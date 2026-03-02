11.1°C
1026 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Publikacja: 02.03.2026 11:10

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem

Mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem

Foto: Adobe Stock

M.B.
Policjanci z Żoliborza zatrzymali 40-letniego obywatela Indii, który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów jechał skuterem. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi i trafił już do aresztu, a funkcjonariusze wnioskują o jego deportację.

Do zdarzenia doszło na ulicy Broniewskiego, gdzie mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem. Choć sytuacja wyglądała na pozór zwyczajnie, sprawdzenie dokumentów 40-latka w policyjnych systemach szybko zmieniło przebieg interwencji. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się na drodze w roli kierowcy.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące niestosowania się do wyroków sądu oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. 

Ignorowanie wyroków sądowych

Lista przewinień zatrzymanego mężczyzny jest długa. Obywatel Indii poruszał się jednośladem, ignorując dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden z nich, pięcioletni, został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ i miał obowiązywać do 2029 roku. Drugi wyrok, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, to zakaz dożywotni. Dodatkowo mężczyzna miał wcześniej cofnięte uprawnienia administracyjne do kierowania pojazdami.

Polecane
Przed upływem 48 godzin od napadu 24-latek był już w rękach policji.
bezpieczeństwo
Napad z nożem na Pradze. Zatrzymali 24-letniego recydywistę

Poszukiwany listami gończymi

Brak uprawnień nie był jedynym problemem 40-latka. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Pierwszy z nich wystawił sąd na Śródmieściu w celu doprowadzenia go do aresztu śledczego. Drugi nakaz, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, dotyczył konieczności odbycia kary 270 dni pozbawienia wolności.

Reklama
Reklama
Polecane
27-letni mieszkaniec powiatu węgrowskiego miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.
bezpieczeństwo
Recydywista z mercedesa. Ponad dwa promile i sądowy zakaz

Konsekwencje prawne i wniosek o wydalenie z kraju

Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące niestosowania się do wyroków sądu oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień. To jednak nie koniec jego kłopotów.

Policjanci z Żoliborza nawiązali współpracę ze Strażą Graniczną. Do Komendanta Straży Granicznej trafił już oficjalny wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Analiza nagrań z okolicznych kamer pozwoliła na szybką identyfikację podejrzanych.
bezpieczeństwo

Nocny napad w Karczewie. Sprawcy zatrzymani dzięki monitoringowi

Niewielki mikroprocesor z unikalnym numerem jest wszczepiany pod skórę zwierzęcia, a dane trafiają d
zwierzę warszawskie

Ruszyła nowa warszawska kampania kastracji i czipowania pupili

Według wstępnych szacunków w kampanii Rowerowy Maj może wziąć udział niemal 190 tysięcy osób
z perpsektywy siodełka

Rekordowy Rowerowy Maj. Pojedzie ponad pół tysiąca stołecznych placówek

Ukraiński 26-latek widniał w systemach jako osoba poszukiwana czerwoną notą Interpolu
bezpieczeństwo

Zatrzymanie w Modlinie. Wpadł poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Dzięki działaniom operacyjnym mundurowi dowiedzieli się o planowanej wypłacie środków pochodzących z
bezpieczeństwo

Zasadzka w banku na Ochocie. Policja zatrzymała oszustów

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
badania rynku

Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu

Procedury „Niebieskiej Karty” są coraz częściej zakładane w sytuacjach konfliktów związanych z rozst
społeczeństwo

Coraz więcej przemocy domowej w Warszawie. Liczba niebieskich kart rośnie lawinowo

Park handlowy "Świderek" powita klientów prawdopodobnie w IV kwartale tego roku.
biznes

Park handlowy w Otwocku przy S17. Czy zmieni lokalny rynek?

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA