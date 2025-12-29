1.2°C
Życie Warszawy
Nowe zasady Strefy Czystego Transportu w Warszawie od 2026 roku. Kto nie wjedzie do strefy?

Publikacja: 29.12.2025 19:15

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku

Kolejna, znacząca zmiana czeka kierowców już od 1 stycznia 2026 roku

Foto: UM Warszawa

M.B.
Od 1 stycznia 2026 roku w Warszawie zaczną obowiązywać kolejne, bardziej restrykcyjne zasady wjazdu do Strefy Czystego Transportu (SCT). Zmiany wynikają z harmonogramu przyjętego już w 2024 roku i obejmą większą grupę pojazdów. Granice strefy pozostaną bez zmian.

Dla części kierowców oznacza to konieczność dokładnego sprawdzenia wieku auta i norm emisji spalin, aby uniknąć wysokiego mandatu.

Granice Strefy Czystego Transportu bez zmian

W 2026 roku obszar warszawskiej SCT nadal będzie wyznaczony przez:

  • al. Prymasa Tysiąclecia,
  • Al. Jerozolimskie,
  • Trasę Łazienkowską,
  • al. Stanów Zjednoczonych,
  • ul. Wiatraczną,
  • tory kolejowe wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do al. Prymasa Tysiąclecia.

Foto: mat. pras.

Zmiany nie dotyczą więc mapy strefy, lecz listy pojazdów, które mogą się po niej poruszać.

Jakimi samochodami nie wjedziemy do SCT od 1 stycznia 2026 roku?

Od początku 2026 roku zakaz wjazdu do Strefy Czystego Transportu obejmie:

  • samochody benzynowe wyprodukowane przed 2000 rokiem lub niespełniające normy Euro 3,
  • samochody z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 2009 rokiem lub niespełniające normy Euro 5.

W praktyce oznacza to, że do strefy nie wjadą auta benzynowe starsze niż 26 lat oraz diesle starsze niż 17 lat.

Foto: mat. pras.

Kogo nie dotyczą nowe obostrzenia?

Zmiany wciąż nie obejmą mieszkańców Warszawy, którzy:

  • mają pojazd zarejestrowany przed 1 stycznia 2024 roku,
  • płacą podatki w stolicy.
Zwolnienie obowiązuje także osoby, które ukończyły 70 lat przed końcem 2023 roku. Dodatkowe wyjątki przewidziano m.in. dla osób z niepełnosprawnościami oraz służb.

Kierowcy, którzy nie spełniają wymogów i nie korzystają z żadnego wyjątku, będą mogli wjechać do SCT maksymalnie przez 4 dni w roku.

Foto: mat. pras.

Mandaty i kontrole w Strefie Czystego Transportu

Za nieuprawniony wjazd do Strefy Czystego Transportu grozi mandat do 500 zł. Legalność poruszania się po strefie kontroluje straż miejska na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Kolejny etap SCT już zaplanowany

Drugi etap funkcjonowania warszawskiej SCT potrwa do końca 2027 roku. Najważniejsze zmiany nastąpią jednak od stycznia 2028 roku, kiedy restrykcje obejmą również mieszkańców stolicy płacących podatki w Warszawie.

Od tego momentu do strefy nie wjadą:

  • benzyny starsze niż 22 lata (czyli wyprodukowane przed 2005 rokiem lub niespełniające normy Euro 4),
  • diesle starsze niż 13 lat (wyprodukowane przed 2014 rokiem lub niespełniające normy Euro 6).
