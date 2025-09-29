9.6°C
Życie Warszawy

„Między nami dobrze jest” Doroty Masłowskiej. Premiera w Teatrze Współczesnym

Publikacja: 29.09.2025 17:20

Spektakl „Między nami dobrze jest” od 9 października na deskach Teatru Współczesnego

Foto: Teatr Współczesny w Warszawie

Anna Rogalska
Teatr Współczesny w Warszawie zaprasza na premierę spektaklu „Między nami dobrze jest”. Sztukę Doroty Masłowskiej w nowej odsłonie będzie można obejrzeć od 9 października.

Sztuka Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest” w reżyserii Patryka Warchoła będzie wystawiana na deskach Sceny w Baraku od 9 października. To druga w tym sezonie premiera w Teatrze Współczesnym w Warszawie. 

„Między nami dobrze jest”. O czym opowiada spektakl?

„Między nami dobrze jest” to znana sztuka Doroty Masłowskiej. Mimo że powstała w 2009 roku, to jak podkreślają twórcy nowego spektaklu w Teatrze Współczesnym, wciąż pozostaje celnym, ironicznym i gorzkim komentarzem do polskiej rzeczywistości – może nawet bardziej aktualnym dziś niż kiedykolwiek wcześniej.

„Mała Metalowa Dziewczynka wraca ze szkoły na hulajnodze elektrycznej. Jej babcia – Osowiała Staruszka – wspomina dzień wybuchu wojny, jakby to było wczoraj. Halina, matka dziewczynki, „specjalistka przemieszczeń palet towarowych w przestrzeni sklepowej klasyczną metodą fizyczną", wraz z sąsiadką Bożeną – „dyspozytorką materiałów reklamowych w kolportażu bezpośrednim ręcznym” – zderzają się czołowo z celebrytami, gwiazdami TikToka i innych instagramów. Jak się okazuje, wszyscy mieszkają w tej samej kamienicy gdzieś w warszawskim Śródmieściu – mikrokosmosie współczesnej Polski.” - czytamy w opisie spektaklu.

Nowe spojrzenie na znaną sztukę. „Między nami dobrze jest” okiem reżysera

Reżyserem spektaklu jest Patryk Warchoł, student warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jego koncepcja została wybrana przez Teatr Współczesny w Warszawie w ramach „Konkursu dla reżyserek i reżyserów na początku drogi zawodowej”. W spektaklu zderza on tekst Masłowskiej z własnym pokoleniem, którego świat przepełniony jest popkulturą i chaosem informacyjnym.

„Dorota Masłowska wciąż pozostaje jednym z najostrzejszych głosów buntu młodego pokolenia w polskiej literaturze. Osobiście, odkryłem jej twórczość w liceum i ,,Między nami dobrze jest'' było jedną z tych sztuk, które ukierunkowały mój rozwój w stronę teatru. Tym większą przyjemnością sprawia mi reżyserowanie tego tekstu właśnie teraz – gdy jestem w wieku, w którym Masłowska była w momencie jego wydania” – mówi Patryk Warchoł, reżyser spektaklu.

Sztuka Doroty Masłowskiej sprzed 16 lat, jego zdaniem, wydaje się dziś aktualna jak nigdy dotąd.

„Spójrzmy chociażby na zdanie-leitmotiv przewijające się co rusz w spektaklu: ,,Pamiętam dzień, w którym wybuchła wojna''. Jeszcze niedawno to zdanie i powracający motyw Staruszki, która je wypowiada, śmieszyło do rozpuku. Dziś zupełnie zmieniło kontekst. Podobnie jak problemy zarysowane przez Masłowską; współcześnie przybrały na sile bardziej niż ktokolwiek w 2009 roku mógł się spodziewać: kryzys mieszkaniowy, wykluczenie społeczne, nierówności ekonomiczne, konsumpcjonizm i bezrefleksyjne naśladowanie zachodnich wzorców, internet odcinający nas od relacji międzyludzkich ,,w realu’’, media podające płytkie treści i fałszywie kształtujące wartości oraz otaczającą nas rzeczywistość. Wszystkie te problemy eksplodowały, sprawiając, że ,,Między nami…'' jeszcze bardziej zyskało na aktualności” - uważa reżyser spektaklu.

Premiera w Teatrze Współczesnym. Obsada spektaklu „Między nami dobrze jest”

Premiera sztuki „Między nami dobrze jest” odbędzie się w czwartek 9 października 2025 roku na Scenie w Baraku o godz. 19. W spektaklu wystąpią:

  • Elżbieta Kępińska (gościnnie)
  • Joanna Jeżewska
  • Monika Kwiatkowska
  • Natalia Stachyra
  • Agnieszka Suchora 
  • Sebastian Świerszcz
