Cieplejsza aura uwolniła motocykle. Policja radzi jak bezpiecznie wrócić na trasę?

Policjanci sugerują, by do jazdy wracać stopniowo. Zimowa przerwa wpływa na kondycję fizyczną i nawyki
Choć temperatura powietrza rośnie, nawierzchnia dróg wciąż może być zdradliwa. Po zimie w wielu miejscach, szczególnie na łukach dróg, skrzyżowaniach czy w obszarach zacienionych, zalega piach, drobny żwir oraz wilgoć.
Dla kierowcy samochodu to niewielka przeszkoda, ale dla motocyklisty nawet cienka warstwa piasku może oznaczać nagłą utratę przyczepności. Upadek, nawet przy niskiej prędkości, bywa bolesny i kosztowny, dlatego na początku sezonu warto zachować dużą dozę nieufności wobec tego, co widać na jezdni.
Dla motocyklisty nawet cienka warstwa piasku może oznaczać nagłą utratę przyczepności
Początek wiosny to czas adaptacji dla wszystkich. Kierowcy samochodów muszą na nowo przyzwyczaić się do widoku motocykli, które ze względu na swoje gabaryty są znacznie trudniejsze do zauważenia. Jednoślady łatwo znikają w tak zwanym martwym polu lusterek, a ich prędkość bywa błędnie oceniana przez innych uczestników ruchu.
Motocykliści jako niechronieni uczestnicy ruchu powinni pamiętać, że w starciu z karoserią auta zawsze są na straconej pozycji.
Z drugiej strony, motocykliści jako niechronieni uczestnicy ruchu powinni pamiętać, że w starciu z karoserią auta zawsze są na straconej pozycji. Złota zasada ograniczonego zaufania nabiera teraz szczególnego znaczenia.
Przed podróżą w dłuższą trasę, niezbędny jest dokładny przegląd techniczny motocykla. Sprawdzenie stanu opon, hamulców oraz płynów eksploatacyjnych to absolutne minimum po kilkumiesięcznym postoju. Równie ważne jest jednak przygotowanie samego kierowcy.
Policjanci sugerują, by do jazdy wracać stopniowo. Zimowa przerwa wpływa na kondycję fizyczną i nawyki, dlatego pierwsze kilometry warto pokonać spokojniej, dając sobie czas na rozgrzewkę i przypomnienie sobie techniki prowadzenia jednośladu.
Niezależnie od tego, czy poruszamy się na dwóch, czy na czterech kołach, wzajemny szacunek i uważność pozwolą wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.
Bezpieczeństwo na drodze nie jest kwestią przypadku, lecz sumą decyzji każdego z nas. Dostosowanie prędkości do aktualnych warunków, zachowanie większego odstępu od innych pojazdów i unikanie gwałtownych manewrów to proste sposoby na to, by sezon motocyklowy upłynął bez przykrych zdarzeń. Niezależnie od tego, czy poruszamy się na dwóch, czy na czterech kołach, wzajemny szacunek i uważność pozwolą wszystkim bezpiecznie dotrzeć do celu.