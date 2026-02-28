Cieplejsza aura uwolniła motocykle. Policja radzi jak bezpiecznie wrócić na trasę?

Wiosenne słońce to sygnał dla fanów jednośladów, by wyciągnąć maszyny z garaży. Policja przypomina jednak, że pierwsze przejażdżki wymagają szczególnej czujności ze względu na stan nawierzchni i konieczność ponownego oswojenia się z ruchem.



Choć temperatura powietrza rośnie, nawierzchnia dróg wciąż może być zdradliwa. Po zimie w wielu miejscach, szczególnie na łukach dróg, skrzyżowaniach czy w obszarach zacienionych, zalega piach, drobny żwir oraz wilgoć.

Reklama Reklama

Dla kierowcy samochodu to niewielka przeszkoda, ale dla motocyklisty nawet cienka warstwa piasku może oznaczać nagłą utratę przyczepności. Upadek, nawet przy niskiej prędkości, bywa bolesny i kosztowny, dlatego na początku sezonu warto zachować dużą dozę nieufności wobec tego, co widać na jezdni.

Dla motocyklisty nawet cienka warstwa piasku może oznaczać nagłą utratę przyczepności Foto: policja

Wzajemna widoczność to podstawa

Początek wiosny to czas adaptacji dla wszystkich. Kierowcy samochodów muszą na nowo przyzwyczaić się do widoku motocykli, które ze względu na swoje gabaryty są znacznie trudniejsze do zauważenia. Jednoślady łatwo znikają w tak zwanym martwym polu lusterek, a ich prędkość bywa błędnie oceniana przez innych uczestników ruchu.