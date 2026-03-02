Bezpłatne wsparcie dla biznesu i mieszkańców. Marcowy program UrsynLab

UrsynLab stawia w tym miesiącu na praktyczną wiedzę, która pomoże w prowadzeniu firmy i odnalezieniu się w gąszczu przepisów. Wszystkie zaplanowane wydarzenia są bezpłatne, jednak chętni muszą pamiętać o wcześniejszym zapisaniu się na wybrane terminy.
Już 9 marca przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji prawnych prowadzonych przez Macieja Kasperowicza. Spotkanie poświęcone będzie między innymi prawu pracy oraz różnym formom zatrudnienia w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Z kolei 23 marca ekspertka Aneta Nadolna doradzi w kwestiach księgowo-podatkowych, pomagając w wyborze formy opodatkowania czy planowaniu budżetu firmowego.
Ważnym punktem programu są dyżury urzędników. Osoby planujące założenie firmy mogą 17 marca skonsultować się z pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej. Natomiast 19 marca eksperci z Urzędu Skarbowego pomogą w rozliczeniu e-PIT za 2025 rok. Podatnicy otrzymają wsparcie przy składaniu formularzy oraz informacje o aktualnych zasadach rozliczeń. 27 marca odbędzie się również spotkanie informacyjne na temat systemu KSeF.
UrsynLab nie zapomina o rozwoju kompetencji cyfrowych. W dniach 19 i 26 marca odbędzie się dwudniowe szkolenie z zakresu sztucznej inteligencji. Michał Domański pokaże osobom bez przygotowania technicznego, jak budować i wykorzystywać asystentów AI w codziennej pracy zawodowej bez konieczności programowania.
Dla osób zainteresowanych tematyką ubezpieczeń społecznych przygotowano spotkanie z ekspertami ZUS. 25 marca będzie można dowiedzieć się więcej o ustalaniu uprawnień do świadczeń, ich waloryzacji oraz zasadach dorabiania do emerytury czy renty. Spotkania odbywają się w różnych salach na terenie urzędu, w zależności od wybranego tematu i terminu.