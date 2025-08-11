Koniec przerwy w Teatrze Współczesnym. Zapowiedź sześciu premier

15 sierpnia Teatr Współczesny w Warszawie wróci do pracy po przerwie urlopowej. Wiadomo już, jakie będą jego pierwsze cztery premiery.



„Po gruntownym remoncie, w nowej odsłonie, rozpoczynamy intensywny sezon teatralny 2025/2026 - zaplanowaliśmy aż sześć premier. Szczegóły czterech z nich możemy już zdradzić” – informuje teatr.

„Macki miłości” i „Między nami dobrze jest” we Współczesnym

Nowy sezon rozpocznie się na wesoło, od kryminału muzycznego „Macki miłości” na podstawie tekstu Wojciecha Zimińskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Ta pełna humoru i muzyki komedia kryminalna nawiązująca do tradycji kabaretu literackiego w najlepszym wydaniu jest koprodukcją Teatru Współczesnego oraz Radia Nowy Świat realizowaną z okazji 5. urodzin rozgłośni.

Na scenie, u boku aktorów Teatru Współczesnego zadebiutują również redaktorzy Radia Nowy Świat. Prapremiera jest zaplanowana na Scenie Głównej na 18 września.

Druga premiera odbędzie się w październiku na Scenie w Baraku. W marcu ogłoszony został konkurs dla reżyserów na początku drogi zawodowej. Zwycięzca pierwszej edycji – Patryk Warchoł, student reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, wyreżyseruje spektakl „Między nami dobrze jest” według kultowego tekstu Doroty Masłowskiej. Premiera na Scenie w Baraku 9 października.