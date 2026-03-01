6.1°C
1025.7 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Fala kontroli przewozu osób po incydencie na Woli

Publikacja: 01.03.2026 18:10

Od wczesnych godzin porannych policjanci z różnych dzielnic, oddziałów prewencji oraz wydziału ruchu

Od wczesnych godzin porannych policjanci z różnych dzielnic, oddziałów prewencji oraz wydziału ruchu drogowego prowadzili szeroko zakrojoną akcję kontroli przewozu osób

Foto: policja

M.B.
Stołeczni funkcjonariusze sprawdzają bezpieczeństwo w przewozach osób. Po pobiciu 36-letniego mężczyzny na Woli policja przeprowadziła setki kontroli, nakładając wysokie mandaty i weryfikując uprawnienia kierowców oraz legalność ich pobytu.

Wydarzenia, które rozegrały się na warszawskiej Woli, stały się impulsem do zintensyfikowania działań kontrolnych na ulicach stolicy. Policjanci zajmują się obecnie sprawą pobicia 36-letniego obywatela Tadżykistanu.

Osoby zatrzymane w związku z tym zdarzeniem przebywają w rękach służb, a śledczy przygotowują materiały niezbędne do postawienia im zarzutów. Dzięki sprawnej współpracy różnych jednostek Komendy Stołecznej Policji, podejrzanych udało się ująć krótko po samym incydencie.

Foto: policja

Setki skontrolowanych pojazdów i kierowców

Od wczesnych godzin porannych policjanci z różnych dzielnic, oddziałów prewencji oraz wydziału ruchu drogowego prowadzili szeroko zakrojoną akcję. Funkcjonariusze skupili się przede wszystkim na autach świadczących usługi przewozu osób na aplikację i taxi. Statystyki pokazują skalę tych działań: mundurowi przeprowadzili 388 kontroli pojazdów i wylegitymowali taką samą liczbę osób.

Porównując obecne wyniki do ubiegłorocznej operacji Bezpieczne przewozy, widać, że konsekwentna obecność patroli na drogach przynosi efekty.

Reklama
Reklama

Podczas weryfikacji dokumentów funkcjonariusze sprawdzali nie tylko tożsamość, ale również uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz stan techniczny samochodów. Wśród skontrolowanych osób znalazła się jedna, która figurowała w systemach z zakazem wjazdu do strefy Schengen.

Polecane
Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. W
bezpieczeństwo
Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Zatrzymano trzech podejrzanych

Mandaty i zatrzymane dokumenty

Efektem ostatnich działań jest nałożenie 56 mandatów karnych, których łączna suma wyniosła prawie 24 tys. zł. Policjanci sprawdzili trzeźwość ponad 200 kierowców i zweryfikowali uprawnienia u 385 osób. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości zatrzymano dwa prawa jazdy oraz jeden dowód rejestracyjny. Jeden z przypadków znajdzie swój finał w sądzie, dokąd skierowano stosowny wniosek.

Służby regularnie zaglądają również do bagażników i przeprowadzają kontrole osobiste. Tym razem wykonano niemal 150 takich przeszukań, co ma na celu eliminowanie z przestrzeni publicznej wszelkich przedmiotów niebezpiecznych lub nielegalnych substancji.

Polecane
Jeden z zatrzymanych Ukraińców odpowiedzialnych za pobicie taksówkarza
bezpieczeństwo
Atak na taksówkarza na Grochowie. Napastnicy w rękach policji

Systematyczne działania na rzecz bezpieczeństwa

Policja podkreśla, że tego typu akcje nie są jednorazowe. Porównując obecne wyniki do ubiegłorocznej operacji Bezpieczne przewozy, widać, że konsekwentna obecność patroli na drogach przynosi efekty. W zeszłym roku skala naruszeń była znacznie większa – wówczas zatrzymano ponad 120 kierowców bez uprawnień, a 46 osób zostało deportowanych.

Reklama
Reklama

Głównym celem funkcjonariuszy pozostaje zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pasażerów oraz mieszkańców Warszawy. Kontrole obejmują legalność wykonywanego transportu, stan techniczny aut oraz prawo do legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce. Służby zapowiadają, że działania te będą kontynuowane w przyszłości, by skutecznie eliminować z rynku nieuczciwych przewoźników i osoby łamiące prawo.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wszystkich miłośników fotografii władze Mazowsza zapraszają do udziału w „9. Mazowieckim Konkursie F
hobby

Przysmaki w obiektywie. Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej

Narodowy przewoźnik, dbając o bezpieczeństwo załóg i pasażerów, podjął ważne decyzje dotyczące klucz
samolot

Lotnisko Chopina odwołuje rejsy. Co muszą wiedzieć pasażerowie w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Projekt FSO Park opiera się na idei dzielnicy wielofunkcyjnej, gdzie większość potrzeb można zaspoko
urbanistyka

Zielony kierunek na Żeraniu. Jak budowa na terenie dawnej fabryki FSO wyznacza standardy

Na terenie inwestycji pojawił się pierwszy, specjalistyczny sprzęt budowlany
infrastruktura sportowa

Pierwszy żuraw na placu budowy pływalni przy ul. Ostródzkiej. Kiedy inwestycja będzie gotowa?

Po przewiezieniu na Wolę okazało się, że obaj mężczyźni byli już wcześniej poszukiwani.
bezpieczeństwo

Kradzież w warszawskim apartamencie. Wpadka we Wrocławiu i 22 zarzuty

Efektem współpracy wielu sił policyjnych było zatrzymanie trzech mężczyzn w wieku od 25 do 36 lat. W
bezpieczeństwo

Nocne pobicie na stacji paliw na Woli. Zatrzymano trzech podejrzanych

Kamienica przy ulicy Strzeleckiej 8, w któej podziemiach istniała sowiecko-ubecka katowania tuż po I
warszawskie historie...

Śmierć naszym wybawieniem

Biuro prasowe stołecznego ratusza przekazało, że urząd nie prowadzi monitoringu populacji gołębi mie
zwierzę warszawskie

Warszawskie gołębie bez antykoncepcji

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA