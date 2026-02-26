Podczas próby musicalu „Starzyński” W centrum Przemysław Glapiński w roli głównej Foto: Monika Kuc

A reżyser tłumaczył, że skupił się na zasadniczym dylemacie Starzyńskiego - opuścić Warszawę, myśleć o sobie, chronić siebie, czy zostać, walczyć do końca, wiedząc, że nie ma dla niego dobrej przyszłości, że zostanie przez Niemców aresztowany. Pomimo tego zdecydował się walczyć, jak wielu polskich bohaterów narodowych, którzy nie myśląc o sobie, z wiarą i nadzieją rzucali się do walki do ostatniej kropli krwi, choćby była z góry przegrana.

Konrad Imiela, reżyser Żyjemy dziś w czasach, kiedy niestety coraz więcej wydarzeń i napięć geopolitycznych może nam się rymować z latami 30. XX wieku.



Początkowo Konrad Imiela miał jednak wątpliwości, czy da się biografię Stefana Starzyńskiego przenieść na scenę, bo podczas lektury książki wcześniejsza droga prezydenta Warszawy (został nim w 1934 roku) wydawała się dość przewidywalna jako kariera lojalnego sanacyjnego urzędnika.

- Ale ostatni okres życia Stefana Starzyńskiego ostatecznie przekonał mnie, że może być atrakcyjną postacią teatralną – opowiada Konrad Imiela. – Gdy czytałem ostatnie rozdziały książki, wyobrażałem sobie, co może dziać się w głowie Stefana Starzyńskiego bezpośrednio przed wybuchem wojny, kiedy stracił swoją ukochaną żonę kilka miesięcy przed wrześniem. I oczywiście później, kiedy jako osoba bez wodzowskiej, liderskiej charyzmy, jako introwertyk dosyć szorstki w stosunkach towarzyskich, został podstawiony przez historię na czele Warszawiaków jako szef cywilnej obrony miasta. I nagle okazało się, że potrafił zagrzewać do walki i podnosić na duchu mieszkańców Warszawy w pamiętnych codziennych przemówieniach radiowych – wspomina Imiela.

Między historią i fikcją

W musicalu mieszają się plany i postacie: realne i fikcyjne. Postacią historyczną obok głównego bohatera (w którego sugestywnie wciela się Przemysław Glapiński) jest m.in. Stanisław Lorentz (Albert Osik) – wieloletni dyrektor Muzeum Narodowego, bliski współpracownik, przyjaciel i powiernik Starzyńskiego. Jak i Ludwika Nitschowa (Marta Walesiak-Łabędzka) – rzeźbiarka, autorka pomnika Syreny i pomnika Stefana Starzyńskiego, który pierwotnie został odsłonięty w 1981 roku w Ogrodzie Saskim, a dziś stoi przed szkołą imienia Starzyńskiego na Saskiej Kępie (Dodajmy, że drugi Pomnik Stefana Starzyńskiego autorstwa Andrzeja Renesa, wzniesiony na Placu Bankowym w 1993 roku, powstał w setną rocznicę urodzin bohaterskiego prezydenta miasta – przyp. red.)

Monika Walecka, dyrektorka Teatru Syrena Bardzo w Teatrze Syrena lubimy spektakle, które są zaangażowane społecznie. Lubimy zajmować się ważnymi tematami, na przekór temu, co niektórzy myślą o musicalu.



Zarazem na scenie pojawiają się postacie symboliczne, jak Syrena (Julia Bielińska) czy Adam Brodziński (Mateusz Tomaszewski), imiennik Adama Mickiewicza, co daje pretekst do licznych romantycznych odwołań, m.in. do „Wielkiej improwizacji” Konrada z „Dziadów”. A równocześnie scenariusz uzupełniają oryginalne fragmenty przemówień Stefana Starzyńskiego

Muzykę skomponował Grzegorz Rdzak, z którym reżyser współpracował we Wrocławiu już wcześniej kilkakrotnie, m.in. w spektaklu „Mock. Czarna burleska” na motywach powieści kryminalnych Marka Krajewskiego W warszawski musicalu „Starzyński” są piosenki śpiewane solo, duety, tercety, kwartety, kwintety o różnych brzmieniach. Muzyka w trakcie spektaklu wykonywana jest na żywo przez kwartet pod kierownictwem Tomasz Filipczaka.

Analogie współczesne

Reżyser zwraca także uwagę, że o powstaniu spektaklu przesądziły też analogie do czasów współczesnych. – Myślę, że nie wpadlibyśmy na takie, a nie inne opowiadanie tej historii, gdyby nie to, że żyjemy dziś w czasach, kiedy niestety coraz więcej wydarzeń i napięć geopolitycznych może nam się rymować z latami 30. XX wieku. I możemy mieć wrażenie, że w powietrzu wisi coś takiego, co w spektaklu symbolizuje odwołanie do obrazu „Dziwny ogród” Józefa Mehoffera, w którym nad ogrodową sielanką zawisa ogromna, przeskalowana ważka. Dla mnie ona jest zwiastunem jakiejś groźnej przyszłości. I dzisiaj czujemy obecność tej ważki nad nami.

– Dla mnie osobiście – dodaje Imiela – postać prezydenta Stefana Starzyńskiego również rymuje się z postacią prezydenta Ukrainy Wołodymya Zełenskiego, który – przypuszczam – nigdy nie przewidywał, że będzie prezydentem kraju w stanie wojny.

Premiera musicalu „Starzyński" odbędzie się 28 lutego w Teatrze Syrena przy ul. Litewskiej 3.