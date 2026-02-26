Warszawa sprawdza efekty Strefy Czystego Transportu. Ruszają pomiary ruchu

Zaplanowane na 2026 rok badania mają na celu dostarczenie rzetelnych liczb obrazujących wpływ SCT na życie w mieście
Warszawski Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna szczegółową analitykę pojazdów poruszających się wewnątrz Strefy Czystego Transportu (SCT). Do tego celu posłuży istniejąca infrastruktura, czyli kamery obrotowe działające na co dzień w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.
System ten, obejmujący około 240 skrzyżowań, zazwyczaj wspiera płynność przejazdów i priorytety dla komunikacji miejskiej, jednak teraz jego funkcje zostaną rozszerzone o gromadzenie danych statystycznych.
Zaplanowane na 2026 rok badania mają na celu dostarczenie rzetelnych liczb obrazujących wpływ SCT na życie w mieście. Analiza skupi się na kilku kluczowych obszarach. Specjaliści sprawdzą rodzaje samochodów pojawiających się w strefie oraz konkretne normy emisji spalin, które one spełniają. Ważnym elementem będzie również badanie kierunków, z których auta wjeżdżają do centrum i w których je opuszczają, a także analiza powtarzalności tych przejazdów.
Przygotowaniem odpowiednich narzędzi zajmuje się firma Yunex, operator systemu zarządzania ruchem. Do wiosny piętnaście urządzeń zostanie dostosowanych tak, aby przez kolejne miesiące sprawnie gromadziły potrzebne informacje.
W przestrzeni publicznej, szczególnie w mediach społecznościowych, pojawiają się obawy dotyczące wykorzystania kamer do wystawiania mandatów. Zarząd Dróg Miejskich ucina te spekulacje, wyjaśniając, że gromadzone dane służą wyłącznie celom analitycznym. ZDM nie posiada uprawnień do nakładania kar finansowych na kierowców, a obecne działania nie mają charakteru kontroli drogowej.
Ewentualne wykorzystanie podobnych technologii przez służby mundurowe w przyszłości wymagałoby odrębnych ustaleń prawnych i technicznych, które obecnie nie są przedmiotem prowadzonych prac.
Głównym powodem prowadzenia analiz jest chęć sprawdzenia, czy wprowadzenie SCT realnie ograniczyło liczbę najbardziej uciążliwych dla środowiska pojazdów w Śródmieściu. Wyniki badań pozwolą ocenić zmiany w jakości powietrza oraz natężeniu hałasu, co bezpośrednio przekłada się na komfort mieszkańców.
Dzięki twardym danym miasto będzie mogło podejmować lepsze decyzje dotyczące planowania ruchu w przyszłości oraz rzetelnie informować warszawiaków o efektach wprowadzonych regulacji. Pierwsze wnioski z obserwacji mają być dostępne jeszcze w tym roku, choć drogowcom zależy na zebraniu materiału obejmującego dłuższy okres czasu.