe rękodzieło i autorski design w Blue City

Wstęp na wydarzenie jest płatny, jednak organizatorzy przewidzieli zniżki dla osób decydujących się
28 lutego - 1 marca

Festiwal Biżuterii i Dodatków na PGE Narodowym

Udział w jarmarku jest bezpłatny, a stoiska są dostępne dla klientów w godzinach otwarcia galerii.
do 21 lutego

Jarmark Produktów Regionalnych w Blue City

Męskość wydaje się dziś bardziej elastyczna, kobiecość – częściej jednoznaczna lub nieokreślona.
4 marca

Męskość i kobiecość w czasach zmiany. Debata o tożsamości i relacjach

Eksperci opowiedzą o zakresie prac finansowanych w ostatnich latach przez wojewódzkiego konserwatora
19 lutego

Tajemnice warszawskich zabytków. Nowy sezon Apteki Zabytków

Aqua Zumba Party to połączenie tańca i fitnessu w basenie
8 marca

Dzień Kobiet na Polnej. Darmowe zumba i stretching

Uczestnicy Wielkiego Antykwariatu będą mogli przeglądać tysiące przedmiotów z drugiej ręki w poszuki
do 14 lutego

Walentynkowy Wielki Antykwariat zaprasza kolekcjonerów

W Ogrodach Urlicha przygotowano propozycje dla dużych i małych zakochanych
do 15 lutego

Walentynki w Ogrodach Ulricha pełne atrakcji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA