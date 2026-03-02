Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem
Do zdarzenia doszło na ulicy Broniewskiego, gdzie mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem. Choć sytuacja wyglądała na pozór zwyczajnie, sprawdzenie dokumentów 40-latka w policyjnych systemach szybko zmieniło przebieg interwencji. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się na drodze w roli kierowcy.
Lista przewinień zatrzymanego mężczyzny jest długa. Obywatel Indii poruszał się jednośladem, ignorując dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden z nich, pięcioletni, został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ i miał obowiązywać do 2029 roku. Drugi wyrok, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, to zakaz dożywotni. Dodatkowo mężczyzna miał wcześniej cofnięte uprawnienia administracyjne do kierowania pojazdami.
Brak uprawnień nie był jedynym problemem 40-latka. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Pierwszy z nich wystawił sąd na Śródmieściu w celu doprowadzenia go do aresztu śledczego. Drugi nakaz, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, dotyczył konieczności odbycia kary 270 dni pozbawienia wolności.
Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące niestosowania się do wyroków sądu oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. To jednak nie koniec jego kłopotów.
Policjanci z Żoliborza nawiązali współpracę ze Strażą Graniczną. Do Komendanta Straży Granicznej trafił już oficjalny wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie.