Teatr Komedia zaprasza na spektakle z 20 procentowym rabatem! Promocja tylko do wtorku

Akcja promocyjna trwa tylko do 12 sierpnia włącznie, do godziny 24:00
Teatr Komedia ogłosił akcję promocyjną, w ramach której widzowie mogą skorzystać z 20-procentowego rabatu na wszystkie spektakle. Zniżka obejmuje zarówno tytuły, które powrócą na scenę we wrześniu, jak i bilety na cały nadchodzący sezon. To doskonała okazja, aby już teraz zaplanować jesienne wieczory w teatrze i zakupić bilety w obniżonej cenie. Promocja trwa jednak bardzo krótko, dlatego z decyzją należy się pospieszyć.
Akcja „early birds” obowiązuje od 6 sierpnia do 12 sierpnia, do godziny 24:00. Aby skorzystać ze zniżki, można dokonać zakupu biletów online lub w kasie Teatru Komedia. W przypadku transakcji internetowych należy użyć specjalnego kodu promocyjnego: KOMEDIA20. Teatr przypomina, że akcja rabatowa kończy się we wtorek 12 sierpnia o godzinie 24, co oznacza, że pozostało niewiele czasu na skorzystanie z oferty.
W ofercie Teatru Komedia na nadchodzący sezon znalazły się liczne, docenione przez widzów i krytyków spektakle. Wśród nich jest porywający musicalowy „Karnawał warszawski”, jedna z najważniejszych tegorocznych inscenizacji Szekspira w Polsce, czyli „Sen nocy letniej”, oraz wielokrotnie nagradzana „Zemsta”. Repertuar uzupełniają komedie kryminalne, jak „Złodziej”, a także uwielbiany przez publiczność antyporadnik „Jak się starzeć bez godności” oraz kultowa farsa „Czego nie widać”. Młodzież może zobaczyć spektakl „Pasztety, do boju!”. Nie brakuje też propozycji dla miłośników stand-upu, na scenie pojawi się Maciej Stuhr, a także nowa odsłona cyklu „Klancyk i…”. W repertuarze są również kameralne sztuki, takie jak „To ja może się położę” oraz „Kobieta Pracująca. Powraca”.
Na widzów czekają także dwie jesienne premiery, na które bilety są już w sprzedaży. Na Małej Scenie Teatru Komedia zostanie wystawiony spektakl „Król komedii”, który opowie historię Adolfa Dymszy, w którego rolę wcieli się Dawid Dziarkowski. Reżyserią zajęła się Marta Miłoszewska. Kolejną nowością jest „Prezent” Phila Olsona, realizowany przez Anetę Groszyńską. Teatr zapowiada, że wkrótce zdradzi więcej szczegółów na temat kolejnych premier. Co ciekawe, w repertuarze Teatru Komedia dostępne są już terminy przedstawień aż do czerwca 2026 roku.