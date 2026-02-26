Warszawa sprawdza efekty Strefy Czystego Transportu. Ruszają pomiary ruchu

Drogowcy wykorzystają system kamer Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem do analizy aut wjeżdżających do centrum. Badanie wykaże, jakie normy emisji spełniają pojazdy i jak wprowadzone w 2024 roku zmiany wpłynęły na jakość powietrza w stolicy.



Warszawski Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna szczegółową analitykę pojazdów poruszających się wewnątrz Strefy Czystego Transportu (SCT). Do tego celu posłuży istniejąca infrastruktura, czyli kamery obrotowe działające na co dzień w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem.

System ten, obejmujący około 240 skrzyżowań, zazwyczaj wspiera płynność przejazdów i priorytety dla komunikacji miejskiej, jednak teraz jego funkcje zostaną rozszerzone o gromadzenie danych statystycznych.

ZDM nie posiada uprawnień do nakładania kar finansowych na kierowców, a obecne działania nie mają charakteru kontroli drogowej.

Co dokładnie zweryfikują kamery

Zaplanowane na 2026 rok badania mają na celu dostarczenie rzetelnych liczb obrazujących wpływ SCT na życie w mieście. Analiza skupi się na kilku kluczowych obszarach. Specjaliści sprawdzą rodzaje samochodów pojawiających się w strefie oraz konkretne normy emisji spalin, które one spełniają. Ważnym elementem będzie również badanie kierunków, z których auta wjeżdżają do centrum i w których je opuszczają, a także analiza powtarzalności tych przejazdów.