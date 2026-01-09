-10.6°C
Teatr, który przypomina, że miłość nie zna kalendarza

Publikacja: 09.01.2026 17:15

Foto: mat. pras.

M.B.
Wzruszająca i pełna humoru opowieść o uczuciu spotykającym się z czasem wraca na scenę. Już 6 lutego w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” odbędzie się pokaz przedpremierowy spektaklu Teatru Gudejko „Do zobaczenia za rok” w reżyserii Tadeusza Kabicza.

„Do zobaczenia za rok” to propozycja dla widzów, którzy w teatrze szukają emocji bliskich codziennemu życiu, inteligentnych dialogów i historii opowiedzianych z czułością. Spektakl jest współczesną, polską wersją amerykańskiej sztuki „Same Time, Next Year” – opowieścią o niezwykłej relacji dwojga ludzi, których łączy jedno spotkanie w roku, ale emocje wystarczające na całe życie.

Jola i Jurek poznają się przypadkiem w pensjonacie. Choć oboje mają rodziny, decydują się spędzić razem noc, a następnego dnia postanawiają spotykać się regularnie – zawsze w tym samym miejscu i o tej samej porze, raz w roku. Przez kolejne dekady ich rozmowy stają się zwierciadłem zmieniających się czasów, poglądów i życiowych wyborów. Zabawne dialogi przeplatają się z momentami głębokiej refleksji, a relacja bohaterów, początkowo niepozorna i zakazana, dojrzewa, stając się symbolem przyjaźni, miłości i ludzkiej potrzeby bliskości.

W role główne wcielają się Anita Sokołowska i Paweł Deląg, tworząc poruszający, pełen naturalności duet aktorski. Spektakl cieszy inteligentnym humorem, ciepłem i nostalgicznym spojrzeniem na ludzkie losy, skłaniając do pytania, czy miłość rzeczywiście ma swój czas i miejsce.

Foto: mat. pras.

Pokaz przedpremierowy odbędzie się 6 lutego o godz. 19.00 w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy”. Bilety dostępne są na stronie teatrgudejko.pl.

