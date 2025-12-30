Zdjęcia w Warszawie zakończone. "Lalka" jesienią w kinach

Ostatnie ujęcia realizowane w stolicy powstały w Łazienkach Królewskich
Twórcy kładą duży nacisk na historyczną wierność detalom oraz gwiazdorską obsadę, w której po wieloletniej przerwie pojawi się Marek Kondrat.
Ostatnie ujęcia realizowane w stolicy powstały w Łazienkach Królewskich, konkretnie w Pałacyku Myślewickim. Wcześniej ekipa filmowa pracowała w kluczowych dla powieści miejscach, takich jak Krakowskie Przedmieście, Aleje Ujazdowskie, Stare Miasto oraz Powiśle. Pierwszy klaps padł 22 lipca w Pałacyku Sobańskich, który na potrzeby filmu zaadaptowano na mieszkanie rodziny Łęckich.
Makieta filmowa sklepu Wokulskiego bardzo udanie wpisała się w krajobraz Krakowskiego Przedmieścia. Czy będzie szansą dla odbudowy Pałacu Karasia?
Mieszkańcy Warszawy oraz turyści mają możliwość obejrzenia fragmentu scenografii poza ekranem. Do połowy lutego na Krakowskim Przedmieściu, w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika, eksponowany jest sklep Stanisława Wokulskiego.
Konstrukcja ta powstała w miejscu dawnego Pałacu Karasia i stanowi obecnie element zimowej iluminacji miasta, przygotowany we współpracy producenta ze Stołeczną Estradą. Dodać należy, że stałą się obowiązkowym punktem na trasie spacerów warszawiaków i ich gości a także wznowiła dyskusję nad uzupełnieniem tej architektonicznej wyrwy w zabudowie traktu.
Produkcja Gigant Films wyróżnia się szerokim składem uznanych aktorów. Rolę Stanisława Wokulskiego powierzono Marcinowi Dorocińskiemu, natomiast Izabelę Łęcką gra Kamila Urzędowska. Jako Ignacy Rzecki na ekrany powróci Marek Kondrat. W pozostałych rolach wystąpią m.in. Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza oraz Maciej Stuhr.
Za stronę wizualną filmu odpowiada operator Piotr Sobociński jr. Reżyser Maciej Kawalski podkreśla, że celem twórców było precyzyjne oddanie realiów XIX-wiecznej Warszawy poprzez autentyczne kostiumy i szczegółowe wykończenie wnętrz. Poza stolicą zdjęcia realizowano również w Łodzi oraz Nieborowie.
Producent Radosław Drabik wskazuje, że Lalka została przygotowana jako widowisko wielkoformatowe, dedykowane przede wszystkim do odbioru w warunkach kinowych. Film ma być propozycją łączącą różne pokolenia widzów, od młodzieży szkolnej po starszych odbiorców.
Dystrybucją obrazu zajmie się Kino Świat, a koproducentem została stacja TVN. Premiera kinowa została oficjalnie wyznaczona na 30 września 2026 roku.