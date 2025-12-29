Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie do strefy?

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku
Dla części kierowców oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia wieku auta i norm emisji spalin, aby uniknąć wysokiego mandatu.
W 2026 roku obszar warszawskiej SCT nadal będzie wyznaczony przez:
Zmiany nie dotyczą więc mapy strefy, lecz listy pojazdów, które mogą się po niej poruszać.
Od początku 2026 roku zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu obejmie:
W praktyce oznacza to, że do strefy nie wjadą auta benzynowe starsze niż 26 lat oraz diesle starsze niż 17 lat.
Zmiany wciąż nie obejmą mieszkańców Warszawy, którzy:
Zwolnienie obowiązuje także osoby, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku. Dodatkowe wyjątki przewidziano m.in. dla osób z niepełnosprawnościami oraz służb.
Kierowcy, którzy nie spełniają wymogów i nie korzystają z żadnego wyjątku, będą mogli wjechać do SCT maksymalnie przez 4 dni w roku.
Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat do 500 zł. Legalność poruszania się po strefie kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).
Drugi etap funkcjonowania warszawskiej SCT potrwa do końca 2027 roku. Najważniejsze zmiany nastąpią jednak od stycznia 2028 roku, kiedy restrykcje obejmą również mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie.
Od tego momentu do strefy nie wjadą:
Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Warszawie mają na celu ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza. Dla wielu kierowców oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania wymiany pojazdu lub korzystania z transportu publicznego. Warto już teraz sprawdzić, czy samochód spełnia wymagane normy, aby uniknąć problemów w kolejnych latach.