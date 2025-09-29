„Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej. Premiera w Teatrze Współczesnym

Teatr Współczesny w Warszawie zaprasza na premierę spektaklu „Między nami dobrze jest”. Sztukę Doroty Masłowskiej w nowej odsłonie będzie można obejrzeć od 9 października.



Sztuka Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest” w reżyserii Patryka Warchoła będzie wystawiana na deskach Sceny w Baraku od 9 października. To druga w tym sezonie premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie.

„Między nami dobrze jest”. O czym opowiada spektakl?

„Między nami dobrze jest” to znana sztuka Doroty Masłowskiej. Mimo że powstała w 2009 roku, to jak podkreślają twórcy nowego spektaklu w Teatrze Współczesnym, wciąż pozostaje celnym, ironicznym i gorzkim komentarzem do polskiej rzeczywistości – może nawet bardziej aktualnym dziś niż kiedykolwiek wcześniej.

„Mała Metalowa Dziewczynka wraca ze szkoły na hulajnodze elektrycznej. Jej babcia – Osowiała Staruszka – wspomina dzień wybuchu wojny, jakby to było wczoraj. Halina, matka dziewczynki, „specjalistka przemieszczeń palet towarowych w przestrzeni sklepowej klasyczną metodą fizyczną", wraz z sąsiadką Bożeną – „dyspozytorką materiałów reklamowych w kolportażu bezpośrednim ręcznym” – zderzają się czołowo z celebrytami, gwiazdami TikToka i innych instagramów. Jak się okazuje, wszyscy mieszkają w tej samej kamienicy gdzieś w warszawskim Śródmieściu – mikrokosmosie współczesnej Polski.” - czytamy w opisie spektaklu.

Nowe spojrzenie na znaną sztukę. „Między nami dobrze jest” okiem reżysera

Reżyserem spektaklu jest Patryk Warchoł, student warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jego koncepcja została wybrana przez Teatr Współczesny w Warszawie w ramach „Konkursu dla reżyserek i reżyserów na początku drogi zawodowej”. W spektaklu zderza on tekst Masłowskiej z własnym pokoleniem, którego świat przepełniony jest popkulturą i chaosem informacyjnym.