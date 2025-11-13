„Zemsta” w nowoczesnym wydaniu. Maciej Stuhr jako Papkin w Teatrze Komedia

Obsypana nagrodami, współczesna inscenizacja „Zemsty” Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary wraca na scenę Teatru Komedia. Spektakl, który odświeża klasyczny tekst, zachowując jednocześnie jego wierność i język wierszowany, będzie można zobaczyć już 16 i 18 listopada.



To jedna z ostatnich szans, by zobaczyć Macieja Stuhra w brawurowej roli Papkina oraz gwiazdorską obsadę w nowatorskiej interpretacji sztuki.

Zemsta, czyli bezlitosna walka o majątek i wpływy

Inscenizacja Michała Zadary zrywa z konwencjonalnym, poczciwym obrazem „Zemsty”, dominującym w teatrze przez ostatnie 150 lat. Spektakl ukazuje konflikt między Cześnikiem a Rejentem jako bezkompromisową walkę o nieruchomość i wpływy, toczoną w świetle wielkiego miasta. Reżyser sugeruje, że ich bezlitosne działania motywowane są nie tylko chciwością, ale i potworną samotnością, którą próbują wyleczyć, sięgając po władzę.

Sztuka zostaje tu odczytana jako opowieść o problemach duchowych bogatych ludzi i ich nienasyceniu. Jak podkreślają twórcy, w świecie „Zemsty" potencjał przemocy jest zawsze wysoki, a spory mogą wybuchać z byle jakiego powodu, angażując w konflikt kolejne pokolenia.