Wola z nowym miejscem sąsiedzkich spotkań. Zakończono modernizację Skweru Gwary Warszawskiej

Dla dzieci i młodzieży wybudowano plac zabaw ze zjeżdżalniami w formie karuzeli
Skwer, położony w historycznym centrum lokalnym, między ulicami Leszno, Karolkową, Młynarską i aleją Solidarności, przeszedł gruntowną metamorfozę. Niegdyś tętniło tu życie dawnego Lunaparku Wenecja, a po wojnie funkcjonowały dom handlowy PDT, bar Wenecja i kino W-Z. Dziś, po zakończonej renowacji, skwer na nowo staje się sercem sąsiedzkich spotkań, czerpiąc inspirację ze swojej bogatej przeszłości.
W ramach modernizacji skwer zyskał nowe, zorganizowane alejki oraz bogate nasadzenia. Posadzono 15 drzew oraz niemal 26 tysięcy krzewów, krzewinek, bylin i roślin cebulowych. Szczególnie efektownym elementem jest szlak z drewnianych deków, który prowadzi nad runem z bylin. Wieczorami cały teren oświetlają wiszące girlandy, co nadaje miejscu wyjątkowy, parkowy klimat.
Na skwerze powstała także scena na wydarzenia kulturalne
Skwer Gwary Warszawskiej zaprojektowano jako miejsce dla każdej grupy wiekowej. Powstała tu duża polana piknikowa, która latem będzie mogła pełnić funkcję kina plenerowego. Dla miłośników kultury przygotowano scenę na wydarzenia artystyczne oraz punkt pod wystawy plenerowe. Dzieci i młodzież mogą korzystać z nowego placu zabaw z linarium i instalacją do wspinaczki. Szczególną atrakcją są zjeżdżalnie w formie karuzeli, nawiązujące do historii Lunaparku. Dla starszych mieszkańców zbudowano zestawy do parkour i kalisteniki, a dla seniorów siłownię plenerową oraz stoliki do gry w szachy. Od strony ulicy Leszno działa nowy kiosk usługowy.
Są tu także zestawy do parkour i kalisteniki
Cały teren skweru stał się w pełni dostępny. Ustawiono 23 ławki i 27 stojaków na rowery. W upalne dni komfort zapewnią zamgławiacze posadzkowe oraz dwa poidełka. Pamiętano również o skrzydlatych mieszkańcach Warszawy, dla których zamontowano specjalne poidełka. Czystość na skwerze ułatwia 30 koszy na śmieci oraz ogólnodostępna toaleta miejska. Cały obszar został objęty monitoringiem, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkowników.
Powstały tu także poidełka dla skrzydlatych mieszkańców Warszawy
Koncepcja modernizacji Skweru Gwary Warszawskiej powstała dzięki współpracy Zarządu Zieleni, projektantów i socjologów z Fundacji Na Miejscu. Co kluczowe, w procesie projektowym aktywnie uwzględniano głos mieszkańców. W ramach warsztatów i konsultacji społecznych wzięło udział około 500 osób, których sugestie i opinie w znacznym stopniu wpłynęły na ostateczny kształt inwestycji.