8.9°C
1026 hPa
Życie Warszawy

Wola z nowym miejscem sąsiedzkich spotkań. Zakończono modernizację Skweru Gwary Warszawskiej

Publikacja: 29.09.2025 15:30

Dla dzieci i młodzieży wybudowano plac zabaw ze zjeżdżalniami w formie karuzeli

Dla dzieci i młodzieży wybudowano plac zabaw ze zjeżdżalniami w formie karuzeli

Foto: Zarząd Zieleni

Kacper Komaiszko
Zarząd Zieleni w Warszawie ogłosił zakończenie modernizacji Skweru Gwary Warszawskiej, usytuowanego na Młynowie. Nowe miejsce, dostępne dla wszystkich mieszkańców, ma łączyć historię Woli z nowoczesnością, oferując przestrzeń do spotkań, rekreacji i kultury.

Skwer, położony w historycznym centrum lokalnym, między ulicami Leszno, Karolkową, Młynarską i aleją Solidarności, przeszedł gruntowną metamorfozę. Niegdyś tętniło tu życie dawnego Lunaparku Wenecja, a po wojnie funkcjonowały dom handlowy PDT, bar Wenecja i kino W-Z. Dziś, po zakończonej renowacji, skwer na nowo staje się sercem sąsiedzkich spotkań, czerpiąc inspirację ze swojej bogatej przeszłości.

Strefa parkowa pełna nowej zieleni

W ramach modernizacji skwer zyskał nowe, zorganizowane alejki oraz bogate nasadzenia. Posadzono 15 drzew oraz niemal 26 tysięcy krzewów, krzewinek, bylin i roślin cebulowych. Szczególnie efektownym elementem jest szlak z drewnianych deków, który prowadzi nad runem z bylin. Wieczorami cały teren oświetlają wiszące girlandy, co nadaje miejscu wyjątkowy, parkowy klimat.

Na skwerze powstała także scena na wydarzenia kulturalne

Na skwerze powstała także scena na wydarzenia kulturalne

Foto: Zarząd Zieleni

Aktywnie i kulturalnie w sercu Woli

Skwer Gwary Warszawskiej zaprojektowano jako miejsce dla każdej grupy wiekowej. Powstała tu duża polana piknikowa, która latem będzie mogła pełnić funkcję kina plenerowego. Dla miłośników kultury przygotowano scenę na wydarzenia artystyczne oraz punkt pod wystawy plenerowe. Dzieci i młodzież mogą korzystać z nowego placu zabaw z linarium i instalacją do wspinaczki. Szczególną atrakcją są zjeżdżalnie w formie karuzeli, nawiązujące do historii Lunaparku. Dla starszych mieszkańców zbudowano zestawy do parkour i kalisteniki, a dla seniorów siłownię plenerową oraz stoliki do gry w szachy. Od strony ulicy Leszno działa nowy kiosk usługowy.

Reklama
Reklama
Są tu także zestawy do parkour i kalisteniki

Są tu także zestawy do parkour i kalisteniki

Foto: Zarząd Zieleni

Bezpieczeństwo i udogodnienia dla wszystkich

Cały teren skweru stał się w pełni dostępny. Ustawiono 23 ławki i 27 stojaków na rowery. W upalne dni komfort zapewnią zamgławiacze posadzkowe oraz dwa poidełka. Pamiętano również o skrzydlatych mieszkańcach Warszawy, dla których zamontowano specjalne poidełka. Czystość na skwerze ułatwia 30 koszy na śmieci oraz ogólnodostępna toaleta miejska. Cały obszar został objęty monitoringiem, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.

Powstały tu także poidełka dla skrzydlatych mieszkańców Warszawy

Powstały tu także poidełka dla skrzydlatych mieszkańców Warszawy

Foto: Zarząd Zieleni

Współpraca z mieszkańcami podstawą projektu

Koncepcja modernizacji Skweru Gwary Warszawskiej powstała dzięki współpracy Zarządu Zieleni, projektantów i socjologów z Fundacji Na Miejscu. Co kluczowe, w procesie projektowym aktywnie uwzględniano głos mieszkańców. W ramach warsztatów i konsultacji społecznych wzięło udział około 500 osób, których sugestie i opinie w znacznym stopniu wpłynęły na ostateczny kształt inwestycji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Biurowiec Grupy Polsat Plus ma 10 lat. Już planowana jest rozbiórka
inwestycje

Budynek ma zaledwie 10 lat, ale niedługo zniknie z mapy

32-letni mężczyzna zaatakował ofiarę tłuczkiem kuchennym
bezpieczeństwo

Zaatakował tłuczkiem i ukradł zegarek. Grozi mu aż 30 lat więzienia

Prace modernizacyjne 13 składów, wyprodukowanych w 2011 roku, już się rozpoczęły
kolej

SKM wyremontuje pociągi za 276 mln zł. Inwestycja dzięki KPO

Remont otoczenia pomnika Fryderyka Chopina został zaplanowany w najgorszym z możliwych terminie
XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Pomnik Chopina w Łazienkach zasłonięty na czas konkursu. Kto zdecydował o terminie remontu?

Running Europe Tour to efekt współpracy trzech pasjonatów biegania. Na zdjęciu (od lewej): Nando Sor
Start w sobotę, zapisy do czwartku

Biegnij Warszawo pierwszym etapem Running Europe Tour 2025

Ważnym wsparciem organizacyjnym akcji są strażacy z OSP Wesoła
ekologia

Miliony litrów z basenów trafiły na ulice

Od kilku dni maluchy dzielnie spacerują i harcują na wybiegu
zwierzę warszawskie

W zoo przybyło surykatek. Można je już odwiedzić

Ulica Płocka przy ulicy Wolskiej, widok w kierunku północnym
bezpieczeństwo

Progi zwalniające przeciw brawurze kierowców na Woli

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama