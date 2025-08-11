Koniec przerwy w Teatrze Współczesnym. Zapowiedź sześciu premier

Teatr Współczesny od roku ma nowego dyrektora
„Po gruntownym remoncie, w nowej odsłonie, rozpoczynamy intensywny sezon teatralny 2025/2026 - zaplanowaliśmy aż sześć premier. Szczegóły czterech z nich możemy już zdradzić” – informuje teatr.
Nowy sezon rozpocznie się na wesoło, od kryminału muzycznego „Macki miłości” na podstawie tekstu Wojciecha Zimińskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Ta pełna humoru i muzyki komedia kryminalna nawiązująca do tradycji kabaretu literackiego w najlepszym wydaniu jest koprodukcją Teatru Współczesnego oraz Radia Nowy Świat realizowaną z okazji 5. urodzin rozgłośni.
Na scenie, u boku aktorów Teatru Współczesnego zadebiutują również redaktorzy Radia Nowy Świat. Prapremiera jest zaplanowana na Scenie Głównej na 18 września.
Druga premiera odbędzie się w październiku na Scenie w Baraku. W marcu ogłoszony został konkurs dla reżyserów na początku drogi zawodowej. Zwycięzca pierwszej edycji – Patryk Warchoł, student reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wyreżyseruje spektakl „Między nami dobrze jest” według kultowego tekstu Doroty Masłowskiej. Premiera na Scenie w Baraku 9 października.
Trzecia premiera tego sezonu odbędzie się w grudniu na Scenie Głównej. Tym razem teatr sięgnie po poruszający materiał oparty na bestsellerze Joanny Kuciel-Frydryszak. Spektakl „Chłopki” w reżyserii Sławomira Narlocha to teatralna adaptacja książki, która przywraca pamięć o niedocenionych bohaterkach wiejskiej codzienności – naszych babkach i prababkach. Premiera „Chłopek” odbędzie się 18 grudnia.
W lutym na Scenie w Baraku zaprezentowana zostanie polska prapremiera sztuki „23 i pół godziny” autorstwa Carey Crim – poruszającego dramatu o zaufaniu, które łatwo stracić, i lojalności, która nie zawsze wystarcza. Spektakl wyreżyseruje powracający do Teatru Współczesnego Jarosław Tumidajski. Wieczory prapremierowe: 4-5 lutego 2026 roku.