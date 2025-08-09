24.7°C
Teatr Komedia zaprasza na spektakle z 20 procentowym rabatem! Promocja tylko do wtorku

Publikacja: 09.08.2025 15:30

Akcja promocyjna trwa tylko do 12 sierpnia włącznie, do godziny 24:00

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Teatr Komedia ogłasza przedsezonową promocję, w ramach której można nabyć bilety z 20-procentową zniżką na wszystkie spektakle. Oferta trwa tylko do 12 sierpnia.

Teatr Komedia ogłosił akcję promocyjną, w ramach której widzowie mogą skorzystać z 20-procentowego rabatu na wszystkie spektakle. Zniżka obejmuje zarówno tytuły, które powrócą na scenę we wrześniu, jak i bilety na cały nadchodzący sezon. To doskonała okazja, aby już teraz zaplanować jesienne wieczory w teatrze i zakupić bilety w obniżonej cenie. Promocja trwa jednak bardzo krótko, dlatego z decyzją należy się pospieszyć.

Jak skorzystać z promocji?

Akcja „early birds” obowiązuje od 6 sierpnia do 12 sierpnia, do godziny 24:00. Aby skorzystać ze zniżki, można dokonać zakupu biletów online lub w kasie Teatru Komedia. W przypadku transakcji internetowych należy użyć specjalnego kodu promocyjnego: KOMEDIA20. Teatr przypomina, że akcja rabatowa kończy się we wtorek 12 sierpnia o godzinie 24, co oznacza, że pozostało niewiele czasu na skorzystanie z oferty.

Repertuar pełen hitów

W ofercie Teatru Komedia na nadchodzący sezon znalazły się liczne, docenione przez widzów i krytyków spektakle. Wśród nich jest porywający musicalowy „Karnawał warszawski”, jedna z najważniejszych tegorocznych inscenizacji Szekspira w Polsce, czyli „Sen nocy letniej”, oraz wielokrotnie nagradzana „Zemsta”. Repertuar uzupełniają komedie kryminalne, jak „Złodziej”, a także uwielbiany przez publiczność antyporadnik „Jak się starzeć bez godności” oraz kultowa farsa „Czego nie widać”. Młodzież może zobaczyć spektakl „Pasztety, do boju!”. Nie brakuje też propozycji dla miłośników stand-upu, na scenie pojawi się Maciej Stuhr, a także nowa odsłona cyklu „Klancyk i…”. W repertuarze są również kameralne sztuki, takie jak „To ja może się położę” oraz „Kobieta Pracująca. Powraca”.

