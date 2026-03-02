Recydywista na skuterze zatrzymany na Żoliborzu. Grozi mu deportacja

Policjanci z Żoliborza zatrzymali 40-letniego obywatela Indii, który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów jechał skuterem. Mężczyzna był poszukiwany listami gończymi i trafił już do aresztu, a funkcjonariusze wnioskują o jego deportację.



Do zdarzenia doszło na ulicy Broniewskiego, gdzie mundurowi zatrzymali do kontroli kierującego skuterem. Choć sytuacja wyglądała na pozór zwyczajnie, sprawdzenie dokumentów 40-latka w policyjnych systemach szybko zmieniło przebieg interwencji. Okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien znajdować się na drodze w roli kierowcy.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty dotyczące niestosowania się do wyroków sądu oraz prowadzenia pojazdu pomimo cofniętych uprawnień.

Ignorowanie wyroków sądowych

Lista przewinień zatrzymanego mężczyzny jest długa. Obywatel Indii poruszał się jednośladem, ignorując dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Jeden z nich, pięcioletni, został wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ i miał obowiązywać do 2029 roku. Drugi wyrok, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia, to zakaz dożywotni. Dodatkowo mężczyzna miał wcześniej cofnięte uprawnienia administracyjne do kierowania pojazdami.

Poszukiwany listami gończymi

Brak uprawnień nie był jedynym problemem 40-latka. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Pierwszy z nich wystawił sąd na Śródmieściu w celu doprowadzenia go do aresztu śledczego. Drugi nakaz, wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoliborza, dotyczył konieczności odbycia kary 270 dni pozbawienia wolności.