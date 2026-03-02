Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców. Marcowy program UrsynLab

W marcu 2026 roku UrsynLab przygotował cykl darmowych szkoleń i konsultacji. Program obejmuje doradztwo prawne, podatkowe oraz warsztaty z zakresu sztucznej inteligencji, skierowane do lokalnych przedsiębiorców i mieszkańców.



UrsynLab stawia w tym miesiącu na praktyczną wiedzę, która pomoże w prowadzeniu firmy i odnalezieniu się w gąszczu przepisów. Wszystkie zaplanowane wydarzenia są bezpłatne, jednak chętni muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu się na wybrane terminy.

Prawo i podatki pod kontrolą ekspertów

Już 9 marca przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Macieja Kasperowicza. Spotkanie poświęcone będzie między innymi prawu pracy oraz różnym formom zatrudnienia w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei 23 marca ekspertka Aneta Nadolna doradzi w kwestiach księgowo-podatkowych, pomagając w wyborze formy opodatkowania czy planowaniu budżetu firmowego.

Ważnym punktem programu są dyżury urzędników. Osoby planujące założenie firmy mogą 17 marca skonsultować się z pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej. Natomiast 19 marca eksperci z Urzędu Skarbowego pomogą w rozliczeniu e-PIT za 2025 rok. Podatnicy otrzymają wsparcie przy składaniu formularzy oraz informacje o aktualnych zasadach rozliczeń. 27 marca odbędzie się również spotkanie informacyjne na temat systemu KSeF.