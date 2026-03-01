Fala kontroli przewozu osób po incydencie na Woli

Podczas weryfikacji dokumentów funkcjonariusze sprawdzali nie tylko tożsamość, ale również uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz stan techniczny samochodów. Wśród skontrolowanych osób znalazła się jedna, która figurowała w systemach z zakazem wjazdu do strefy Schengen.

Mandaty i zatrzymane dokumenty

Efektem ostatnich działań jest nałożenie 56 mandatów karnych, których łączna suma wyniosła prawie 24 tys. zł. Policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 200 kierowców i zweryfikowali uprawnienia u 385 osób. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zatrzymano dwa prawa jazdy oraz jeden dowód rejestracyjny. Jeden z przypadków znajdzie swój finał w sądzie, dokąd skierowano stosowny wniosek.

Służby regularnie zaglądają również do bagażników i przeprowadzają kontrole osobiste. Tym razem wykonano niemal 150 takich przeszukań, co ma na celu eliminowanie z przestrzeni publicznej wszelkich przedmiotów niebezpiecznych lub nielegalnych substancji.

Systematyczne działania na rzecz bezpieczeństwa

Policja podkreśla, że tego typu akcje nie są jednorazowe. Porównując obecne wyniki do ubiegłorocznej operacji Bezpieczne przewozy, widać, że konsekwentna obecność patroli na drogach przynosi efekty. W zeszłym roku skala naruszeń była znacznie większa – wówczas zatrzymano ponad 120 kierowców bez uprawnień, a 46 osób zostało deportowanych.

Głównym celem funkcjonariuszy pozostaje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pasażerów oraz mieszkańców Warszawy. Kontrole obejmują legalność wykonywanego transportu, stan techniczny aut oraz prawo do legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce. Służby zapowiadają, że działania te będą kontynuowane w przyszłości, by skutecznie eliminować z rynku nieuczciwych przewoźników i osoby łamiące prawo.