Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie do strefy?

Jakimi samochodami nie wjedziemy do SCT od 1 stycznia 2026 roku?

Od początku 2026 roku zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu obejmie:

samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem lub niespełniające normy Euro 3,

samochody z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5.

W praktyce oznacza to, że do strefy nie wjadą auta benzynowe starsze niż 26 lat oraz diesle starsze niż 17 lat.

Kogo nie dotyczą nowe obostrzenia?

Zmiany wciąż nie obejmą mieszkańców Warszawy, którzy:

mają pojazd zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku,

płacą podatki w stolicy.

Zwolnienie obowiązuje także osoby, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku. Dodatkowe wyjątki przewidziano m.in. dla osób z niepełnosprawnościami oraz służb.

Kierowcy, którzy nie spełniają wymogów i nie korzystają z żadnego wyjątku, będą mogli wjechać do SCT maksymalnie przez 4 dni w roku.

Mandaty i kontrole w Strefie Czystego Transportu

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat do 500 zł. Legalność poruszania się po strefie kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Kolejny etap SCT już zaplanowany

Drugi etap funkcjonowania warszawskiej SCT potrwa do końca 2027 roku. Najważniejsze zmiany nastąpią jednak od stycznia 2028 roku, kiedy restrykcje obejmą również mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie.

Od tego momentu do strefy nie wjadą:

benzyny starsze niż 22 lata (czyli wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4),

diesle starsze niż 13 lat (wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6).

Co oznaczają zmiany dla kierowców?

Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Warszawie mają na celu ograniczenie emisji spalin i poprawę jakości powietrza. Dla wielu kierowców oznacza to konieczność wcześniejszego zaplanowania wymiany pojazdu lub korzystania z transportu publicznego. Warto już teraz sprawdzić, czy samochód spełnia wymagane normy, aby uniknąć problemów w kolejnych latach.