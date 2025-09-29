Wola z nowym miejscem sąsiedzkich spotkań. Zakończono modernizację Skweru Gwary Warszawskiej

Zarząd Zieleni w Warszawie ogłosił zakończenie modernizacji Skweru Gwary Warszawskiej, usytuowanego na Młynowie. Nowe miejsce, dostępne dla wszystkich mieszkańców, ma łączyć historię Woli z nowoczesnością, oferując przestrzeń do spotkań, rekreacji i kultury.



Skwer, położony w historycznym centrum lokalnym, między ulicami Leszno, Karolkową, Młynarską i aleją Solidarności, przeszedł gruntowną metamorfozę. Niegdyś tętniło tu życie dawnego Lunaparku Wenecja, a po wojnie funkcjonowały dom handlowy PDT, bar Wenecja i kino W-Z. Dziś, po zakończonej renowacji, skwer na nowo staje się sercem sąsiedzkich spotkań, czerpiąc inspirację ze swojej bogatej przeszłości.

Reklama Reklama

Strefa parkowa pełna nowej zieleni

W ramach modernizacji skwer zyskał nowe, zorganizowane alejki oraz bogate nasadzenia. Posadzono 15 drzew oraz niemal 26 tysięcy krzewów, krzewinek, bylin i roślin cebulowych. Szczególnie efektownym elementem jest szlak z drewnianych deków, który prowadzi nad runem z bylin. Wieczorami cały teren oświetlają wiszące girlandy, co nadaje miejscu wyjątkowy, parkowy klimat.

Na skwerze powstała także scena na wydarzenia kulturalne Foto: Zarząd Zieleni

Aktywnie i kulturalnie w sercu Woli

Skwer Gwary Warszawskiej zaprojektowano jako miejsce dla każdej grupy wiekowej. Powstała tu duża polana piknikowa, która latem będzie mogła pełnić funkcję kina plenerowego. Dla miłośników kultury przygotowano scenę na wydarzenia artystyczne oraz punkt pod wystawy plenerowe. Dzieci i młodzież mogą korzystać z nowego placu zabaw z linarium i instalacją do wspinaczki. Szczególną atrakcją są zjeżdżalnie w formie karuzeli, nawiązujące do historii Lunaparku. Dla starszych mieszkańców zbudowano zestawy do parkour i kalisteniki, a dla seniorów siłownię plenerową oraz stoliki do gry w szachy. Od strony ulicy Leszno działa nowy kiosk usługowy.