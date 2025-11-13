„Zemsta” w nowoczesnym wydaniu. Maciej Stuhr jako Papkin w Teatrze Komedia

„Zemsta" w reżyserii Michała Zadary z Maciejem Sthurem jako Papkin
To jedna z ostatnich szans, by zobaczyć Macieja Stuhra w brawurowej roli Papkina oraz gwiazdorską obsadę w nowatorskiej interpretacji sztuki.
Inscenizacja Michała Zadary zrywa z konwencjonalnym, poczciwym obrazem „Zemsty”, dominującym w teatrze przez ostatnie 150 lat. Spektakl ukazuje konflikt między Cześnikiem a Rejentem jako bezkompromisową walkę o nieruchomość i wpływy, toczoną w świetle wielkiego miasta. Reżyser sugeruje, że ich bezlitosne działania motywowane są nie tylko chciwością, ale i potworną samotnością, którą próbują wyleczyć, sięgając po władzę.
Sztuka zostaje tu odczytana jako opowieść o problemach duchowych bogatych ludzi i ich nienasyceniu. Jak podkreślają twórcy, w świecie „Zemsty" potencjał przemocy jest zawsze wysoki, a spory mogą wybuchać z byle jakiego powodu, angażując w konflikt kolejne pokolenia.
Reżyser Michał Zadara konsekwentnie unika dwóch skrajności: ani nie czyni sztuki „szlachetnie nudną i graną po literach", ani nie ucieka się do radykalnego „przepisywania" Fredry. Jest to inscenizacja współczesna, ale jednocześnie bez skrótów, grana wierszem i całkowicie zgodna z mistrzowskim zapisem.
Taka wierność tekstowi pozwala na wydobycie z postaci Cześnika i Rejenta skomplikowanych i żywych portretów, których śmieszność potęguje tragizm osobistych dramatów. Twórcy sugerują, że słynny mur, wokół którego toczy się spór, nie jest osią fabuły, lecz jedynie pretekstem, przykładem napiętej sytuacji, w której nawet murowanie kilku cegieł może wywołać wybuch przemocy. Spektakl nie jest więc tylko obrazem „wojny polsko-polskiej", ale przede wszystkim obrazem rozpaczy osobistych dramatów.
W obsadzie obsypanej nagrodami „Zemsty" zobaczymy plejadę uznanych aktorów. W brawurowej roli Papkina występuje Maciej Stuhr. Towarzyszą mu na scenie między innymi Arkadiusz Brykalski, Bartosz Porczyk, Barbara Wysocka, Filip Lipiecki, Paulina Szostak, Monika Cieciora, Mikołaj Woubishet, Damian Mirga, Robert Ostolski, Paweł Stefaniak i Krzysztof Iwański.
Bilety na spektakle 16 i 18 listopada w Teatrze Komedia są nadal dostępne, umożliwiając widzom doświadczenie tej wiernej i jednocześnie innowacyjnej adaptacji arcydzieła Fredry.