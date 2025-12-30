Zdjęcia w Warszawie zakończone. "Lalka" jesienią w kinach

W grudniu zakończono warszawski etap zdjęć do pełnometrażowej adaptacji filmowej powieści "Lalka". Produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego, z udziałem Marcina Dorocińskiego i Kamili Urzędowskiej, trafi na ekrany kin 30 września 2026 roku.



Twórcy kładą duży nacisk na historyczną wierność detalom oraz gwiazdorską obsadę, w której po wieloletniej przerwie pojawi się Marek Kondrat.

Warszawskie lokacje i scenografia filmowa

Ostatnie ujęcia realizowane w stolicy powstały w Łazienkach Królewskich, konkretnie w Pałacyku Myślewickim. Wcześniej ekipa filmowa pracowała w kluczowych dla powieści miejscach, takich jak Krakowskie Przedmieście, Aleje Ujazdowskie, Stare Miasto oraz Powiśle. Pierwszy klaps padł 22 lipca w Pałacyku Sobańskich, który na potrzeby filmu zaadaptowano na mieszkanie rodziny Łęckich.

Makieta filmowa sklepu Wokulskiego bardzo udanie wpisała się w krajobraz Krakowskiego Przedmieścia. Czy będzie szansą dla odbudowy Pałacu Karasia? Foto: mat. pras.

Mieszkańcy Warszawy oraz turyści mają możliwość obejrzenia fragmentu scenografii poza ekranem. Do połowy lutego na Krakowskim Przedmieściu, w sąsiedztwie pomnika Mikołaja Kopernika, eksponowany jest sklep Stanisława Wokulskiego.

Konstrukcja ta powstała w miejscu dawnego Pałacu Karasia i stanowi obecnie element zimowej iluminacji miasta, przygotowany we współpracy producenta ze Stołeczną Estradą. Dodać należy, że stałą się obowiązkowym punktem na trasie spacerów warszawiaków i ich gości a także wznowiła dyskusję nad uzupełnieniem tej architektonicznej wyrwy w zabudowie traktu.